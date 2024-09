Comienza la décima edición de "Il Cortile di Francesco"

La manifestación cultural del Sacro Convento se inauguró con la conferencia «Sobre el infinito», a cargo de Alessandro Baricco, en el césped de la iglesia superior de la Basílica. El tema elegido es «CorporalMente», 800 años después de la impresión de los estigmas en el cuerpo del Santo, y cobrará vida a partir de mañana, para clausurarse el 22 de septiembre. Hermano Cesareo: «Reflexionemos sobre ser personas unidas, interioridad y cuerpo, como Francisco».

Alessandro Di Bussolo - Ciudad del Vaticano

La impresión de los estigmas en Francisco de Asís en el monte Alverna, 800 años después, sigue expresando «de modo particularmente elocuente» el vínculo indisoluble, aunque a menudo olvidado, entre el mundo de la interioridad -que es el corazón de lo que somos- y su manifestación exterior, en el cuerpo. Para evocar esta realidad, los frailes franciscanos del Sacro Convento de Asís eligieron «CorporalMente» como título de la décima edición del Patio de Francisco. En la cultura actual «hay dos derivas peligrosas», subraya a los medios vaticanos fray Giulio Cesareo, director de la Oficina de Comunicación del Sacro Convento, «una que ve el cuerpo como una caja, que debe ser muy bonita, porque si no, no te aceptan. Y otra que lo ve como algo inferior, secundario a la interioridad». Francisco y la fe cristiana, aclara el hermano Julius, «nos dicen que no es así. El cuerpo es precisamente la manifestación de lo que soy, porque sin el cuerpo nadie podría experimentarme, no viviría las relaciones que me edifican». Así que «CorporalMente» es el «intento de decir con un eslogan lo que somos, cuerpo y mente» unidos en la persona.

Más de mil personas en el césped de la Basílica para Baricco

"Il Cortile di Francesco", que tuvo un exitoso preestreno el domingo por la noche, con la conferencia «Sobre el infinito» de Alessandro Baricco, en el césped de la iglesia superior de la Basílica, abarrotado por más de mil personas, será por tanto, para los franciscanos conventuales de Asís, «una experiencia y una búsqueda de esa sabiduría que mantiene unidas la llamada espiritual, las relaciones interpersonales y la dimensión física en los ámbitos individual, colectivo y ambiental de la maravillosa y frágil realidad que es cada persona humana: cada uno de nosotros». La velada con Baricco, escritor, guionista y presentador, organizada en colaboración con Umbria Green Festival, fue un recorrido por la historia de la propia experiencia del infinito en Occidente, desde el mundo clásico hasta el contemporáneo, tomando como punto de partida la figura de San Francisco y el tema de esta edición del Cortile. El escritor destacó, en particular, el deseo de infinito que Francisco reconoció también en su propia vida, un deseo que pertenece a todos, pero que en la historia humana coincide también con una experiencia de miedo.

El encuentro con Alessandro Baricco.

Los principales eventos del 12 al 15 de septiembre

En esta línea, del 12 al 15 de septiembre continuarán los encuentros del tradicional "Cortile", de cuatro días de duración, en el que participarán personalidades de la sociedad civil, la empresa, la comunicación, la Iglesia y las instituciones. El 12 de septiembre, a las 18.00 horas, Luca Sommi, periodista y presentador, ofrecerá otra lectio titulada «Viaggio nelle bellezze». Pero abrirá la jornada el panel titulado «Vogliamoci bene», a las 10 de la mañana en la Sala Cimabue del centro de conferencias Colle del paradiso. Un encuentro pensado especialmente para las escuelas sobre el tema de la felicidad, la relación con la comida, con el propio cuerpo y las relaciones en el deporte. A las 21.30 se clausurará «La sagra della primavera», un espectáculo de danza contemporánea con música de I. Stravinsky, a cargo de la Compañía de Danza ODA dirigida por el bailarín y coreógrafo Ermanno Sbezzo en el evocador marco del césped de la Iglesia Superior de la Basílica.

Esculturas y comida callejera en el "Cortile nel Cortile"

La plaza inferior se animará con las actividades del «Patio en el Patio»: además de comida callejera, tres escultores de madera trabajarán en tres obras inspiradas en el tema de los estigmas, mientras que un punto de información estará a disposición de los visitantes. También será posible conocer al director de la revista San Francisco Patrón de Italia, el Hermano Riccardo Giacon, y recibir indicaciones sobre buenas prácticas de sostenibilidad cotidiana gracias a la colaboración con el Centro Laudato si' de Asís. Por último, por primera vez, la vidriera con la impresión de los estigmas de San Francisco en la logia del Sacro Convento se iluminará por primera vez desde el atardecer.

