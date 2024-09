Miguel de la Calle: A ritmo de siyahamba y pizzicato recibimos al Papa en Vanimo

“La labor evangelizadora de los misioneros del Verbo Encarnado, las expectativas de la gente para recibir al Papa, la consagración a la Virgen María y la presentación de la Orquesta Reina del Paraíso”, son algunos de los temas al centro de la entrevista con el padre Miguel de la Calle, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado a vísperas del inicio del 45 Viaje Apostólico del pontificado del Papa Francisco.

Renato Martinez - Ciudad del Vaticano

“El Papa Francisco le va a entregar una rosa de oro a la Virgen de Luján cuando llegue a Vanimo, en ese momento vamos a rezar una oración de consagración para consagrarnos a Jesucristo a través de su Madre, de ese modo consagrar todo el trabajo apostólico y misionero”. Es cuanto afirma el padre Miguel de la Calle, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado, que viene desarrollando su labor evangelizadora en Vanimo, Papúa Nueva Guinea.

A pocas horas del inicio del 45 Viaje Apostólico del pontificado del Papa Francisco, en la cual visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, del 2 al 13 de septiembre, en Vatican News dialogamos con el misionero argentino sobre las expectativas de la gente de Papúa para recibir al Santo Padre, sobre el proyecto evangelizador artístico musical y sobre el encuentro que sostendrán con el Pontífice el domingo 8 de septiembre en la escuela de Humanidades Santísima Trinidad de Baro.

“La gente está súper encantada, están con mucho entusiasmo, con mucha alegría esperando este día histórico, el 8 de septiembre, que justamente cae en la festividad de la Natividad de la Virgen. Tendremos tres horas al Papa con nosotros el domingo por la tarde. La gente está trabajando bastante haciendo todo tipo de actividades físicas, como preparar el terreno, la limpieza, el adornar, el plantar flores, etc.; y también actividades espirituales a la noche con predicadores que vienen a prepararnos espiritualmente, muchas confesiones, Santas Misas, etc. Todo el mundo rezando por la misma intención y todos con un mismo sentir, muy agradecidos de esta visita a la periferia de Vanimo”.

La presencia del IVE en Papúa Nueva Guinea

El padre Miguel de la Calle señaló que, el Instituto del Verbo Encarnado lleva 27 años en Papúa Nueva Guinea, desde el año 1997. Mientras que él llego a Vanimo en septiembre de 2015. Actualmente, la comunidad está conformada por 6 sacerdotes, entre los cuales está el padre Martín Prado y Miguel de la Calle. Otros dos son monjes de vida contemplativa y otro de ellos, el padre Tomás Ravaioli, trabaja en la Conferencia Episcopal del país y se la ha encargado de traducir los cuatro Evangelios al dialecto local, además de seguir la causa de canonización del primer beato nativo de Papúa, Peter ToRot.

“Desde 1997 los primeros misioneros del Instituto han llegado y han trabajado arduamente, han comenzado el Seminario Diocesano con el obispo diocesano en ese entonces, monseñor César Bonivento, del PIME. Además, nos han encomendado una parroquia en la costa que se llama la Santísima Trinidad, desde entonces la atendemos espiritualmente. También estamos presente en la selva, en la parte más remota”.

Escuela de Humanidades Santísima Trinidad de Baro.

Los enormes desafíos de una tierra paradisiaca

Ubicado en el suroeste del pacífico y al norte de Australia, Papúa Nueva Guinea es uno de los países con menor índice de desarrollo humano del mundo, cuenta con más de 7 millones de habitantes de diferentes grupos étnicos y hablan más de 800 dialectos. En este contexto, el misionero argentino señaló que las dificultades que tienen que afrontar en el anuncio del Evangelio son numerosas.

“Los desafíos han sido innumerables para la gente que viene de tan lejos como nosotros desde Argentina a estas tierras tropicales. Decenas de desafíos, la naturaleza, los caminos, casi no hay rutas, la gente vive muy pobremente, no tienen electricidad, no tienen agua potable, ni gas natural, viven como diríamos nosotros de campamento. Viven en una economía de subsistencia: pescan, cazan y cultivan, pero lo más necesario es el acceso a la salud y a la educación”.

El Papa donará una rosa de oro a la Virgen de Luján

De otra parte, el padre Miguel de la Calle resaltó la buena disposición de la gente de Papúa para acoger el Evangelio, su gran devoción a la Virgen María. Por ejemplo, precisó el misionero, aman mucho a la Virgen de Luján, que es la patrona del Instituto del Verbo Encarnado y que la hemos traído hace 25 años, justamente un 8 de septiembre, a quien el Papa Francisco regalará una rosa de oro cuando llegue a Vanimo.

“El Papa le va a entregar cuando venga a Vanimo, una rosa de oro a la Virgen de Luján, a esa advocación, ya que acá no hay advocaciones populares que sean locales. Aprovechamos que son 25 años exactos de esta imagen que hemos traído los primeros misioneros del Instituto y el Papa Francisco le va a entregar una rosa de oro a la Virgen María, en ese momento el obispo de Vanimo va a comenzar la oración de consagración en la que todos nos vamos a unir, todos los fieles que estemos presentes en este evento vamos a rezar una oración de consagración a la Virgen María para consagrarnos a Jesucristo a través de su Madre, de ese modo consagrar todo el trabajo apostólico, misionero”.

