España. Córdoba será sede del I Congreso Nacional de Hermandades de la Resurrección

Del 8 al 10 de noviembre se realiza en Córdoba, España, el I Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de la Resurrección “Resurrexit” con el fin de promover el valor de la Resurrección como base y fundamento de nuestra fe. Manuel Murillo: “la idea de organizar este Congreso surgió del carisma mismo de la Hermandad y de la rica tradición de religiosidad popular que resale al siglo XVI”.

“Las Hermandades y Cofradías de la Resurrección buscamos dar visibilidad al valor de la resurrección como base y fundamento de nuestra fe que se encuentra en la rica tradición de religiosidad popular de Córdoba y España”, es cuanto afirma Manuel Murillo, coordinador del I Congreso Nacional de Hermandades del Resucitado de Córdoba y presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradía de Córdoba, España, explicando la finalidad de este primer encuentro de Hermandades y Cofradías de la Resurrección, que se desarrollará del 8 al 10 de noviembre de 2024, en la ciudad española de Córdoba.

Una rica tradición de religiosidad popular

El coordinador de este evento señaló que, la idea de organizar un Congreso que reúna a los hermanos y cofrades de la Resurrección de toda España surgió del carisma mismo de la Hermandad, de ese fundamento para nuestra fe que es la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la rica tradición de religiosidad popular que resale al siglo XVI.

“Hemos encontrado un documento que aporta muchísima información no solamente de los recorridos que, en aquella época, mitad del siglo XVI, desarrollaba y hacía la Cofradía, sino también de las reglas suyas. Ese documento nos hace pensar y nos hace ver que, ya se hablaba de Resurrección, que ya se hablaba de esa religiosidad popular en Santa Marina en el siglo XVI y nos hizo pensar que, por qué no lo compartíamos con todo el resto de Hermandades del Resucitado de toda España, porque es una información que entendíamos que era importante y teníamos de esa manera la oportunidad de conocernos y de conocer la idiosincrasia de cada una de las Hermandades del país, saber en el norte cómo funciona la Cofradía, en Levante y en Andalucía y la zona de Castilla La Mancha y la zona de Castilla León que tiene tanto arraigo”.

Procesión de la Hermandad de la Resurrección

La centralidad de la Resurrección de Jesús

Asimismo, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradía de Córdoba explicó que, la característica principal de estas Hermandades y Cofradías es que se centran en el misterio de la Resurrección, pero “a lo largo de la geografía de España, en situaciones muy distintas unas de otras”, tienen algunas diferencias.

“Algunas que forman parte de esas tres patas que es ‘pasión, muerte y resurrección’ y son Cofradías que procesionan un Cristo Crucificado, a continuación, en el mismo día una imagen del Cristo Yacente y luego la imagen del Resucitado, es decir, que son Hermandades en la que tienen varios titulares. Otras no, directamente se dedican al misterio de la Resurrección. Por otro lado, existen Hermandades del Resucitado que, concretamente en Málaga, en donde no es una Hermandad, sino es la propia Agrupación de Cofradías la que lo tiene como patrón. Eso no deja de ser altamente significativo y cada uno desde su perspectiva y de su idiosincrasia realiza una manera distinta de ascender al misterio de la Resurrección”.

Procesión en Córdoba, España

El desarrollo del Congreso en Córdoba

Sobre el desarrollo del Congreso, Manuel Murillo indicó que, el evento está estructurado en tres días, del 8 al 10 de noviembre y se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, España.

“El día primero, el viernes 8 de noviembre, es el acto inaugural en donde se acreditarán los congresistas. Se inaugurará oficialmente el Congreso, por nuestro obispo, don Demetrio Fernández, y lo hace con una ponencia inaugural que tiene el siguiente título: ‘La resurrección de Jesucristo, centro y fundamento de nuestra fe’. Yo creo que el título es suficientemente aclaratorio de lo que es el camino real de este Congreso”.

