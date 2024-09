Padre Sina: La visita de Francisco fortalece la convivencia pacífica en Indonesia

Al concluir la visita del Santo Padre a Indonesia el sacerdote Pedro Sina, formador del seminario interdiocesano y profesor de Doctrina Social de la Iglesia, destaca el mensaje de fraternidad que deja Francisco a su pueblo.

Johan Pacheco – Yakarta

“Hermanos y hermanas, quisiera decírselo también a ustedes, a esta nación, a este maravilloso y variado archipiélago, no se cansen de zarpar no se cansen de echar las redes, no se cansen de soñar no se cansen de soñar y de seguir construyendo una civilización de paz”, expresó el Papa Francisco en la homilía de la misa celebrada en Yakarta al concluir su visita a Indonesia.

Su presencia en un país con grandes formas de pluralismo, pero de unidad en dicha diversidad, el Papa les ha dejado un mensaje a los católicos de ser “constructores de esperanza”, con la necesaria tolerancia y fraternidad entre las religiones.

El avión del Santo Padre despegó desde el aeropuerto de Yakarta a las 10:37 minutos hora local, y su próxima parada será en Port Moresby (Papúa Nueva Guinea) para su visita apostólica a esta nación del continente de Oceanía del 6 al 9 de septiembre.

Al concluir su paso por Indonesia, en entrevista con Radio Vaticana y Vatican News el sacerdote Pedro Sina -formador del Seminario Mayor Interdiocesano San Pedro Ritapiret y, profesor de Doctrina Social de la Iglesia – ofrece un balance de la visita del Papa Francisco a su país.

El Padre Pedro Sina junto a un grupo de seminarista de la Isla de Flores, Indonesia.

Indonesia. Escucha la entrevista al padre Pedro Sina

“Creo que el discurso del Papa sobre la importancia de la fraternidad tiene mucha relevancia y importancia a nuestro país, porque sabes que Indonesia es un país muy grande, con variedades de culturas, de religiones, de raza y necesitamos esta fraternidad, sobre todo la fraternidad universal fraternidad a nivel nacional para que podamos vivir en paz en la unidad y en la tranquilidad. También porque a veces la diferencia de la religión puede provocar el conflicto entre los demás y esperamos que la visita apostólica del Papa Francisco también pueda darnos un ambiente pacífico a nuestro país”, expresó el padre Pedro Sina.

También espera que como fruto de esta visita sea fortalecido el diálogo interreligioso: “pienso que lo más importante para nosotros en este país es hacer el diálogo interreligioso, y también el verdadero diálogo interreligioso para no caer en el relativismo religioso o para no caer en el relativismo cultural porque sabemos que todos nosotros somos iguales en el sentido que somos indonesios y tenemos el mismo derecho de vivir aquí”.

El sacerdote también destaca el trabajo de la Iglesia local junto a otras religiones y organismos oficiales por el bien común: “la iglesia católica de este país ha dado muchísimas contribuciones, hay organizaciones católicas que han dedicado su trabajo para el bien común para poner las obras caritativas para ayudar a los pobres. También hay buena colaboración entre conferencia episcopal con los gobernantes, y también a nivel local por ejemplo las diócesis entre la Iglesia con los ciudadanos de otras religiones, sobre todo con los musulmanes”.

Finaliza el padre Pedro Sina, afirmando que les queda el compromiso de ser testigos del Evangelio en Indonesia: “los católicos tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo, con este espíritu que Cristo nos pide”.

El Papa Francisco en su despedida de Indonesia