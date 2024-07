Parolin en Ucrania, un signo de la cercanía y la atención del Papa

Monseñor Vitalij Skomarovsky habla de la visita que el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede inicia estos días en el país, con motivo de la peregrinación de los católicos al santuario mariano de Berdychiv.

Svitlana Dukhovych - Ciudad del Vaticano

Cinco días para llevar la bendición del Papa y rezar ante la Virgen por el fin de la tragedia de la guerra. En estas horas comienza la visita del cardenal Pietro Parolin a Ucrania y la Iglesia católica local de rito latino está de fiesta porque, explica el jefe de los obispos, monseñor Vitalij Skomarovskyj, en presencia del Secretario de Estado está todo el amor que el Papa manifiesta por el país del Este europeo, definido cada vez como «martirizado», y está toda la esperanza de que la oración puesta a los pies de la Verfina en el santuario de Berdychiv obtenga la gracia de la paz.

Excelencia, su Conferencia Episcopal pidió al Papa que enviara un Legado a la peregrinación a Berdychiv. ¿Cómo surgió esta idea y qué significado atribuye a este gesto?

La peregrinación a Berdychiv es el acontecimiento más significativo para nosotros, porque Nuestra Señora de Berdychiv, la Madre de Dios del Monte Carmelo, ha sido proclamada Patrona de Ucrania por nuestra Conferencia Episcopal. Este santuario de Berdychiv es nuestro santuario nacional, y la peregrinación que se celebra allí en julio es el acontecimiento más significativo, la mayor peregrinación, en la que se reúne toda la Iglesia de toda Ucrania. Cada año invitamos a alguien a presidir las celebraciones: obispos de distintos países. Por ejemplo, antes de la guerra [en 2020 ed], tuvimos al cardenal Konrad Krajewski. Y cuando surgió el problema de a quién invitar esta vez, el Metropolitano de Lviv, Mieczysław Mokrzycki, tuvo la idea de invitar al Cardenal Pietro Parolin. Estamos muy contentos de que el Santo Padre haya designado al Secretario de Estado como Legado Pontificio para concluir esta peregrinación. Es la primera vez en la historia que esto sucede. Este gesto expresa la cercanía del Papa Francisco a nuestro pueblo, y espero que esta oración común dé grandes frutos.

¿Qué importancia tiene el santuario de Berdychiv para los fieles católicos de Ucrania?

Su historia es rica y se remonta a principios del siglo XVI. En cierto modo, también puede relacionarse con el presente. Janusz Tyszkiewicz, voivoda de Kyiv (ed. gobernador), que también tenía propiedades en Berdychiv, fue hecho prisionero por los Tataros y allí tuvo un sueño en el que veía a unos monjes rezando por su liberación ante un icono de la Madre de Dios. Entonces fue liberado de su cautiverio y, estando en Lublin, fue a la iglesia. Y volvió a ver la escena de su sueño: monjes carmelitas rezando a la Madre de Dios. Así que inmediatamente, sin dudarlo, donó el terreno a los carmelitas para que pudieran empezar a construir un santuario. Y el icono de la Madre de Dios, que guardaba su familia, fue ofrecido al santuario. Desde entonces, se ha hecho famoso por las grandes gracias que la gente ha implorado ante el icono de Nuestra Señora.

Muchos miles de personas peregrinaron a Berdychiv. A lo largo de su historia, este lugar ha vivido diferentes situaciones y ha pertenecido a diferentes estados. Ha habido épocas de prosperidad y épocas de destrucción, pero siempre, incluso en la época soviética, se conservó esta fiesta en honor de la Madre de Dios. Aunque las celebraciones tenían lugar en una pequeña capilla, la gente seguía acudiendo a rezar ante el icono. Cuando se restableció la independencia de Ucrania, este culto se desarrolló y la Conferencia Episcopal decidió que éste sería nuestro santuario nacional y Nuestra Señora de Berdychiv fue proclamada Patrona de nuestro país.

Desde hace casi dos años y medio, Ucrania sufre una invasión a gran escala por parte de Rusia. ¿Cómo describiría la situación general y el estado de ánimo de la población del país en estos momentos?