Al día siguiente se realizarán las sesiones académicas en el Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba.

“El sábado por la mañana se tienen 11 ponencias que son de Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Almería, Murcia, Valladolid, Cuenca y hay una última que se llama ‘Jesús resucitado en Filipinas. Historia, devoción y cultura en Hispanoasia’. Es decir, queremos que los congresistas se lleven una idea muy completa en arte, historia y religión de lo que es la resurrección desde cada una de esas perspectivas, de manera que más adelante podamos recoger esas ponencias en un libro de actas en donde podamos publicarlo y hacerlo extensivo a todo aquel historiador, investigador, que quiera trabajar sobre ella”.

Por la tarde, se tendrá un programa cultural visitando los cuatro Patrimonios de la Humanidad que tiene Córdoba. El director académico, don Juan Aranda Doncel es un historiador de la Semana Santa cordobesa, será el moderador de todas las ponencias. Además, está trabajando para presentar después del Congreso un libro histórico de la Cofradía en el barrio y la religiosidad popular desde el siglo XVI al XXI. El Congreso concluirá el domingo 10 de noviembre.

“El domingo, cerraremos el acto con una visita cultural por el barrio de Santa Marina que es donde la Cofradía tiene su sede canónica y concluirá con una celebración Eucarística de clausura del Congreso en la misma Iglesia a las 12.00. Luego, tendrá lugar un concierto de marchas de Semana Santa, que creo que va a ser bastante valorado por los congresistas y una comida de para compartir una copa al final del Congreso. De manera que, todos aquellos que nos visiten aparte de llevarse el gran recuerdo de Córdoba podamos compartir esas ilusiones, esos proyectos de vida, que cada uno tenemos alrededor del misterio de la resurrección”.

Cristo Resucitado

El anuncio del Evangelio en las Hermandades y Cofradías

Creo que es intensísima. Nosotros, nuestra Hermandad llevamos cinco siglos en un barrio y hablando de la resurrección, de ese misterio, que en nueve años cumple dos milenios, no ha habido nadie que haya resucitado, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado y la religiosidad popular está muy arraigada no solamente en Andalucía sino en toda España.

“Las Hermandades tienen un papel vital, fundamental para la Iglesia en general es el punto de entrada del mayor número de jóvenes cofrades y de jóvenes cristianos. Cada Cofradía tiene tres patas de trabajo, una evidentemente es la caridad. No podemos entender una cofradía sin toda la atención de caridad que lo ha hecho desde siglos atrás atendiendo a los necesitados. Por otro lado, la formación. No cabe duda que la formación es otro aspecto importante en línea de la evangelización. Y los cultos a nuestros titulares, no solamente los cultos internos en nuestras iglesias, sino esa expresión de la Cofradía en la calle, el testimonio que dan los cofrades que nos hacen pensar, rezar y atraer en ese momento lo que es la religiosidad popular a cada uno de nuestros corazones”.

Manifestación de religiosidad popular

Cómo participar en el Congreso

Finalmente, el coordinador del Congreso explicó que, se puede participar en este evento de dos maneras: en presencia, inscribiéndose en el Congreso; y online, a través de la página web de la Hermandad.

“Asistiendo físicamente a los actos, que yo creo que no es fácil para todos, si bien es cierto que estamos teniendo muy buena respuesta por parte de ciudades bastante lejanas a Córdoba y en ese sentido, en la página web de la Hermandad en www.resucitado.cordoba.es se puede apuntar e inscribir como congresista o incluso como acompañante. Y por supuesto, deciros que publicaremos en el momento que se pueda esas actas del Congreso que sé que van a aportar muchísima información muy necesaria, porque, al fin y al cabo, cualquier cristiano sin la resurrección, no tiene fundamento”.

HERMANDAD DEL RESUCITADO DE CÓRDOBA - I CONGRESO NACIONAL "RESURREXIT"