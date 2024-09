Monseñor Panfilo: La misión es pasión por Cristo y por su pueblo

En el segundo día del Papa Francisco en Papúa Nueva Guinea, segunda etapa de su Viaje Apostólico a Asia y Oceanía, compartimos el testimonio del obispo salesiano Francesco Panfilo, que tras años de trabajo misionero en Filipinas fue enviado por Juan Pablo II a dirigir una diócesis en Papúa.

Andrea Tornielli

«Duc in altum», navegar en alta mar: estas palabras de Jesús fueron elegidas para el lema episcopal de Francis Panfilo, obispo salesiano, que sirvió como misionero en Filipinas durante 32 años, y luego pasó a Papúa Nueva Guinea, donde primero estuvo en Alotau y luego dirigió la archidiócesis de Rabaul, llegando a ser también presidente de la conferencia episcopal del país. La misión, decía, es una cuestión de corazón, «pasión por Cristo» y «pasión por su pueblo». Este es el testimonio del arzobispo Francesco Panfilo, arzobispo emérito de Rabaul:

Alguien me preguntó cómo había sido mi experiencia, porque hace poco celebré mi 50ª ordenación. Estuve 32 años en Filipinas, luego vine a Papúa Nueva Guinea como delegado provincial de los salesianos durante cuatro años, después el Papa Juan Pablo II me nombró obispo de Alotau, luego me trasladaron a Rabaul: y cuando recordé estos años de misión me emocioné un poco, porque siempre me he sentido misionero, incluso en Filipinas, donde estaba en las escuelas, era formador. Cuando llegué a Papúa Nueva Guinea pude ser misionero como siempre había soñado, incluso de niño. Fue una vida difícil. Cuando estaba en Alotau -era todo islas, todo mar- tenía que viajar en barco, comías donde podías...

En Rabaul tuve que caminar mucho, tuve que ir a las montañas... Allí me sentí realmente misionero y pastor. Cuando el Papa Francisco se convirtió en Papa en 2013, escribió Evangelii gaudium a finales de año y en el número 268 dice que la misión es tanto «pasión por Cristo» como «pasión por su pueblo». Ahí, estas palabras (me) tocaron. Como obispo había elegido como lema «Duc in altum», que significa «remar mar adentro»: son las palabras de Jesús a Pedro... He vivido (esto), siento que he vivido mi vida como misionero. Lo que dice el Papa ahí: la misión es al mismo tiempo pasión por Cristo y pasión por su pueblo, si no hay este amor, no hay (misión) ... La misión es amor, es darse por el pueblo y por el Señor. Si amamos al Señor, esto nos ayuda a ayudar a la gente, y si amamos a la gente esto nos lleva de vuelta a Jesús.

