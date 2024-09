Cardenal Goh: El Papa Francisco fue "embajador del amor de Cristo" en Singapur

El cardenal William Goh expresa su agradecimiento por la cercanía y la atención que el Papa Francisco mostró al pueblo de Singapur, e invita a la Iglesia universal a aprender de la fe experiencial de los católicos asiáticos.

Claudia Torres - Singapur

«Los mensajes clave del Papa son siempre sobre la construcción de la armonía en el mundo, ser inclusivos y hacer de la Iglesia un sacramento de la misericordia y compasión de Jesús hacia los demás».

El cardenal William Goh, arzobispo de Singapur, ofreció ese resumen del Viaje Apostólico de tres días del Papa Francisco a la ciudad-estado asiática, que concluyó el viernes.

En declaraciones a Vatican News, el cardenal destacó la cercanía del Papa con la gente a lo largo de su visita y su mensaje de armonía interreligiosa.

El Papa Francisco acaba de concluir la última etapa de su viaje apostólico a Asia y Oceanía. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de la visita del Santo Padre a Singapur?

La visita del Papa ha sido inspiradora, no solo para la gente de Singapur, pero creo que sus mensajes clave han sido coherentes, que es la necesidad de llegar a toda la humanidad.

Creo que el Papa Francisco está poniendo en práctica lo que sus predecesores han estado diciendo. Como San Juan Pablo II, que habló de la nueva evangelización, y el Papa Benedicto escribió mucho. Pero en realidad es el Papa Francisco el que realmente busca llevar la Buena Nueva a toda la humanidad.

Sus mensajes clave siempre tratan de construir la armonía en el mundo, de ser inclusivos, de hacer que la Iglesia sea realmente un sacramento de la misericordia y la compasión de Jesús hacia los demás.

Creo que este tipo de mensajes, como el tender la mano a los marginados, a los pobres, a los que sufren, a los vulnerables, y respetar otras religiones, la dignidad de la vida, la protección de la familia, y a los jóvenes, respetar a los jóvenes y animar a los jóvenes a ser audaces, sin olvidar tampoco a los ancianos, todos estos mensajes de los que habla constantemente el Santo Padre resuenan en todo el mundo, incluso para nosotros, los singapurenses.

¿Qué impacto a corto y largo plazo cree que tendrá la visita del Papa en Singapur?

A corto plazo, supongo que ha rejuvenecido la fe de nuestra gente, y todos se han emocionado mucho al ver al Pastor entre ellos.

Aunque solo somos un país pequeño, una nación diminuta, el Papa se ha hecho presente, no sólo en las grandes naciones o en las naciones que atraviesan dificultades o cuando los católicos son minoría en países tan grandes, sino que incluso se preocupa por Singapur. Por nuestra parte, estamos muy agradecidos de que se haya hecho verdaderamente pastor de todos, independientemente del tamaño de las naciones, independientemente de las personas.

Creo que su visita ha reavivado la fe de nuestro pueblo. Su visita ha hecho que muchos de nuestros católicos trabajen juntos. Tenemos más de 5.000 voluntarios sólo para servir en esta visita papal.

Es una ocasión muy rara en la que todos los católicos se reúnen para trabajar codo a codo. Todos ellos se han mostrado muy entusiastas, y han sentido que es un gran privilegio formar parte de todo este comité organizador, para planificar y trabajar por el éxito de la visita papal.

Estoy seguro de que, a medida que trabajen juntos, creo que, a largo plazo, nos ayudará a construirnos como una sola Iglesia. Porque actualmente nuestra Iglesia, hemos estado pasando por el proceso del Sínodo, como el Santo Padre nos ha animado. Hemos formado nuestro Consejo Pastoral Arquidiocesano, y queremos involucrar cada vez más a nuestros católicos a diferentes niveles, no sólo en la parroquia, sino a todos, para que podamos caminar juntos, trabajar juntos y hacer de la Iglesia de Singapur una Iglesia vibrante, evangelizadora y misionera.

Su visita inspirará sin duda no sólo a nuestros católicos, pero estoy seguro de que hay muchos católicos o muchos no católicos que están al margen. Muchos de ellos asistieron a las escuelas de la misión, a las escuelas católicas. La semilla de la fe ya ha sido sembrada en los años de juventud. Muchos de ellos quizás todavía están intentando encontrar la fe en su vida.

