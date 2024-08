Encuentro con los migrantes: fe y humanidad en Necoclí

El taller vivencial “Caminando Juntos en el Darién” realizado del 22 al 26 de julio y organizado por la Red Clamor en Panamá, resalta la crisis migratoria en la región. Se instó a tomar medidas concretas para garantizar los derechos de los migrantes.

Lucía Elvira – Ciudad del Vaticano

Del 22 al 26 de julio en Panamá, en la ciudad de Necoclí -ubicada a orillas del mar Caribe colombiano- fue el escenario del taller vivencial “Caminando Juntos en el Darién". Organizado por Red Clamor y con la participación de Cáritas América Latina y Caribe, representada por su comunicador Marcus Neto, el evento reunió a comunicadores y responsables de incidencia de diversas organizaciones. El objetivo: analizar y vivir de cerca la realidad migratoria en la región del Darién.

Necoclí: epicentro de la esperanza y la vulnerabilidad

Durante el taller, los participantes tuvieron la oportunidad de adentrarse en la realidad de los migrantes tanto en territorio colombiano como panameño. A través de la convivencia directa, escucharon y compartieron historias de aquellos que se aventuran por una de las rutas migratorias más desafiantes de América Latina, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Un momento especialmente significativo fue la jornada dedicada a convivir con los migrantes en Necoclí, muchos de los cuales están a punto de cruzar hacia la selva del Darién.

Marcus Neto, comunicador del Selacc, relató su experiencia durante el taller. "Este taller no solo me permitió entender la magnitud del fenómeno migratorio en el Darién, con sus sufrimientos, sino también enseñó la importancia de la solidaridad y la empatía en nuestro trabajo como comunicadores. Me conmueve profundamente la situación de los niños. La mayoría de las familias que conocí tienen al menos uno o dos hijos. El viaje, especialmente a través de la selva, es extremadamente agotador. No puedo dejar de pensar en esos niños que a menudo no están preparados para esta travesía y no comprenden plenamente lo que están viviendo", expresó.

Audiencia pública para la formulación de políticas

Al concluir el taller, se realizó una audiencia pública con la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Este evento reunió a los participantes y a la comunidad local con congresistas colombianos y representantes de órganos públicos. El propósito fue generar un diálogo directo sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia. La Red Clamor hizo un llamado urgente para la implementación de políticas que protejan y promuevan los derechos de los migrantes en la región.

Visibilizar la crisis humanitaria

La audiencia tuvo como objetivo visibilizar la compleja situación humanitaria de los movimientos migratorios mixtos, especialmente la de niños, niñas y adolescentes. Necoclí, como punto de partida de muchas rutas migratorias, se ha convertido en un epicentro de vulnerabilidades. A través del diálogo, se evidenciaron las condiciones de vida, los riesgos y las necesidades de las poblaciones migrantes y refugiadas. También se socializaron los hallazgos de monitoreos realizados por la Red Clamor sobre temas de protección de niños, derechos humanos, género y migración, entre otros.

Se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación entre entidades estatales, sociedad civil y organizaciones para una respuesta integral a la crisis migratoria. Además, se generaron compromisos para la adopción de medidas urgentes que contribuyan a la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados en Colombia.

Taller “Caminando Juntos en el Darién"

El fenómeno migratorio en el Tapón del Darién

El Tapón del Darién es una ruta migratoria histórica en la región, foco de atención en diversos momentos. Desde 2006, los registros masivos han aumentado, especialmente entre 2014 y 2016, debido a la vulnerabilidad extrema de personas de origen cubano, haitiano, africano y asiático. La situación se agravó con el cierre fronterizo y el control migratorio impuesto por el gobierno panameño.

En 2023, más de 500.000 personas atravesaron el Darién, mayoritariamente provenientes de Venezuela, Ecuador y Haití, aunque se registraron más de 50 nacionalidades diferentes. Según UNICEF, en los primeros cuatro meses de 2024, más de 30.000 niños, niñas y adolescentes cruzaron esta ruta, con al menos 2.000 identificados como menores no acompañados o separados.

Entre enero y junio de 2024, 214.781 personas transitaron por Turbo y Necoclí rumbo al Darién, aumentando el número de personas en tránsito prolongado en estos municipios, con un promedio de 350 personas en situación de playa en Necoclí y más de 380 personas en situación de calle en Turbo. Aproximadamente el 30% de esta población son niños, niñas y adolescentes.

Este taller y la audiencia pública han puesto de manifiesto la urgente necesidad de acciones concretas para proteger a los migrantes y garantizar sus derechos en una de las rutas más peligrosas del mundo.

