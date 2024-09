Decana de Universidad de Lovaina: Servir a la Iglesia con lealtad crítica

Bénédicte Lemmelijn, decana de la Facultad de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Católica de Lovaina, visitada el viernes 27 de septiembre por el Papa, habla de las oportunidades y los retos de una universidad católica en un mundo secularizado.

Salvatore Cernuzio - Enviado a Bruselas

Viene «mucho» a Roma, como miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, pero el Papa rara vez le ha visto tan de cerca. Bénédicte Lemmelijn es decana de la Facultad de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Católica de Lovaina, la universidad católica más antigua de Europa y del mundo, que celebra el 600 aniversario de su fundación por voluntad del Papa Martín V. Un importante aniversario celebrado con el Papa Francisco, que se desplazó esta tarde, 27 de septiembre, a esta ciudad situada a 26 kilómetros de Bruselas, en el corazón de Flandes, para reunirse con el claustro de profesores de la universidad. Lemmelijn estaba sentado en primera fila y aplaudió el discurso del Pontífice, que instó a la comunidad académica a seguir adelante con su trabajo. Al margen, el decano comentó con los medios de comunicación vaticanos y un pequeño grupo de periodistas el patrimonio, las oportunidades, pero también los problemas y desafíos de la Katholiek Universiteit Leuven.

¿Qué significa que el Papa venga a verles?

Aquí y ahora. Es decir, el hecho de que haya venido aquí y ahora. En todos los debates contextuales que hemos tenido, la gente se ha centrado en tal o cual cuestión. Pero lo primero que me gustaría señalar es que estamos celebrando una fiesta, la celebración del 600 aniversario de la Universidad Católica de Lovaina, y tuvimos al Papa como invitado de honor. El invitado más distinguido. La Universidad se fundó en la tradición cristiana y ha florecido. Después de seis siglos seguimos en esta tradición, que es lo que el Papa pudo comprobar.

¿Cuál es el papel de la Universidad Católica hoy, en un contexto tan secularizado?

Es cierto, el contexto ha cambiado mucho respecto a hace unas décadas, cuando llegó el Papa Juan Pablo II: es una sociedad muy secularizada. Sin embargo, como decía, esta Universidad nació dentro de la tradición cristiana y sus valores siguen siendo valores cristianos, nuestros planes políticos y de gobierno se inspiran en verdades cristianas. Así que seguimos en ello, diría yo, críticamente. Sobre todo, como Facultad de Teología, tenemos una doble tarea: hacemos teología propiamente dicha, ciencia teológica, estudios bíblicos, historia, ética, pero también estamos al servicio de nuestra sociedad, al servicio de la Iglesia. Y, repito, lo hacemos con lealtad crítica. Es decir, como un verdadero amigo.

Y un verdadero amigo no siempre dice lo que te gusta oír, también dice lo que necesitas mejorar. Así que siempre confirmaremos lo que es bueno y lo que creemos que hará prosperar a la gente. Pero también somos intelectualmente honestos cuando vemos caminos que hay que explorar, cuando vemos que hay que enseñar.

Así que tenemos una tarea crítica, una tarea científico-teológica, y creo que una universidad católica tiene que desempeñar un papel similar en el mundo científico actual. Somos una de las mejores universidades del mundo y trabajamos desde nuestras raíces cristianas, trasladando estos valores a todo lo que hacemos, a las comisiones éticas, a los proyectos que iniciamos, tratando realmente de conectar todo con ese río que hemos seguido durante seis siglos.

En este legado, ¿qué papel cree que desempeñan la «influencia» de la Teología de la Liberación, el Concilio Vaticano II y las enseñanzas venideras?

Fueron fases... en la progresión de nuestra reflexión. Por supuesto, hoy ya no existen. Seguimos teniendo un centro de Teología de la Liberación, por ejemplo, pero es una teología de la liberación en plural, porque aquí también entra en juego el elemento de la contextualización. Es decir, pedimos abordar los temas que hemos abordado y que seguimos desarrollando, pero tenemos todas las demás corrientes de reflexión.

Creo que lo más importante es hacerlo con honestidad en relación con el lugar de donde se viene y hacia dónde se quiere ir. Hoy tenemos tantos países diferentes con culturas diferentes y algunos están secularizados, otros no, así que es difícil tener una verdad universal que sea intocable para todos. El mundo actual es muy diferente y creo que la sinodalidad es importante en este sentido y debería tomarse en serio la contextualización, de modo que lo que decimos en Bélgica a la gente y a las familias no es lo mismo que lo que decimos en África.

¿Qué opina en general de la visita del Papa a Bélgica, ha habido resistencia también allí?

Somos una sociedad muy heterogénea y hay algunos grupos de personas que se sienten excluidas, en cambio la Iglesia tiene discursos muy bonitos sobre la inclusión, la misericordia y la compasión. También he oído al propio Papa hablar en estos términos. Sin embargo, para algunas personas parece que los mismos discursos sobre la inclusión son en realidad excluyentes. Pienso en una pareja de mujeres homosexuales que conozco muy bien, dos personas preciosas que hacen cosas maravillosas. Creen en Dios, pero sienten el dolor de no ser tomadas en serio o de no tener plena dignidad dentro de la Iglesia. Así que es normal que este elemento aquí en Bélgica sea importante.

De hecho, nuestras facultades han desplegado la bandera arcoíris, incluida mi Facultad de Teología. Pero no es un signo de protesta, sino de inclusión y de apoyo a las personas que se sienten heridas por ciertas declaraciones demasiado fuertes o demasiado excluyentes. Luego, por supuesto, tenemos todo el trauma colectivo en Bélgica por los abusos sexuales a menores, por los que la Iglesia no siempre ha sido muy firme a la hora de expresar su desagrado, aunque ha habido muchas iniciativas. Necesitamos compasión y comprensión para quienes se sienten heridos.