Estamos en estado de guerra, no tenemos lugares completamente seguros. Por eso las celebraciones en Berdychiv también se ajustarán a las normas de seguridad. Sería completamente diferente si no hubiera guerra. Pero para describir este estado, podría compararlo con el deber de trabajar, es decir, a menudo, independientemente de si uno está de humor o no, de si le apetece o no, tiene que ir a trabajar. Lo mismo nos ocurre a nosotros aquí en Ucrania: por supuesto que no queremos esta guerra. Deseamos la paz de todo corazón, rezamos mucho por la paz, pero tenemos que hacer frente a esta situación.

¿Qué significado tiene para usted personalmente y para todos los católicos de Ucrania que un representante del Papa rece con ellos?

Para nosotros, en primer lugar, es una señal de que el Señor cuida de nosotros. Vemos que, a pesar de que ha pasado tanto tiempo -dos años y medio desde el comienzo de la guerra-, gracias a Dios la gente del mundo no se olvida de Ucrania. Podrían estar ya cansados, pero no lo están, y nos ayudan de diferentes maneras; países y pueblos enteros se solidarizan con nosotros, incluida la Santa Sede. Y esto es una señal de que el Papa está cerca de nosotros, enviando a su colaborador más cercano como Legado para estar con nosotros, mostrando que su corazón también está cerca de nosotros, que reza por nosotros. Y esto es una buena señal. Creo que es también una oración fuerte ante Dios, que obtendrá las gracias que necesitamos.

El cardenal Parolin ha visitado Ucrania en dos ocasiones: en junio de 2016 y en agosto de 2021. Esta será la primera visita del secretario de Estado de la Santa Sede desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. Además de los cambios obvios provocados por la guerra, ¿cree que hay otros cambios para el cardenal?

Creo que el cardenal Parolin, dado su ministerio en la Iglesia, conoce muy bien la situación en la que vivimos: se reúne a menudo con sacerdotes, obispos, gente corriente de Ucrania. Será una buena ocasión para agradecerle su trabajo, porque en muchos casos este trabajo no es conocido por todos. No me refiero sólo a él personalmente, sino también a todos sus colaboradores en la Secretaría de Estado. Sabemos cuántos esfuerzos ha hecho la Santa Sede para traer de vuelta a los niños ucranianos deportados a Rusia, y ya ha habido éxitos en este campo. Lo mismo ocurre con el intercambio de prisioneros u otros proyectos humanitarios; la Santa Sede también nos proporciona mucha ayuda. Por lo tanto, la presencia del Legado Papal será también una oportunidad para agradecer y expresar nuestra gratitud a la Santa Sede.

El 16 de julio, usted participó en la ordenación episcopal del nuevo obispo greco-católico de Mukachevo, Theodor Matsapula. ¿Qué le gustaría decir de este acontecimiento desde el punto de vista de la cooperación entre católicos de distintas tradiciones en Ucrania?

Me impresionó mucho el número de obispos que acudieron a la celebración: los miembros del Sínodo de la Iglesia greco-católica ucraniana, que se celebró recientemente, así como muchos representantes de las eparquías greco-católicas de todo el mundo que consideran a la eparquía de Mukachevo como su Iglesia madre, y los obispos latinos. Fue una oportunidad para rezar juntos y mostrar nuestra unidad. Porque nuestra cooperación tiene lugar a varios niveles y se está desarrollando. Y lo mismo ocurre aquí: sé que esta cooperación va muy bien y que hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Así que estamos buscando nuevas formas de expresar esta unidad, de servir mejor a nuestra gente.

¿Qué le gustaría decir a los católicos de todo el mundo que se unirán en oración a la Madre de Dios con el Legado Pontificio en el santuario de Berdychiv?

Creo que si el Santo Padre envía al Legado Pontificio al final de la peregrinación a la Madre de Dios, entonces también quiere expresar la importancia de la oración y la importancia de la oración a la Madre de Dios. Es interesante que allí, en Berdychiv, se entreguen a las diócesis las figuras de San Miguel Arcángel, que fueron bendecidas en el monte Gargano, en el santuario de San Miguel Arcángel de Italia. La bendición tuvo lugar el 8 de junio, fiesta del Corazón Inmaculado de María. Y estos signos parecen indicar que debemos rezar más a la Madre de Dios, como Ella nos ha pedido: nos ha pedido que recemos por la paz, por el fin de la guerra. Y con estas esperanzas, con esta intención, también nosotros peregrinamos a Berdychiv para pedir a la Virgen María por la paz. Y pedimos a todas las personas, a todos los cristianos, a nuestros hermanos y hermanas que recen a la Virgen María por nosotros, por la paz en Ucrania.