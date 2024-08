Jornada en memoria de las víctimas de la guerra: "Son nuestras raíces".

El pasado 7 de agosto, en la catedral de San Martino de la localidad toscana, se celebró una jornada dedicada a la conmemoración y reflexión en memoria de los 28 sacerdotes y frailes masacrados por las tropas nazis en 1944, el mayor número de religiosos en una provincia de Italia. El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana: "Aquí está lo espiritual y lo cívico que nos une".

Maria Milvia Morciano - Ciudad del Vaticano

Era el 4 de agosto de 1944, las sombras del atardecer se alargaban bajo las murallas de Lucca, pero la atmósfera de la ciudad toscana no era dulce ni serena, sino siniestra. Ruidos ensordecedores de muerte y una voz que rezaba y perdonaba hasta el último aliento. Un hombre había sido cruel e inaceptablemente asesinado: se trataba de Aldo Mei, párroco de un pueblo vecino, Fiano di Pescaglia. No fue el único religioso masacrado por las tropas nazis en retirada hacia la Línea Gótica, fueron 28, entre sacerdotes y frailes, el mayor número de religiosos de la Resistencia registrado en una provincia italiana.



Un momento de la ceremonia con el presidente de la provincia de Lucca, Luca Menesini

Han pasado 80 años y ayer, 7 de agosto, la archidiócesis de Lucca, de acuerdo con la Provincia y el Comité para el Recuerdo del Martirio de Aldo Mei, dedicó una jornada a la memoria de estos mártires y de todas las víctimas de la guerra, en la que estuvieron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, cardenal Matteo Maria Zuppi, los arzobispos de Lucca Paolo Giulietti, de Pisa Giovanni Paolo Benotto, de Pistoia-Pescia Fausto Tardelli, el obispo de Massa Carrara-Pontremoli, Mario Vaccari, y las autoridades locales.

Memoria que es profecía



Esta jornada ya había sido anunciada por monseñor Giulietti el día de la fiesta del patrón, san Paulino, el 12 de julio: "Proclamaron la primacía de la conciencia sobre el poder y la primacía de la caridad sobre la violencia". Un recuerdo, éste, que es también profecía, porque la conciencia y la caridad son los ingredientes para construir la comunidad democrática del futuro. Los recordaremos a todos, por tanto, no sólo a los más conocidos, como el P. Aldo Mei o los "cartujos".

Mártires del Evangelio



Y ayer, en su homilía durante la misa solemne en la catedral de San Martín, el cardenal Zuppi dijo: "Son los profetas de nuestra paz, la querían, la soñaban. En cierto modo, nos la entregaron. Pagaron por ella. Recordamos, en particular, a don Aldo, párroco de Pescaglia. Pero cada uno de ellos contribuyó. Estaban llenos de espíritu". A continuación, la mirada del Cardenal se amplió a todas las guerras del pasado y del presente. Tras el descubrimiento de la placa conmemorativa, en el Palacio Arzobispal, detrás de la catedral, con la lista de 28 nombres que reza "Amigos del pueblo, mártires del Evangelio, testigos de la fraternidad, profetas de la paz", y la colocación de una corona de laurel, Zuppi recordó que "estos muertos son nuestras raíces, nuestros testigos. Aquí está lo espiritual y lo cívico que nos une. Son sacerdotes, religiosos, clérigos, pero con ellos recordamos a las comunidades. Son profetas de la paz, como reza la placa, de una paz que tenemos pero que nos falta. Intentemos también sembrar la paz en muchas partes del mundo donde no la hay".

Un momento de la ceremonia en Lucca

El amor más grande es dar la vida

Los nombres grabados en la piedra están precedidos por las palabras del Evangelio de Juan: "Nadie tiene amor más grande que éste: dar la vida" y Zuppi los señaló diciendo que estos nombres "son el fundamento de nuestro país. Cuando el artículo 11 de nuestra Constitución repudia la guerra, en los ojos de todos apareció ese horror. Hay necesidad de perdón y de justicia. Y cuánto tenemos que hacer hoy para repudiar la guerra". Recordando las últimas y conmovedoras cartas a los familiares de don Mei, que fueron el punto de partida para descubrir esta dolorosa página de la historia, el cardenal subrayó: 'Esta es la carta que don Aldo Mei y todos ellos nos enviaron: repudiad la guerra. Elegid el amor que no se acaba, y sobre todo dotaos de un sistema por el que los conflictos ya no se resuelvan con las armas, sino con el derecho'.

Una historia que abre otras



Gianluca Fulvetti, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Pisa, es el responsable de la investigación que permitió reconocer los nombres de los religiosos asesinados. Don Aldo Mei", explica, "fue el primero al que se prestó atención con interés histórico en la posguerra. Entre las cartas de los condenados a muerte en la Resistencia, el suyo es el único nombre de sacerdote asesinado que aparece, porque escribió cartas antes de ser fusilado. La suya es una historia importante, la de un hombre que se gastó a favor de la comunidad haciendo resistencia civil".

La carta a los padres del padre Aldo

Una de estas cartas, dirigida a sus padres, dice: 'Padre y Madre, tranquilos - estoy sereno en esta hora solemne. En conciencia no he cometido ningún crimen. Sólo he amado tanto como me ha sido posible. Sentencia de muerte: - 1º por haber protegido y ocultado a un joven cuya alma quise salvar. 2º por administrar los sacramentos a partisanos, es decir, por ser sacerdote. La tercera razón no es tan noble como las anteriores: haber escondido la radio. Muero abrumado por la oscura tormenta del odio ¡Yo que no tenía vida sino por amor! "Deus Charitas est" y Dios no muere. ¡El amor no muere! Muero rezando por los que me matan".

El cardenal Matteo Zuppi con algunos alumnos del Liceo A. Passaglia

Violentas masacres

Además del joven párroco de Fiano di Pescaglia, hubo cinco religiosos asesinados antes y después de la masacre de Sant'Anna di Stazzema, el 12 de agosto de 1944, y otros 12 monjes masacrados en la matanza de la Certosa di Farneta por la 16ª División Panzer-Granaderos de las SS en septiembre del mismo año. El historiador Fulvetti subraya cómo las matanzas en la provincia de Lucca se caracterizaron por una crueldad particular, con masacres y represalias. Sacerdotes y religiosos, en particular, fueron asesinados por haber dado refugio en iglesias, casas parroquiales y conventos a campesinos desarmados, soldados que huían, judíos, evasores de Salò, partisanos y antiguos fascistas. Fulvetti subraya que "un número tan elevado de eclesiásticos asesinados en la misma zona no tiene parangón en toda Italia, es la provincia más afectada y esto sucede porque allí opera una división alemana en particular, que es la más violenta de las demás, como demuestran las numerosas masacres, y algunos oficiales de esta división son fanáticos anticlericales. Se puede hablar de una especie de guerra contra el clero que desata esta división, también con el apoyo del fascismo local".

La creatividad de los más jóvenes para mantener vivo el recuerdo

Tras la misa, el cardenal Zuppi visitó la exposición itinerante de bocetos creados para los murales sobre la vida del padre Aldo Mei, realizados por los alumnos de la escuela de arte Passaglia de Lucca. Una copia de su trabajo fue donada al Presidente de la CEI.