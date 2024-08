Corea: La visita del Papa hace diez años: Un gran impulso a la misión

Diez años después de la visita de Francisco para la VI Jornada Asiática de la Juventud, desde Daejeon el testimonio del padre Cazzolato, misionero de la Consolata. Ilustra el trabajo de proximidad con los nuevos pobres, los emigrantes, que llegan sobre todo de Filipinas y Nigeria, el compromiso por el diálogo interreligioso y la esperanza de que con la JMJ 2027 en Seúl las nuevas generaciones encuentren estabilidad, acompañamiento, guías sabios y atentos.

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Redescubrir el impulso que el Papa Francisco había impreso en el pueblo de Corea del Sur con ocasión del viaje que, hace diez años, del 13 al 18 de agosto de 2014 lo había llevado a esa región del mundo para la VI Jornada Asiática de la Juventud. Este es el mensaje que, hoy, comparte con Radio Vaticano - Vatican News, el padre Diego Cazzolato, misionero de la Consolata desde hace más de treinta años en el país asiático. Desde el desafío del diálogo interreligioso hasta el de sostener a los nuevos pobres -los numerosos emigrantes que llegan de Filipinas, pero también de Nigeria-, el trabajo de estos religiosos mantiene viva la esperanza en la reconciliación interna y en la fraternidad universal.



El consuelo de Francisco y las numerosas conversiones



El padre Cazzolato vive aquí desde 1988 y recuerda muy bien los momentos en los que tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa en aquel viaje apostólico: en la misa en el estadio, luego en un gran centro para discapacitados y en la celebración conclusiva. "Fue muy bonito porque unos meses antes había ocurrido una gran tragedia que había sacudido profundamente el corazón de los coreanos. Se trataba de un ferry que transportaba a estudiantes de secundaria que iban de viaje a una isla semitropical del sur de Corea. Por causas aún no del todo identificadas aquel barco se hundió y murieron 360 chicos y chicas de entre 17 y 18 años. Con su llegada, el Papa consiguió devolver la paz y la esperanza a toda la población. Fue una visita providencial".

El clérigo aún se alegra de la forma tan bella en que la televisión nacional retransmitió íntegramente aquellos momentos, con los gestos y las palabras de Francisco, que también quiso encontrarse con algunos padres de niños ahogados. "Consiguió dar un cierto consuelo al país y todo el mundo lo sigue reconociendo", subraya. Y señala que aquella fue una ocasión propicia de la que nacieron muchas conversiones: "Hubo un aumento considerable de catecúmenos, de hecho varios se emocionaron mucho y decidieron hacerse católicos".

La esperanza de la reconciliación



En el recuerdo feliz que el padre Diego hace de aquellos días, sin embargo, hay una amargura, expresada sin pretenderlo, por una especie de oportunidad que se ha "desvanecido" con el tiempo: "En aquella época había muchas esperanzas de reconciliación entre las dos Coreas. El presidente católico que asumió el poder entonces hizo todo lo posible por abrir vías de diálogo y ofrecer oportunidades de unidad. Desde hace un par de años, por desgracia, esa labor de remendar asperezas ha quedado completamente destruida, sobre todo, por la actitud de quienes gobiernan Corea del Norte, pero también por el actual gobierno, que reafirma la oposición a Corea del Norte en lugar de la búsqueda de la paz. Ahora mismo diría que las relaciones están en su punto más bajo de la historia de los últimos 50 años".

Experiencias de diálogo interreligioso

Misioneros entre emigrantes, los "nuevos pobres

El misionero italiano trasplantado en Corea da cuenta de cómo ha cambiado con el tiempo la proximidad humana y espiritual con los coreanos: "Al principio nuestro deseo era estar cerca de los pobres, evangelizar a los pobres. Habíamos conseguido tener una presencia muy sencilla en uno de los suburbios de la gran ciudad de Seúl donde, en aquella época, los pobres se reunían para vivir en casas destartaladas, sin muchos servicios pero con un mínimo de dignidad humana y económica. Luego, los planes gubernamentales para modernizar esas zonas -primero con los Juegos Olímpicos del 88 y luego con el Mundial de Fútbol de 2002- las desmantelaron de hecho y los pobres se marcharon". Así pues, la misión se está remodelando y orientando hacia "los nuevos pobres". Son los emigrantes que, informa el padre Cazzolato, llegan de muchas partes del mundo en busca de cierta seguridad económica. "¡Son muchos! La mayoría de Filipinas, luego viene un grupo grande de Nigeria. De América Latina, sobre todo de Perú, solían llegar más en el pasado, ahora casi todos han sido repatriados. Luego está el sudeste asiático: Vietnam, Timor Oriental, Camboya, Tailandia, algunos de Mongolia".

Esa frontera asiática a la que vuelve el Papa para impulsar el diálogo

Sí, Mongolia, esa tierra sin límites a la que el Papa fue hace exactamente un año, confirmando su deseo de abrazar iglesias pequeñas pero cálidas. La mirada constante sobre la frontera asiática, donde el Papa Bergoglio está a punto de regresar en septiembre, "es importante porque se hace presente en las periferias, porque es un signo de entusiasmo. Me intriga mucho la parada en Indonesia", confiesa Cazzolato, "el país con mayor número de musulmanes, donde las relaciones entre cristianismo e islam no son muy fáciles. Creo que el Papa dará un nuevo impulso al diálogo".

El padre Diego entiende de diálogo: su comunidad de Daejeon se dedica a ello. "Entramos en contacto con líderes y fieles de otras religiones, especialmente budistas y confucianos u otras religiones autóctonas de Corea. Intentamos crear relaciones de paz entre todos y buscar juntos la verdad". Admite que, tras una temporada más entusiasta, ahora estamos viviendo una temporada de "marea más baja", pero, dice, "estamos avanzando".



La comunidad cristiana acoge a los más pequeños

Hacia la JMJ 2027, es necesaria una propuesta para desanimar a los jóvenes

¿Qué ha sido de aquellos jóvenes que hace diez años conocieron al líder de la Iglesia católica universal en Corea? El misionero no niega que hoy los jóvenes, en general, "buscan la verdad fuera de las iglesias, de las parroquias, de los templos budistas". Expresa el estado de profunda preocupación que tienen por su futuro, por un trabajo que ya no es tan seguro. A pesar de los altos niveles de progreso tecnológico que ha alcanzado el país a nivel internacional, las nuevas generaciones "luchan por encontrar empleo, se sienten bastante abandonados por los adultos y necesitan desesperadamente guías capaces que les apoyen. Y debo decir que nosotros, como cristianos, no siempre somos capaces de satisfacer esta necesidad". La esperanza está puesta en los preparativos de la JMJ 2027, que tendrá lugar en Corea y para la que, dice el padre Diego, se están planeando muchas iniciativas. "El ambiente entre los chicos es de gran desánimo. Esperamos restablecer las relaciones con los jóvenes que se han perdido en los últimos años. Necesitamos una propuesta buena y seria".

Compromiso en la parroquia