Kenia: Religiosas con discapacidad visual dan su testimonio al pueblo de Dios

Las Hermanas Sacramentinas son una comunidad de religiosas con discapacidad visual. No tienen vista, pero todos los demás sentidos están comprometidos activamente con la gloria de Dios y el bien de la humanidad. Se dedican al catecismo, la agricultura y la cría de aves de corral, visitan y dan apoyo a las personas, realizan rosarios y tejidos de punto. “Necesito oportunidades, no compasión”, dice Sor Mary Veronica.

Michelle Njeri, OSF

La familia de Don Orione incluye a los Hijos de la Divina Providencia y a las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Sin embargo, menos conocido es que dentro de la misma familia existe una comunidad de Hermanas Sacramentinas, cuyos miembros son religiosas invidentes.

Las Hermanas Sacramentinas pasan gran parte de su día en la adoración del Santísimo Sacramento, pero también realizan un apostolado en su comunidad local. El instituto fue fundado en Italia por San Luis Orione, un sacerdote italiano conocido comúnmente como don Orione.

En Kenia, la comunidad de las Hermanas Sacramentinas cuenta con cuatro miembros: Sor Mary Carmen, Sor Mary Angelina, Sor Mary Rachael y Sor Mary Veronica.

Apostolado y oración

Sor Mary Veronica siempre quiso ser religiosa, pero le costó encontrar una congregación que la aceptara por su discapacidad visual. En 1981, una hermana de la Consolata la dirigió por primera vez a las Hermanas Sacramentinas, donde ha permanecido hasta hoy.

“Esta congregación de monjas con discapacidad visual es única en su género y es la única en Kenia”, dijo la hermana Mary Veronica. “Nuestro fundador, Don Orione, era una persona caritativa y nos pidió que fuéramos madres y hermanas de los pobres. Ofrecemos nuestra falta de vista a Dios por los hermanos y hermanas que no conocen la verdad, para que puedan experimentar a Dios, la luz del mundo”.

Sor Mary Veronica durante la oración de la mañana en Braille

A pesar de ser invidentes, las Hermanas Sacramentinas son contemplativas y al mismo tiempo muy activas. Enseñan catecismo en su parroquia, visitan a las personas en el pueblo vecino y también ofrecen su ayuda en línea. “En nuestro carisma de Hermanas Sacramentinas, adoramos a Jesús en el Santísimo Sacramento y hablamos a Jesús de la humanidad. Nos encontramos con las personas y les hablamos del amor de Dios. Llevemos las almas a Jesús y Jesús a las almas”, dijo la religiosa.

Las hermanas hacen la Adoración por turnos y se dedican a otras tareas comunitarias como la agricultura, la cría de aves de corral, la realización de rosarios y el tejido de punto como actividades generadoras de ingresos para la sostenibilidad. “Nos unimos a la congregación para dar y recibir; no nos unimos para ser ayudadas. Tratamos de ser autónomas en todo lo que hacemos”, dijo la hermana Mary Veronica, añadiendo: “Necesito oportunidades, no compasión”.

Sor Mary Carmen y Sor Mary Angelina trabajan en crochet

Sor Mary Angelina da de comer a las gallinas

Los retos de la comunidad

Comprar libros escritos en braille no es fácil para las monjas con discapacidad visual. Durante muchos años han importado libros espirituales en braille del extranjero. Con el aumento de los aranceles de importación, las monjas ya no pueden recibir los libros como lo hacían en el pasado. Sin embargo, las hermanas reconocen que los desafíos las hacen completas. “Afrontamos los desafíos con alegría, ser invidentes no nos quita los talentos y las habilidades”, dijo la hermana Mary Rachael.

Sor Mary Rachel muestra una bufanda hecha por ella