El cardenal de Yakarta: el corazón del mensaje del Papa, vivir unidos y en armonía

En conversación con los medios vaticanos, el arzobispo Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo reflexiona sobre los frutos que traerá la visita de Francisco a Indonesia, primera etapa del viaje apostólico que ahora continúa en Oceanía: fe, fraternidad y compasión no son sólo el lema del viaje apostólico, sino que también representan «el espejo de la dinámica de la vida eclesial» en el país.

por Bernardo Suate e Isabella Piro

Fe, fraternidad y compasión no son sólo el lema del viaje apostólico del Papa Francisco a Indonesia, sino que también representan «el espejo de la dinámica de la vida de la Iglesia» en el país. Con los medios vaticanos, el arzobispo de Yakarta, cardenal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, resume así el significado de la visita del Pontífice a la nación asiática. Una visita que comenzó el 3 de septiembre y que ha concluido esta mañana, viernes 6, con la salida del vuelo papal hacia Papúa Nueva Guinea, segunda etapa del viaje internacional que también llevará al Pontífice a Timor Oriental y Singapur. En Yakarta, explicó el cardenal, Francisco recibió una calurosa acogida, que reforzó «una larga historia de relaciones diplomáticas entre Indonesia y la Santa Sede», iniciadas en 1947 y establecidas definitivamente tres años después.



La fraternidad, un indicador de fe



«Nosotros, no sólo los católicos, sino también todos los miembros de otras comunidades religiosas -dijo el cardenal-, queremos crecer en nuestra fe. Y uno de los indicadores más importantes de la fe es la fraternidad. Si dices que eres creyente y perteneces a una religión, pero no creces en fraternidad, podría plantearse una gran duda sobre si eres realmente creyente o si sólo tienes una religión, pero no eres religioso». Del mismo modo, añade el cardenal, «el fruto de la fraternidad es la compasión. Si dices que eres mi hermano o mi hermana, pero no lo demuestras con una actitud compasiva, entonces tus actos podrían arrojar una gran duda sobre tus afirmaciones».

Un momento de la visita del Papa a Indonesia

El Arzobispo de Yakarta recuerda, por tanto, que durante la visita a Indonesia cada una de las tres palabras del lema fue desarrollada por el Papa Francisco en diferentes contextos: por ejemplo, el 4 de septiembre, durante el encuentro con las autoridades, los representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, celebrado en el complejo del Palacio Presidencial, el Pontífice «habló de fraternidad, de relaciones entre fieles de distintas religiones y de Pancasila», es decir, de los cinco pilares que fundan la nación: fe en un Dios supremo, humanidad justa y civilizada, unidad; democracia guiada por la sabiduría, justicia social. Y lo mismo hizo en el encuentro posterior con la comunidad eclesiástica, celebrado en la catedral de Yakarta dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, pronunciando lo que el cardenal calificó de «discurso especial».



El significado de la «Declaración conjunta del Istiqlal»

El cardenal Suharyo Hardjoatmodjo se detiene a continuación en la «Declaración conjunta de Istiqlal 2024» -Promover la armonía religiosa por el bien de la humanidad- firmada el jueves 5 de septiembre por el papa Francisco y el gran imán Nasaruddin Umar durante el encuentro interreligioso en la mezquita de Istiqlal de la capital indonesia. «El documento fue firmado también por todos los líderes de las seis principales religiones del país [islámica, protestante, católica, hindú, budista y confuciana, ed.]. De hecho, siete, teniendo en cuenta el credo local», explica el cardenal.

Situado en el centro de Yakarta, justo enfrente de la catedral católica, el edificio fue diseñado en 1954 por el arquitecto cristiano Friedrich Silaban, y pretende subrayar tanto el preciado principio filosófico de la nación de unidad en la diversidad, «Bhinneka Tunggal Ika», también inscrito en el escudo indonesio, como el deseo de una tierra donde todas las religiones coexistan en paz y armonía. «Estamos juntos», subraya el cardenal arzobispo, “y quiero decir uno al lado del otro para simbolizar nuestro ideal: construir y vivir en armonía”. No por casualidad, añade, «después de la firma del documento, el Gran Imán me dijo que debíamos reunirnos y discutir juntos lo que se podía hacer a partir de ahora, para que la “Declaración Conjunta” no se quedara en un simple trozo de papel, sino que representara el inicio de diversas acciones conjuntas de las diferentes comunidades religiosas presentes en Indonesia». El documento «no es sólo teoría, es también práctica», reitera el cardenal, «y esperamos que su firma refuerce nuestra manera de avanzar juntos hacia el futuro».

Los frutos de la visita papal

Por último, deteniéndose en los frutos que brotarán de la visita del Papa Francisco al país asiático, el arzobispo de Yakarta reitera su deseo: «Crezcamos en la fe, crezcamos en la fraternidad, crezcamos en la compasión. Y creo que todo esto lo entenderán muy bien no solo los católicos, sino también todos los indonesios y cualquiera que pertenezca a una comunidad de fe».