Alessandro Baricco (izquierda) y Fra' Giulio Cesareo.

«AI Assisi Act», inteligencia artificial y comunicación

Cerrará el acto central de cuatro días la firma del AI Assisi Act, un manifiesto que aborda la cuestión del papel de la inteligencia artificial en el mundo de la comunicación humana, fruto de la colaboración con el Consejo Regional de la Orden de Periodistas y otros socios. A continuación, la Ministra para las Discapacidades, Alessandra Locatelli, intervendrá como oradora invitada en un panel dedicado a los temas de la inclusión y la discapacidad, también con vistas al próximo G7 de octubre, que tendrá la Piazza San Francesco como una de sus sedes. La actuación de los jóvenes del Instituto Serafico de Asís cerrará los cuatro días. Pero habrá una continuación los días 17 y 22 de septiembre.

Traducción al lenguaje de signos en algunas reuniones

Entre las numerosas y valiosas novedades de esta décima edición, se prestará especial atención al tema de la accesibilidad. Para algunos de los encuentros, de hecho, se dispondrá de traducción al Lenguaje de Signos Italiano (Lis), subtitulado para sordos y audiodescripción para ciegos gracias a la colaboración de Rai Umbria y Rai Pubblica Utilità. En cambio, la traducción al Lis con motivo del concierto «Requiem universalis» del 14 de septiembre será posible gracias a la colaboración con la Associazione Mozart Italia, la Opera Morlacchi y la Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Fray Giulio: de los estigmas de Francisco a "CorporalMente"

Deseamos, desde tantas perspectivas diferentes -explica fray Giulio-, celebrar, reflexionar, compartir y experimentar juntos lo que somos: interioridad y cuerpo, sin dualismos sino con vistas a la integración y la unidad. Al fin y al cabo -tomando prestado el lenguaje de la informática- nuestro cuerpo es el front-end y nuestra interioridad personal el back office: sólo juntos son el sitio web, del mismo modo que sólo en esta unidad y dignidad inseparables de interioridad y cuerpo somos personas». Aquí está la entrevista completa con el Director de la Oficina de Comunicación del Sacro Convento de Asís.

Fray Giulio, ¿cómo fue el preestreno de esta décima edición del Patio de Francisco, con la lectio de Alessandro Baricco?

Fue una experiencia realmente buena, Alessandro creo que estaba inspirado y conmovido por la experiencia de hablar delante de la Basílica de San Francisco y tocó el tema del infinito a partir de Francisco. Después de todo, incluso en la vida de Francisco podemos ver lo que vemos en cada uno de nosotros: todos intentamos ir más allá de nuestros límites. Francisco lo hizo yendo más allá de la vida burguesa con su padre, más allá del sueño caballeresco, hasta el encuentro con Cristo. Pero todos tenemos este sueño, es un sueño que a veces asusta, y en la famosa letra sobre el Infinito de Leopardi, Alessandro nos mostró cómo es realmente posible habitarlo incluso culturalmente, más allá del discurso de la fe. Este infinito que está más allá de nuestros límites era realmente muy, muy sugerente. De alguna manera hizo coincidir este deseo de infinito, de ir más allá de nuestros límites, con las esperanzas de una armonía, entre los deseos personales y los comunitarios, entre el bien del individuo y el bien de la sociedad, del medio ambiente, de la humanidad. Lo que en términos menos poéticos expresamos hoy con el desarrollo sostenible, tan apreciado por la juventud actual. Es un poco la versión laica de este deseo de infinito del que Francisco ya ha sido portador.

«CorporalMente": ¿Por qué eligió como tema este año, 800 años después de la impresión de los estigmas en San Francisco?

«CorporalMente» quiere ser una declinación cultural de los estigmas, porque más allá del valor religioso, los estigmas testimonian el hecho de que al estar Francisco bañado de amor en su humanidad, en su carne, su cuerpo se vuelve transparente y permite entrever en el exterior, por tanto precisamente en la carne, en el cuerpo, lo que había sucedido en el corazón de Francisco. Así que, de alguna manera, los estigmas son una manifestación, de la unidad de Francisco, que es una persona unida, entera. Y esto nos ha convencido para desarrollar en el Patio de este año el tema de la unidad de la persona, en la que hay una interioridad que se manifiesta en el cuerpo. Porque culturalmente somos víctimas de dos grandes derivas por un lado el cuerpo como una caja, que debe ser muy bonita, si no, no te aceptan. Y por otro el cuerpo como algo inferior, algo secundario a la interioridad.