Los niños de la Orquesta Reina del Paraíso

La inculturación del Evangelio a través de la música

Otro aspecto importante de labor evangelizadora de los miembros del Instituto del Verbo Encarnado en Vanimo es el programa artístico musical. Siguiendo el carisma del Instituto de inculturar el Evangelio, los misioneros a través de la música han tratado de “brindar el Evangelio a la cultura” papú para su crecimiento espiritual.

“Acá la música es muy primitiva, está conformada por percusiones, bombos y cosas muy primitivas. Entonces, trayendo la música clásica de instrumentos, violines y flautas y el coro polifónico, la gente realmente aprovecha muchísimo y puede entender más de la belleza que es Dios. Dios es la belleza pura. El Evangelio que sublima las culturas, las eleva, esa es un poco la perspectiva”.

El sacerdote porteño también señaló que hay una perspectiva social en este programa de evangelización a través de la música que ayuda a reducir la violencia familiar que se viven en las comunidades tribales de Papúa.

“Esto es importante también para tratar de reducir la violencia familiar, el maltrato a los niños, a las mujeres, que abunda mucho en las familias de acá. Entonces, a través de la música los niños toman relevancia en la cultura, en la familia, en los medios de comunicación, en los diarios, en la televisión y las familias mismas aprenden a valorar, el rol del niño y aprenden a respetarlo más a las niñas, y las mujeres”.

El entusiasmo de los niños por la llegada del Santo Padre

La creación de la orquesta “Reina del Paraíso”

Uno de los proyectos artístico-musical que los misioneros del Instituto del Verbo Encarnado están realizando en Papúa Nueva Guinea es la Orquesta “Reina del Paraíso”. Inspirado en el modelo de “El Sistema” de Venezuela – que nació en 1975 con el fin de sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico – el padre Miguel de la Calle invitó en 2018 al maestro venezolano Jesús Briceño Barrios para la formación de la Orquesta “Reina del Paraíso” que ejecutará durante cinco minutos unas piezas musicales ante el Papa Francisco cuando llegue a Vanimo.

“Estamos trabajando desde 2018. El maestro Briceño ha formado al estilo de ‘El Sistema’ a estos niños que hoy en día están muy bien preparados en coro. Ha formado la primera orquesta de niños en la historia del país. A través de la música ellos se sienten realizados, se sienten contentos, apreciados, valorados, se forma un espíritu de equipo, de familia. Ellos saben leer las notas, saben leer el pentagrama, no es que tocan de oído. Así que es una alegría enorme después de tantos años de trabajo y sacrificio poder tener esta coronación, digamos así, para tocarle al Papa, es una alegría enorme para los niños, para las familias, para todos”.

Anuncio del Concierto en honor al Papa Francisco

A ritmo de “siyahamba” y “pizzicato”

Asimismo, el misionero argentino señaló que, a la llegada del Papa Francisco a Vanimo los niños de la Orquesta “Reina del Paraíso” lo recibirán a ritmo de música tradicional africana y una pieza clásica de Johann Strauss. Recibimiento que será precedido por un “Concierto en honor al Santo Padre” que se realizará el viernes 6 de septiembre a las 19.00 hora de Papúa.

“El coro va a hacer una interpretación de un canto que será acompañado con un baile que se llama ‘siyahamba’, es africano y significa ‘estamos marchando en la luz del Señor’. Es un canto como de estilo ‘negro espiritual’, con los tambores típicos de acá, de Papúa y con eso para recibir al Papa. Luego, algo más clásico, de Strauss, que se llama ‘pizzicato’, que es una pieza muy linda, muy bien preparada, que están practicando desde hace tiempo los niños y la orquesta”.

Los preparativos para recibir al Papa

El impulso de la vista del Papa Francisco

Finalmente, el padre Miguel de la Calle señaló que la visita del Papa Francisco a Papúa Nueva Guinea y, en particular a Vanimo, dará un fuerte impulso a la labor evangelizadora que los misioneros de diversas congregaciones vienen realizando en un lugar que es considerado todavía “tierra de primera evangelización”.

“Es una tierra de misión bastante joven, el Evangelio ha llegado hace 50 años acá en Vanimo, así que contamos con una Iglesia muy joven, muy entusiasta. Y se nota el entusiasmo en lo previo a la venida del Papa, la gente lo está esperando con ansia, con deseo de conocerlo, de recibir su bendición. Ellos quieren verlo, quieren que él pase delante de ellos, aunque sea por un ratito y con eso ya están contentos. Están viniendo de todas partes, de la selva, de la montaña, están viniendo desde Indonesia que estamos en la frontera, de otras provincias, algunos vienen caminando desde hace días porque los medios de transportes son muy escasos, no hay casi rutas. Cuando venga el Papa será una explosión de alegría para el futuro, para esta Iglesia joven de Vanimo, para que le dé un nuevo impulso, una nueva fuerza a todo el trabajo de evangelización”.