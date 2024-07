Hermana Rigotti: Dios está más cerca de mí con el descubrimiento del cáncer

A la religiosa, perteneciente a las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, se le detectó un tumor de ovario en 2023 y ahora está en tratamiento de mantenimiento tras un difícil periodo de cirugía y quimioterapia. Acaba de recibir la Unción de los Enfermos, confirmando aún más las palabras del Papa Francisco sobre el redescubrimiento de este sacramento que no prepara al enfermo para la muerte, sino que da «la fuerza del Señor y se convierte en un signo visible de compasión y esperanza».

Andressa Collet - Vatican News

La hermana Grazielle Rigotti ha recibido recientemente la Unción de los Enfermos. La religiosa de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús (IASCJ) fue diagnosticada a finales del año pasado con un tumor de ovario y, aunque actualmente está en tratamiento para mantener la enfermedad, acogió con alegría la propuesta del Santo Padre sobre el cuidado pastoral de los enfermos, difundida en el video del Papa con la intención de oración para julio de 2024:

“Oremos para que el sacramento de la Unción de los Enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza.”

La hermana Grazielle al recibir el sacramento de la unción de los enfermos.

La hermana Grazielle, cantautora católica de 42 años, oriunda del municipio de Volta Redonda, Río de Janeiro, es máster en Administración de Empresas en el área de Finanzas, pero tuvo que reorganizar su vida cuando descubrió que tenía cáncer, mientras aún vivía en Bauru, São Paulo, y trabajaba como pro-rectora administrativa de Unisagrado, una de las instituciones privadas de enseñanza superior más tradicionales de Brasil. En enero de este año se trasladó a San Pablo capital y hoy se desempeña como ecónoma de la Provincia Brasileña del Sagrado Corazón de Jesús, de los Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. El tratamiento, que ya completó, consistió en tres quimioterapias, una cirugía para extirpar el tumor y tres quimioterapias adicionales. La actual fase de seguimiento de su caso está relacionada con una deficiencia genética, que puede incluso haber desarrollado el tumor.

La hermana Grazielle colaboró, en 2023, con la redacción brasileña de Radio Vaticana - Vatican News.

Un camino más ligero con Dios

Muchos se preguntarán si el hecho de que Sor Grazielle sea religiosa hace más fácil comprender el periodo que vivió con la enfermedad. Y ella responde:

"Estoy convencida de que el hecho de ser religiosa y también ser más consciente de la presencia y compañía de Dios en mi vida me ayudó mucho a verlo, no con más soltura, pero sí a poder dar más sentido a todo lo que sucedía. Y también empecé a darme cuenta -creo que Dios lo hace no sólo conmigo, sino con todas las personas que se encuentran en este momento de fragilidad- de una gran cercanía con él".

La cercanía de Dios se puede ver en los pequeños detalles, cuenta: desde los nombres de las personas que la acompañaron durante su tratamiento -el enfermero encargado se llamaba Rafael, que significa "Dios cura"- hasta las fechas. La operación, por ejemplo, se llevó a cabo en Semana Santa, lo que dio a la hermana la oportunidad de "pasarla junto a Dios, viviendo esta experiencia junto a la Iglesia, asumiendo este sufrimiento como Jesús asumió también su cruz".

La presencia en las redes sociales como instrumento de misión

La hermana Grazielle ha compartido su lucha contra el cáncer en las redes sociales, donde ya era muy activa antes de que le detectaran la enfermedad. Hoy tiene 182.000 seguidores en Instagram y más de 137.000 en TikTok. Según la consagrada, era una forma justa de ayudar a entender todo el proceso, tanto para los que ya la seguían como para ayudar a los que experimentan los mismos retos:

"Mi perfil en las redes sociales pretende acercar a la gente a Dios y hacerles ver que Él camina con nosotros. Así que también podía, entre comillas, aprovechar este momento para estar más cerca de las personas que también están pasando por esto, y eso es lo que pasó. Para mí, fue una muy buena elección poder hacer esto, porque fue muy bueno para mí, no sólo para las personas que están pasando por esto, sino además para mí sentir todo el cariño y la fe de los demás. La gente diciendo que reza por mí. Hasta el día de hoy recibo muchos mensajes de personas que dicen que rezan por mí. Tiene mucho sentido para mí y me doy cuenta de que es en esta cadena de oración donde realmente puedo sostenerme en mi misión".

La fuerza de Dios a través de la Unción de los Enfermos

Una misión que cuenta con un aliado especial e insustituible. Sor Grazielle subraya que la cercanía de Dios ha sido fundamental en este proceso, porque "Él viene a aliviar el sufrimiento humano". Una de las formas de sentir su presencia, insiste, es poder recibir la Unción de los Enfermos:

"La hermana Grazielle hoy, después de esta enfermedad tumoral, es alguien que da más sentido a cada momento. Sabemos que de todas formas nuestra vida está en manos de Dios, independientemente de si tenemos una enfermedad o no, nadie sabe lo que nos deparará el mañana. Así que vivir el hoy con intensidad, sabiendo que hoy mi vida está destinada a ser una misión, en todo lo que sucede, tiene mucho más sentido. Me doy cuenta de que mi vida tiene sentido en cada momento; cada día tiene sus retos y su belleza y merece ser vivido con intensidad. Creo que ese es el deseo de Dios para nosotros: que nuestra vida esté cada vez más centrada en Él. Y cuando vivimos una experiencia como esta, sabemos que también tiene sentido. Y si pudiera dejar un mensaje para quienes recorren este mismo camino, sería realmente ponerse en manos de Dios, intentar ser más sensibles a su presencia, porque Él está mucho más cerca de las personas cuando son más frágiles y conscientes de su momento de enfermedad".

“Creo que Dios está mucho más cerca, porque vino a aliviar el sufrimiento humano. Esa era también la misión de Jesús: decir que Dios está cerca de todas las personas. Y los que tienen la oportunidad de experimentar la Unción de los Enfermos, de recibir este sacramento, también es importante. El Papa dijo que no se trata de preparar a las personas para la muerte, al contrario, sino de ayudarlas a vivir cada vez más y a valorar esa vida. Por eso, la experiencia del sacramento también nos ayuda a superar cualquier momento de sufrimiento y fragilidad, conscientes de esa fuerza de Dios que nos motiva a caminar, cada vez más, y también nos impulsa e inspira a ser mejores cristianos.”