Porque culturalmente somos víctimas de dos grandes derivas por un lado el cuerpo como una caja, que debe ser muy bonita, si no, no te aceptan. Y por otro, el cuerpo como algo inferior, algo que es secundario a la interioridad. Francisco y la fe cristiana nos dicen que no es así. El cuerpo es precisamente la manifestación de lo que soy, es y es una manifestación esencial porque sin el cuerpo nadie podría experimentarme, yo no experimentaría las relaciones y las relaciones me edifican. En este sentido entonces «CorporalMente» es un intento de decir con un eslogan lo que somos, cuerpo y mente. no son las sinapsis es todo lo que soy, intelecto, voluntad, sueños, miedos, fracasos, amor, todo. CorporalMente, para decir la persona.

¿Qué otros acontecimientos hay que destacar, ahora que el Cortile entra de lleno en su tradicional evento de cuatro días el 12 de septiembre?

Me gustaría destacar algunas cosas que uno no esperaría que los hermanos promocionaran aquí. En primer lugar, el 12 de septiembre, jueves por la noche, hay un espectáculo de danza contemporánea, la «Consagración de la Primavera», en el parvis de la Basílica Superior, con música de Igor Stravinsky. Estos artistas de la danza nos ayudarán a contemplar cómo el cuerpo es una manifestación de nuestra interioridad a través de la belleza del arte.

También mañana está Luca Sommi, que en una mesa redonda nos hablará de la belleza con una conferencia titulada «Viaje a la belleza». Y luego algo que me parece muy bonito. Hacemos actividades con colegios, y el viernes por la mañana, con influencers, trataremos el tema de la distinción entre la imagen que surge en las redes sociales, y la persona: la imagen puede gustar o no, puede atraer a un hombre para seducir o no, pero la persona es siempre un valor absoluto que debe ser siempre protegido, respetado, acogido. Así que intentaremos con los jóvenes educarnos todos en esta gran distinción que es buena para nosotros y buena para nuestra sociedad, porque de lo contrario el riesgo es el de la idolatría de la imagen o el desprecio de la persona. Esto no es cultura, son derivas que nos hacen daño. Y por último, me parece muy bonito, de nuevo con vistas a la inclusión, la actuación final de los chicos del Serafico, un instituto de atención a chicos con graves discapacidades. Y en este espectáculo ellos son los actores. Harán un espectáculo que siempre empieza aquí, en la plaza superior, y será muy bonito, porque será inclusión, belleza y creatividad.

Cuatro días que terminan con la firma del Acta de Asís de la IA, un manifiesto sobre el papel de la inteligencia artificial en el mundo de la comunicación humana. ¿De qué se trata?

Junto con la Orden de Periodistas de Umbria hemos tratado de activar un proceso, inspirado en las indicaciones que el Papa Francisco dio en Evangelii gaudium, de que es más importante activar procesos que ocupar espacios. Un proceso de reflexión ética sobre la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación y por eso hemos implicado a muchos socios y de alguna manera sentimos que hemos llegado a un primer paso, que es elaborar una carta deontológica en el ámbito de la comunicación respecto a la inteligencia artificial, que nos gustaría firmar junto con todos los que se reconozcan en ella. Es un trabajo conjunto en el que hay expertos en comunicación, derecho, empresa; en definitiva, hemos implicado a muchas personas, filósofos y técnicos. Sobre todo estará el padre Paolo Benanti, que es uno de los asesores del Papa Francisco en el campo de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es algo que nos va a acompañar y no es ni una maldición ni una bendición.

La inteligencia artificial es un medio, y como todas las herramientas de la vida humana, exige una toma de conciencia de las personas, una inteligencia, un compromiso ético también. Se trata realmente de una declaración de intenciones desde el punto de vista ético, sobre la actitud que hay que adoptar ante este medio en desarrollo. No pretendemos decir un punto final sobre la relación entre comunicación e inteligencia artificial, pero es un primer paso, porque la inteligencia artificial seguirá acompañándonos en su desarrollo durante los próximos años y décadas.