Creo que esta visita ha hecho que los católicos se sientan orgullosos en el buen sentido, orgullosos de ser miembros de la Iglesia católica, orgullosos de tener a alguien como el Santo Padre para unir a toda la Iglesia, la Iglesia universal. Por tanto, es realmente un gran momento para nosotros y creo que el impacto a largo plazo se verá en un deseo más dinámico y más vivo de trabajar juntos y de llevar a los demás hacia Él.

¿Cómo cree que influirá la visita del Papa Francisco a Singapur y otros países asiáticos en las relaciones entre la Santa Sede y los distintos países asiáticos? ¿Cree que evolucionarán positivamente?

La visita del Santo Padre, no solo a Asia, sino a los países de mayoría católica, ha sido muy importante para los no católicos, para que el mundo comprenda la belleza de la fe católica, en la forma en que el Santo Padre se proyecta a sí mismo. Es un hombre integrador, un hombre que respeta las religiones de los demás, y alguien que defiende valores que son verdaderamente fundamentales y universales, que toda persona humana desearía de verdad.

Todas las religiones hablan de la importancia de la misericordia y la compasión. Así que, cuando el Santo Padre visita un país asiático en particular, no se dirige sólo a los católicos, sino que muchos no católicos también escuchan su mensaje, y empiezan a darse cuenta de que la Iglesia católica no es muy cerrada, y no es una Iglesia triunfalista, sino que la Iglesia es realmente acogedora y respetuosa con los demás, una Iglesia que busca unirse con el resto de la humanidad, y sobre todo, proteger a los oprimidos y proteger a la sociedad por el bien común de todos.

Nos está diciendo y enseñando algo que si la gente está realmente abierta, y especialmente los gobiernos que desconfían de la Iglesia católica, creo que al escuchar sus mensajes y reconocer que la Iglesia es realmente una embajadora de la misericordia y el amor de Cristo, y que estamos aquí para ayudar a la gente a crecer, y que se trata del bien común, entonces creo que desconfiarán menos y se abrirán más a la religión y a la fe.

Como en Singapur, el gobierno no considera que las religiones sean una amenaza para ellos. De hecho, nos consideran socios del gobierno, porque ven la religión como algo muy importante para el bienestar del pueblo. De ahí la cuestión del diálogo, del respeto mutuo y de intentar escucharnos unos a otros, porque al fin y al cabo, un buen gobierno compartirá los mismos valores, porque todos queremos promover el bien común de la sociedad.

Queremos paz, queremos armonía y queremos que la gente trabaje junta y se preocupe por los demás.

¿Qué aporta la Iglesia de Asia a la Iglesia universal?

Desde mi humilde punto de vista, creo que Occidente debería intentar aprender más de Asia, y también de África. Creo que estos dos continentes, en particular Asia, donde tenemos tantas culturas diferentes y diferentes formas de gobierno también, y diferentes valores culturales, por supuesto.

Y lo que es significativo de Asia es esto. Supongo que también es cierto para los de África, pero creo que para los asiáticos, somos personas que tenemos esta dimensión efectiva de nuestra fe.

Para nosotros, encontrar a Dios no es algo reducible a una experiencia celebrable. Encontrar a Dios es encontrar a Dios con el corazón. Por eso los asiáticos tienden a ser personas religiosas, todos los asiáticos. Hay religiosidad en todas las personas de distintos credos. Y para nosotros, Dios es real porque nos encontramos con Él.

Permítanme darles un ejemplo. La visita del Santo Padre, supongo que no mucha gente habrá escuchado todos los mensajes, pero se puede ver que allá donde va, también aquí en Singapur, viendo mis propios ojos, cómo la gente le quería, cómo la gente podía sentir la presencia de Cristo en él.

Estoy seguro de que no todos han escuchado todos los largos discursos y las profundas enseñanzas teológicas, no todos han leído sus encíclicas, pero saben que este hombre es un hombre de Dios.

Así que, incluso para estas personas, ver al Papa es realmente ver a Jesús. Él es realmente un sacramento de Jesús.

Lo que quiero decir, por tanto, es que Asia tiene mucho que aportar a la Iglesia universal. Para ayudar a la gente de Occidente, creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre el conocimiento célebre de Dios, mucho estudio, conocimiento teológico y razonamiento. Pero te enamoras de Jesús.

Te enamoras con el corazón; no te enamoras con la cabeza. Cuando quieres casarte con alguien, no se trata de intelectualizar si es adecuado para mí. Es una cuestión de cómo nos sentimos el uno con el otro; nos amamos, y el amor es real. Y el amor nos ayudará a estar unidos.

