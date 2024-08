El Arzobispo de Atenas: Necesarias estrategias de prevención de incendios

Voluntarios enfrentan uno de los incendios desencadenados en los alrededores de Atenas (AFP or licensors)

Tras el llamamiento del Papa, monseñor Theodoros Kontidis subraya la importancia de un cambio de hábitos y de la solidaridad entre las personas para mejorar la lucha contra el cambio climático

Deborah Castellano Lubov - Ciudad del Vaticano

Es necesaria una estrategia de prevención y «cambiar el tipo de bosque que tenemos», implementando medidas de salvaguardia «a largo plazo». En una entrevista concedida a los medios vaticanos, el arzobispo de Atenas, Theodoros Kontidis, aborda el drama de los incendios que han marcado Grecia en los últimos días. Tras el llamamiento con el que el Papa Francisco, en el Ángelus de la Asunción, expresó su cercanía a la población que sufre, monseñor Kontidis señala que es crucial un cambio de hábitos y subraya la importancia de la solidaridad mutua para afrontar mejor un fenómeno hecho más insidioso por el aumento de la temperatura global.

Lea también 15/08/2024 Cercanía del Papa a Grecia devastada por un incendio En el Ángelus de la Solemnidad de la Asunción de María, Francisco dirigió un pensamiento a la población de Atenas y de las ciudades vecinas afectadas por un incendio desatado en el ...

Un drama recurrente



Los investigadores sospechan que un cable eléctrico defectuoso pudo causar el que se considera el peor incendio del año en Grecia, que mató a una mujer y quemó 10.000 hectáreas cerca de Atenas, cubriendo una superficie total del tamaño de París. El incendio, que comenzó el 11 de agosto, se declaró en un bosque cercano a la localidad de Varnavas, a 35 kilómetros de la capital. Los incendios forestales son una característica habitual de los veranos griegos desde hace años, a menudo atribuidos a causas provocadas o involuntarias, cortocircuitos u, ocasionalmente, causas naturales.

En 2023, el país registró más de 8.000 incendios forestales. En los últimos años, el riesgo de este tipo de incendios ha aumentado debido al cambio climático, que ha provocado temperaturas más cálidas y menos lluvias. Este año, Grecia tuvo el invierno más caluroso registrado y luego un verano con precipitaciones mínimas en muchas zonas, lo que según los bomberos es «una receta para los desastres por incendios».

Monseñor Kontidis, las terribles imágenes de los incendios que asolan su país han dado la vuelta al mundo. ¿Cuál es la situación actual?



Los recientes incendios duraron dos o tres días y fueron muy intensos y cercanos a Atenas, en la región del Ática, creando un enorme problema y causando importantes pérdidas forestales cerca de la capital. A pesar de su brevedad, el fuego fue muy violento y se propagó muy rápidamente, causando daños naturales considerables en una ciudad compleja como Atenas. Se trata de un verdadero problema, ya que este año las temperaturas son más elevadas, lo que crea dificultades a todos los habitantes.



El Santo Padre ha lanzado un llamamiento para apoyar a la población, muchas personas han sido evacuadas de sus casas



Algunas casas han sido destruidas, aunque afortunadamente no muchas. En los últimos años se habían producido graves incendios con muchas víctimas. Pero desde luego si pierdes tu casa es un desastre que te cambia la vida. Hacemos lo que podemos, pero siempre es doloroso para las víctimas. Habría sido mucho peor si el fuego hubiera continuado unos días más, pero es prácticamente imposible controlar un incendio cuando hay sequía y viento. Lo único que se puede hacer es prevenir. Pero una vez que se inicia un incendio, poco se puede hacer. Lo único que se puede hacer es prevenir.



El Papa Francisco insiste en la preservación de la Creación. Usted ha mencionado la necesidad de prevenir los incendios, aunque sea difícil. ¿Cómo se puede animar eficazmente a la gente a proteger el medio ambiente y, en particular, a prevenir los incendios?



Siempre es necesario que la gente sea precavida, porque en verano basta una pequeña llama para provocar un incendio en cualquier lugar. Por desgracia, siempre hay gente negligente y siempre hay pirómanos que provocan incendios intencionadamente. Tenemos claro que hay que cambiar el tipo de bosque que tenemos. Por ejemplo, los pinos son incontrolables en caso de incendio, así que tenemos que cambiar y aplicar una estrategia a largo plazo para asegurarnos de que no sólo tenemos bosques de este tipo, sino de distintos tipos en los que, por ejemplo, se puedan sustituir los árboles. Se trata de un gran proyecto, nada fácil de realizar. En estas situaciones y en otras similares, nuestra Cáritas presta ayuda e intervención, pero entendemos que esto es aún demasiado poco y siempre llega más tarde, sobre todo en una gran ciudad como Atenas, con 4 millones de habitantes.



En Europa asistimos a temperaturas cada vez más elevadas. El Papa en Laudato si' y recientemente en Laudate Deum hace hincapié en la urgencia de afrontar seriamente el cambio climático. ¿Cree que la gente se está tomando en serio este asunto?



Está claro que necesitamos una mayor concienciación sobre estos temas, no sólo por respeto a la naturaleza, sino también por la vida de las personas. Todos comprendemos que en un solo día se puede destruir la vida de una familia, por lo que se trata de un asunto grave de la vida social y familiar. La sensibilidad, el cuidado y la responsabilidad, tanto personal como social, son muy importantes. A veces nos distraemos, no pensamos en lo que estamos haciendo y en las consecuencias de nuestros actos, por ejemplo cuando hacemos una barbacoa fuera de casa o cosas similares. A veces, lo que empieza como una simple fiesta, una reunión de amigos, puede convertirse en un desastre en cuestión de minutos. Después de ver todo lo que está pasando, tenemos que cambiar nuestros hábitos, ser más responsables.

¿Hay algo que la gente que ha perdido tanto necesite en estos momentos y qué puede decirle a su pueblo para reconfortarlos?



Las necesidades inmediatas son atendidas por las autoridades locales, pero el problema de los que han perdido sus casas no termina con las necesidades inmediatas de los primeros días, porque esta pérdida es muy importante y afectará a toda la vida de una familia durante muchos años. Digo a mi gente que no se desanime, que no desespere, sino que tenga esperanza y confíe en la solidaridad humana, que es tan importante en estas situaciones, para que nadie se sienta abandonado o solo.