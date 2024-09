Religiosa timorense: EL Papa fortalece el aroma del Evangelio en Timor Oriental

La hermana Zélia Soares de Oliveira, de la Congregación de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo, afirma que la visita del Papa y sus mensajes “confirma la fe que vive nuestra gente” en Timor Oriental.

Johan Pacheco – Dili

“Como timorense, religiosa y también misionera, me siento orgullosa y puedo decir que no solamente yo personalmente, todas las gentes timorenses y también los no timorense estamos felices por la visita de nuestro Papa Francisco, sucesor de Cristo”, expresó la hermana Zélia Soares de Oliveira HCARM, Religiosa Carmelita.

La religiosa de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo -Hermanas Carmelitas- de la isla Oé-Cusse-Numbei, en Timor Oriental, al final de la visita apostólica del Santo Padre a su nación comparte con Radio Vaticana – Vatican News las impresiones que les dejan estos días de “gracia y bendición”.

El Papa Francisco en su despedida de Timor Oriental

Escuche la entrevista la religiosa carmelita Zélia Soares en Timor Oriental.

“Yo escucho todo el mensaje de Papa Francisco, y es muy importante. Confirma la fe que vive nuestra gente, y esta llamada también a vivirla desde la cultura en el día a día”, dijo la hermana Zélia Soares.

“Aquí la gente timorense, el pueblo del Timor, ama mucho las personas consagradas. En la formación siempre nos enseñan, primero, el amor a Dios porque es nuestra fe. Y segundo la gente que trabaja en la Iglesia, los sacerdotes y también las religiosas”, dijo.

Sobre el llamado del Papa a los consagrados a custodiar y difundir el perfume del Evangelio, la religiosa comentó: “ese aroma, la presencia de tantas congregaciones, tantos misioneros, tanta gente que quiere trabajar por el bien de los demás, siempre hacemos lo que nos enseña en la Biblia, la Palabra de Dios, pero también el mensaje del Papa Francisco fortalece ese aroma del Evangelio que nos invita siempre para dar mucha más atención desde ese sentido a los pobres”.

En cuanto a la realidad de la fe del pueblo timorense, la Hermana Carmelita indicó que: “Timor bien católico, podemos decir noventa y cinco por ciento es católico, entonces una tierra santa, tierra de la Santa Cruz. ¿Por qué decimos así? Porque la fe es primero, luego viene lo de afuera, nuestra cultura. Pero la fe es primera”.

La hermana Zélia Soares de Oliveira, compartió que en coincidencia con la visita del Papa a Timor Oriental, su congregación Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo celebra 50 años de su presencia misionera en el país: “También quiero decir que de este año es año de la gracia, año de la presencia de Santo Padre Papa Francisco, mi congregación vamos a celebrar cincuenta años nuestra presencia en Timor trabajando en la pastoral, por ejemplo, Pastoral Social, Pastoral de Educación, nuestro colegio y otros colegios. También Pastoral de salud. Tenemos un hospital y también trabajamos en los hospitales del Estado, en la Pastoral de la Juventud, Niños, niñas, Carmelitas. Tenemos también casa de espiritualidad”.

Finalmente, la hermana Soares de Oliveira, reiteró su agradecimiento al Papa por su visita: “el Papa Francisco nos dejó un mensaje para nosotras, las personas consagradas y todos los timorenses, tener un corazón para amar, de abrazar todas las personas, de tener ese corazón misericordioso para los demás”.