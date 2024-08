Congreso en Cuba celebra vida de los ancianos

"Vivan los Ancianos" se desarrolló del 31 de julio al 3 de agosto, en Santiago de Cuba, recordando el papel insustituible que tienen los mayores de memoria histórica y de fuente de sabiduría para las nuevas generaciones.

Vatican News

Comprender la vejez y la soledad en nuestras ciudades: es el propósito que inspiró el segundo congreso "Vivan los Ancianos", organizado por la Comunidad de San Egidio y efectuado del 31 de julio al 3 de agosto de 2024 en Santiago de Cuba. Un espectáculo para demostrar la riqueza del diálogo intergeneracional abrió el evento, que incluyó diversas actividades, entre ellas una exposición de artesanía hecha por ancianos y un baile (los ancianos enseñaron a los jóvenes el baile nacional del danzón como signo de transmisión de una tradición considerada patrimonio de la ciudad).

Los participantes dialogaron sobre la soledad, la violencia, la institucionalización en los centros de cuidado y la situación económica de los mayores, junto con otros asuntos, en una jornada de estudio con algunos docentes de la Universidad de Oriente y con los directores provinciales de Salud Pública.

El congreso terminó con una liturgia de acción de gracias, durante la cual se invitó a los ancianos a considerarse parte activa de la sociedad y testimonios vivos del Evangelio. Fue también un momento para recordar a los que ya no se encuentran físicamente y se enfatizó el valor inestimable de toda vida.

"Vivan los Ancianos, asegura la Comunidad de San Egidio, afirmó la importancia de ver la vejez no como una enfermedad sino como una fase preciosa de la vida. En un mundo que muchas veces margina a los ancianos, iniciativas como esta recuerdan el papel insustituible que tienen de memoria histórica y de fuente de sabiduría para las nuevas generaciones".

La iniciativa en la isla se desarrolló pocos días después de la IV Jornada Mundial de los Ancianos, el 28 de julio, para la que el Papa Francisco eligió como tema, en 2024, "En la vejez no me abandones". En ella, el Pontífice invitó, una vez más, a escuchar la voz de los ancianos que dicen: "¡No me abandones!" y a responderles: "¡No te abandonaré!". A su vez, el Papa reivindicó la necesidad de reforzar la alianza entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos, y a luchar contra el abandono y la soledad a la que muchos mayores son expuestos en nuestras sociedades actuales.

En evidencia 28/07/2024 El Papa: No acostumbrarse al abandono de los ancianos Tras el Ángelus, Francisco recordó hoy la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, llamando a las sociedades a combatir la "triste realidad" de la soledad de los que ya no ...

En evidencia 26/07/2024 Vittorio Scelzo: Hay que hacer frente a la “pandemia de la soledad de los ancianos” Este viernes, 26 de julio, fiesta de san Joaquín y santa Ana, padres de la Virgen María, en nuestro programa Estudio 9 dialogamos con Vittorio Scelzo, responsable de la pastoral de ...

En evidencia 27/07/2024 El Papa: reconociendo el papel de los ancianos recibiremos muchos dones En un post en la red social X, con motivo de la cuarta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebra mañana, 28 de julio, Francisco invita a estar cerca de los ...

En evidencia 29/07/2024 Mons. Gervasi: De los abuelos aprendemos a compartir los dones que tenemos En la misa de la IV Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, celebrada en Roma, en la iglesia de San Joaquín, el auxiliar de la diócesis de Roma, destacó la ...