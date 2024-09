Abusos en Bélgica, una herida sin cicatrizar para la Iglesia

En los últimos treinta años, la Iglesia belga se ha visto marcada por una sucesión de escándalos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables por parte de miembros del clero. El episcopado fue uno de los primeros de Europa en afrontar a fondo este problema y tomar medidas para responder a las víctimas y prevenir futuros casos. Se espera que el Papa Francisco se reúna con unas 15 víctimas durante su visita a Bélgica.

Xavier Sartre – Enviado especial a Bruselas

Esta es una de las heridas aún abiertas en la Iglesia belga. Casi treinta años después de las primeras revelaciones, los abusos sexuales y morales a menores y adultos vulnerables por parte de miembros del clero o personal de estructuras dependientes de la Iglesia católica en Bélgica siguen dominando la actualidad. Pierre Bernard, coordinador del punto de contacto de la Iglesia de Bélgica para los abusos en la zona francófona del país, hace un repaso del trabajo realizado en favor de las víctimas de abusos que han prescrito.

En evidencia 27/09/2024 Francisco: abusos de menores, una vergüenza por la que la Iglesia pide perdón Durante su discurso ante las autoridades belgas, el Papa hizo una extensa digresión improvisada – que proponemos íntegramente – denunciando el flagelo de la violencia y reafirmando ...

¿El tema de los escándalos de abusos es central para la Iglesia en Bélgica?

Sí, nos han afectado mucho varios acontecimientos aquí en Bélgica. El primero fue hace varios años. Fue el caso de Vangheluwe, que era obispo de Brujas, y eso nos afectó mucho. También, tuvimos, en la parte francófona de Bélgica, la presentación del informe Ciase en Francia, un informe muy voluminoso, presentado hace aproximadamente un año. Tuvo un efecto muy fuerte. Luego vino el asunto Jean Vanier.



Muy recientemente, también se produjo el impacto de las revelaciones sobre el Abbé Pierre en Francia, que también despertaron recuerdos extremadamente dolorosos en las víctimas.



Todo esto para explicar que el problema de los abusos aquí, en la Bélgica francófona, sigue estando extremadamente presente.

En la parte neerlandófona de Bélgica se emitió un programa llamado «Godvergeten», «Les oubliés de Dieu», "Los olvidados de Dios" en francés, que tuvo una gran repercusión en Flandes. Desde su emisión, se han presentado 180 nuevas denuncias de víctimas en Flandes, y unas cuarenta en la parte francófona.

En evidencia 27/09/2024 El Papa: Que las naciones aprendan de la historia y eviten nuevas catástrofes En su primer discurso en el país, «puente» en Europa, Francisco denunció que «estamos muy cerca de una guerra mundial» y rezó para que el Viejo Continente «anteponga la vida». ...

A raíz de este programa cultural, se creó una nueva comisión parlamentaria a nivel federal y regional flamenco. El Parlamento federal y el Parlamento flamenco han presentado recientemente sus conclusiones, y la Iglesia está decidida a aprender las lecciones de los trabajos de estas dos comisiones parlamentarias, y trabaja intensamente en este tema.

La Iglesia belga lleva muchos años comprometida en la lucha contra los abusos. ¿Cree que la sociedad belga ha comprendido su compromiso contra los abusos?



Desde el asunto del obispo de Brujas, la Iglesia belga se ha enfrentado al problema de los abusos y, en concertación con el Parlamento belga, creó un centro de arbitraje que era prácticamente un tribunal de arbitraje donde se resolvían muchos litigios. Por un lado, estaban las víctimas y, por otro, la Iglesia. Así se resolvieron unos 600 casos.



Pero el tribunal de arbitraje cesó sus actividades en 2017, y a partir de entonces fueron los puntos de contacto que ya existían junto al centro de arbitraje los que asumieron, en cierto modo, toda la gestión de los abusos en Bélgica.

En evidencia 27/09/2024 Abusos en Bélgica, una herida sin cicatrizar para la Iglesia En los últimos treinta años, la Iglesia belga se ha visto marcada por una sucesión de escándalos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables por parte de miembros del clero. ...

A partir de su experiencia, ¿qué podría transmitir a otras iglesias?



Lo más importante es escuchar a las víctimas que vienen a contarnos las cosas abominables que han vivido. Creo que eso es lo que realmente buscan antes de obtener una indemnización, antes de obtener una compensación económica.

Una víctima que llama a la puerta de un centro de escucha eclesiástico busca ante todo que alguien le crea, porque eso es lo que le faltó fundamentalmente en su infancia. Sabemos que cuando hablan de ello, no se les escucha y no se les cree, por ejemplo por parte de sus padres. A menudo he oído hablar de víctimas que, tras un abuso abominable cometido por un miembro del clero, se lo habían contado a sus padres, y estos se habían puesto de parte del clero contra sus propios hijos, llegando incluso a utilizar la violencia física, bofetadas o intimidación porque no querían creer a su propio hijo. Y eso, por supuesto, es trágico.

Lo primero que hay que hacer es ser extremadamente empático con la víctima que ha venido a revelar todo lo que ha vivido en la infancia y escucharla, creerla y no tratar de cuestionar o poner en duda lo que la víctima ha venido a revelar.

Reporte de Radio Vaticana: