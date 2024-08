Ucrania: De vuelta a la escuela a pesar de las bombas

En el país asolado por dos años y medio de guerra, hay quien trabaja para ayudar a los niños a recuperar la normalidad. El curso escolar comienza el 2 de septiembre y en Zaporizhzhia, a 30 km de la línea del frente, un refugio alberga el aula de un instituto católico. El creador, el padre Roman Vovk: tras años de estudio sólo online, ahora 25 niños estarán con un profesor en directo. Y es sólo el primer paso

Svitlana Dukhovych - Ciudad del Vaticano

Niños en los pupitres de una clase. Esta imagen aparentemente familiar evoca emociones especiales en la Ucrania de hoy, especialmente cuando se trata de niños cerca de las zonas de primera línea. Muchos niños, adolescentes y jóvenes ucranianos se vieron privados de esta oportunidad primero por la pandemia y luego por la guerra a gran escala. Por eso, cuando se materializa para ellos la posibilidad de volver a estudiar -no online, sino presencialmente-, significa que la vida, o al menos una parte importante de ella, vuelve a su cauce.



Quizá pocos esperaban ver una foto de niños sentados en sus pupitres en Zaporizhzhia, a unos 30 km de la línea del frente. La foto fue tomada el 17 de agosto de 2024, cuando monseñor Maksym Ryabukha, obispo auxiliar del exarcado greco-católico de Donetsk, inauguró la primera clase de la escuela católica Don Bosco, que funcionará en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Fue el párroco P. Roman Vovk quien lanzó la idea, que está llevando a cabo junto con su comunidad. En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, habló de esta iniciativa y de los planes de desarrollo de la escuela.

El padre Roman Vovk en la parroquia de Santa María del Perpetuo Socorro de Zaporizhzhia

Crear la posibilidad de que los niños se comuniquen

Para explicar los motivos que impulsaron la apertura de la clase, el padre Roman recordó el ejemplo de dos chicos que asisten a la clase extraescolar para niños de la parroquia. Fue allí donde descubrieron que llevaban dos años estudiando en la misma clase, pero como la enseñanza se realiza íntegramente en línea, nunca se habían visto antes. Esto, señala el sacerdote, demuestra que los niños no tienen la oportunidad de comunicarse entre sí.

En nuestro centro infantil hay muchas actividades», explica Don Roman, “como música, danza, fitness, arte, etc.”. En total, más de cuatrocientos niños asisten actualmente a distintos cursos. Aquí también tenemos una guardería, y este año los niños del grupo más numeroso dejaron la guardería y deberían empezar la escuela, pero en Zaporizhzhia la enseñanza es casi totalmente online, porque primero fue la pandemia y ahora la guerra, y los niños ya no van a la escuela».



El sacerdote señala que fueron los propios padres quienes le pidieron que buscara la manera de organizar una escuela «de verdad» para sus hijos. El año pasado, para dar más seguridad a los extraescolares, la parroquia empezó a construir un refugio, y como se vio que podría estar terminado para septiembre de este año, se decidió montar también un aula de verdad, abriendo la matrícula para el primer curso. «Así que a partir de septiembre», explica, “los 25 niños que se han matriculado podrán tener una educación normal en la vida real, con un profesor de verdad, teniendo la oportunidad de comunicarse en directo y, sobre todo, en un espacio seguro”.

Actividades con niños en la parroquia de Santa María del Perpetuo Socorro de Zaporizhzhia

Una idea insólita en tiempos de guerra

El sacerdote greco-católico dice que la primera escuela primaria, que empezará en septiembre, será el primer paso en la construcción de la escuela católica con la que siempre ha soñado y que ya ha empezado a realizar. Me di cuenta de que había una gran necesidad de una escuela católica en el este de Ucrania», dice, »y el año pasado compramos un terreno cerca de nuestra parroquia. Debería ser una escuela de pleno derecho que impartiera una educación completa, desde preescolar. Este año hemos empezado poco a poco las obras. En realidad es algo muy difícil de hacer, porque la construcción siempre es una empresa cara. Necesitamos apoyo y ahora, cuando le decimos a alguien que estamos empezando a construir una escuela en Zaporizhzhia, nos dicen: «Sois raros». Pero soy consciente de que, cuando acabe la guerra, necesitaremos una educación de calidad que ha sido destruida durante demasiado tiempo, primero por los Covid y ahora por la guerra. El atacante lanza continuamente cohetes contra las instituciones educativas: muchas de ellas han resultado dañadas y otras completamente destruidas. Por eso, mañana necesitaremos escuelas, y una escuela no se construye en un día. Así que estamos construyendo para el futuro».

El padre Roman espera que los actuales alumnos de primer curso puedan continuar su educación en la nueva escuela y completar sus estudios: «Creo que lo conseguiremos. No sé cómo, pero creo mucho en ello. Creo que Dios nos ayudará».



Niños de Zaporizhzhia



El sacerdote ucraniano afirma que en Zaporizhzhia aún viven muchas familias con niños. «Si al principio de la invasión a gran escala algunos residentes locales se marcharon, por otro lado», informa, »muchas personas de los territorios ocupados (Melitopol, Berdiansk, Prymorsk, Enerhodar y otros) vinieron a la ciudad. Vinieron a Zaporizhzhia con la esperanza de volver pronto, porque todos pensaban que no duraría mucho».

Aunque los últimos meses en Zaporizhzhia han sido más tranquilos que antes, existe un peligro constante de bombardeos porque la línea del frente está muy cerca y son los niños los que más sufren. Don Roman dice que algunos reaccionan con menos dolor, otros con más dureza. A veces tienen miedo de alejarse incluso unos pasos de los adultos, o tienen fuertes reacciones a los sonidos agudos de la carretera, como el ruido de una moto. Esto es lo que vemos ahora», dice el sacerdote, »y es difícil decir cuánto afectará a la psique de los niños, qué consecuencias tendrá. Pero puedo decir con certeza que no es fácil para ellos».



Vivir en esta situación tampoco es fácil para los adultos. El propio P. Roman dice que no se ha tomado ni unas vacaciones desde el comienzo de la guerra a gran escala y que sólo ha viajado fuera de su exarcado unas pocas veces por motivos de trabajo. «Tengo que admitir que, por un lado, mi mente me dice: 'Tienes que descansar', pero por otro, por diversas razones, aún no he podido hacerlo, porque siento que tengo que estar presente aquí y ahora. De alguna manera me las arreglo». Lo que le ayuda es la liturgia, las oraciones, la comunicación con la gente, con los propios niños que «les regalan sonrisas en este tiempo oscuro de guerra». «Te das cuenta -continúa- de que su infancia no puede en absoluto quedar en suspenso y por eso nos esforzamos por ofrecerles la posibilidad de vivir al menos un poco de su infancia. Esto les ayuda a adaptarse psicológicamente y uno se da cuenta de que descansarán tras afrontar el reto de esta etapa».



La vocación de servir a personas sedientas del amor de Dios



El P. Roman Vovk comenzó su ministerio en Donetsk en 2001, cuando estos territorios formaban parte del Exarcado de Kyiv-Vyshhorod, que más tarde formó otras estructuras, entre ellas el Exarcado de Donetsk-Kharkiv, que a su vez se dividió más tarde en los Exarcados de Kharkiv y Donetsk. El sacerdote greco-católico sirvió en Donetsk hasta mediados de 2014, cuando la guerra le obligó a abandonar la ciudad. No regresó al oeste de Ucrania, de donde es originario, sino que durante año y medio sirvió en Kryvyi Rih y desde 2016 es párroco en Zaporizhzhia, donde vive con su familia, su mujer y sus cuatro hijos.

Al explicar su decisión de permanecer en zonas tan difíciles, el sacerdote señala: «Soy de la región de Lviv, mi mujer es de Ivano-Frankivsk (Ucrania occidental) y cuatro de nuestros hijos nacieron en Donetsk. No sabemos qué pasará con su ciudad natal, pero cuando llegué a Donetsk desde Ucrania occidental en 2000, vi a mucha gente allí sedienta del amor de Dios y decidí que me quedaría allí. Todavía no siento que haya hecho lo que debía y quería hacer».



Como el peligro de bombardeos sigue siendo alto en Zaporizhzhia, preguntamos al padre Roman si había hablado con los habitantes sobre la posibilidad de abandonar la ciudad. Respondió que cada familia toma esta decisión por sí misma. Contó su ejemplo personal: cuando estalló la guerra a gran escala, su mujer y sus hijos se marcharon a la región de Lviv, permanecieron allí tres meses y luego regresaron a Zaporizhzhia porque no querían estar lejos de su marido y su padre. Somos una familia», le dijeron, »y debemos permanecer juntos. Si tú te quedas, nosotros nos quedamos contigo».