Por eso los apóstoles, a pesar de ser tan diferentes, de temperamentos diferentes, de estatus diferentes, todos aman a Jesús. Todos ellos han encontrado el amor de Jesús, y por eso son capaces de unirse.

Creo que Asia podría contribuir a la Iglesia universal subrayando la importancia de las religiones populares. Creo que se hace demasiado hincapié en la teología, en el conocimiento de Cristo. Por supuesto, son cosas hermosas, realmente hermosas -a mí mismo me gusta leer todos esos libros-, pero el mero conocimiento no te cambia hasta que lo sientes en tu corazón. Y las religiones populares son muy importantes en Asia.

Creo que no debemos despreciar las religiones populares, porque son el medio por el que la gente encontró a Jesús. No todos son muy cultos y no a todos les gusta leer. Incluso a las nuevas generaciones les gusta ver imágenes: La gente quiere ver, quiere sentir, quiere tocar.

Por eso, incluso cuando la gente toca al Santo Padre o el Santo Padre les toca a ellos, pude ver las lágrimas y la alegría. Era como si Jesús les tocara. Y esto es verdad.

Es por eso que en Asia, tenemos diferentes expresiones culturales de nuestra fe, ya sea estatuas, ya sea danza, ya sea en las diferentes formas de devoción, tienen mucha piedad popular.

Por supuesto, la piedad popular tiene que estar guiada por la Iglesia, eso es cierto. Pero no podemos descartarlas, porque creo que la verdadera piedad religiosa, cuando se enamoran de Jesús, entonces poco a poco podemos llevarlas a un mayor conocimiento de su fe, a purificar su devoción.

Desde mi humilde punto de vista -quizá me equivoque-, Europa ha perdido esa dimensión devocional. En la Iglesia primitiva, en la Edad Media, había muchas devociones. Pero creo que esas devociones se han perdido, y creo que necesitamos recuperarlas para ayudar a la gente a encontrar a Dios más profundamente.

Una cosa más que supongo que Asia puede aportar a la Iglesia universal. Perdonen que les diga esto; creo que la Iglesia debería ser menos legalista en lo que se refiere a la celebración de la liturgia.

Sí, es importante que se respeten ciertas dimensiones de la liturgia, pero en la liturgia estamos celebrando la vida; estamos celebrando la experiencia de Dios. Por tanto, creo que la Iglesia debe estar más abierta también a la inculturación de la liturgia. Porque es la forma en que la gente quiere expresar su amor a Dios. Las distintas culturas tienen formas diferentes de expresar su amor a Dios.

Creo que hay que dar más libertad a la Iglesia local para que pueda tener mayor flexibilidad en la forma de celebrar la liturgia, de modo que nuestra liturgia sea realmente vivificante. No limitarse a seguir la liturgia, sino escuchar.

En Asia queremos participar. Queremos participar, queremos cantar, queremos bailar, queremos levantar las manos, queremos expresarnos. No queremos simplemente sentarnos y escuchar. Eso no es asiático. Así que creo que queremos participar con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, amar al Señor de Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Creo que la Iglesia debería ser más generosa, más inclusiva, y ayudar a la Iglesia asiática a conservar esa vitalidad litúrgica.

¿Cuál fue su momento favorito de la visita papal?

Cuando viajaba con el Santo Padre a distintos lugares, lo primero que me impresionó fue ver al Santo Padre: era realmente como un padre. No como un padre, sino como un santo padre. Su nombre es verdaderamente Santo Padre.

Y la forma en que mostraba Su amor paternal a los enfermos, a los niños pequeños, y paraba su vehículo sólo para bendecir a los niños, para pedir que trajeran aquí a ese niño pequeño, y a los enfermos. Podía ver las lágrimas, la alegría desbordante de esas personas que tenían ese gran privilegio de ser bendecidas por Él y de ser rezadas por Él.

Lo vi por todas partes, y especialmente en el estadio para la Santa Misa. Cuando entré, pude ver la alegría y el amor que la gente sentía por Él, y cómo Él realmente tocaba y conmovía sus corazones. Muchos querían que el Santo Padre les diera la bendición.

Vi a un par de mujeres que traían al niño, y estaban tan contentas y lloraban. Yo también lloré con ellas, y estaba conteniendo las lágrimas, porque realmente podía ver cómo estas personas estaban tan encantadas y tan agradecidas de que Dios les hubiera enviado al Santo Padre. Y en el Santo Padre, como he dicho, vemos verdaderamente a Jesús.