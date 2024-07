Religiosos de Venezuela: Participar, libre y activamente en las elecciones

La CONVER: Mediante el voto se puede construir el sueño de una Nación de hermanos (AFP or licensors)

La convocatoria a las elecciones presidenciales en Venezuela, el próximo domingo 28 de julio, es la “hora decisiva” para la construcción de una democracia que garantice el Estado de derecho. Así lo expresa la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas en un mensaje en el que llaman a no distraerse o caer en el juego de quienes quieren sembrar miedo y confusión.



“Asumir y defender nuestro derecho constitucional a elegir con libertad de conciencia y decidir con responsabilidad los destinos de nuestro país”. Este es el primer punto del mensaje de la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas (CONVER), que bajo el título “La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron (Sal 85, 10)” quiere ser “aliento y esperanza,” para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que se aprestan a ejercer su voto en las urnas electorales del próximo 28 de julio, para elegir al próximo Presidente de la República. Una invitación a “participar, libre y activamente”, lo que implica “velar y defender el voto con civismo y apegado al marco constitucional”, sobre todo, poder ejercer el derecho a elegir en unos comicios que garanticen la participación democrática.

“Una jornada electoral en paz y concordia – subraya la CONVER - que ratifique el legítimo derecho a vivir en democracia, de modo que se garantice la plena participación ciudadana, sin vulnerar los derechos humanos de quienes quieren expresarse a través del voto, para elegir la máxima autoridad que regirá los destinos de nuestra Nación”.



Elegir sin miedo y confusión



Los religiosos de Venezuela consideran que, en el deseo de vivir en fraternidad, de la búsqueda del bien y el respeto de los derechos humanos, “la democracia -siempre perfectible- es un sistema político que garantiza la construcción del Estado de Derecho.

“Exhortamos a no distraernos y caer en el juego de quienes quieren sembrar miedo y confusión para desmovilizar a la ciudadanía. Cultivar la paz interior, la cordura y la fortaleza es un signo visible de nuestra fe, que no admite el camino de la violencia”, advierte el mensaje de la CONVER, que llama también a vivir los días que preceden a las elecciones presidenciales, en clave de discernimiento, especialmente en “esta hora decisiva para el pueblo venezolano”.



Que nadie se sienta excluido



La nota recuerda que, con la jornada democrática, mediante el voto, se puede “construir el sueño de una Nación de hermanos, que tienen por Padre a Dios”. “Una Nación – añade - donde nadie se sienta excluido, sino llamado a sumar esfuerzos en la construcción del bien común".



El mensaje de la CONVER, se suma al llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana a permanecer en oración para que el Espíritu Santo ilumine las conciencias y conduzca las acciones por las sendas del bien.



“Que el fruto de esta fiesta electoral del próximo 28 de julio lo disfrute un pueblo que lleva en sus manos la esperanza: “Una esperanza que no defrauda”, concluye.



Las elecciones

A las urnas están convocados unos 21,6 millones de votantes. Apenas unos 60 mil lo harán desde el exterior a causa de las dificultades y obstáculos que han impedido la inscripción de casi 5 millones de votantes emigrados. Los candidatos a la Presidencia de la República son 10, aunque la contienda se disputa entre el actual mandatario Nicolás Maduro, en el poder desde hace 11 años y Edmundo González Urrutia, candidato opositor por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), apoyado por la vencedora de las primarias de la oposición María Corina Machado, cuya postulación fue inhabilitada por las autoridades del Consejo Nacional electoral (CNE).



La campaña oficialista se ha caracterizado por un lenguaje agresivo y amenazador, donde no han faltado frases como “baño de sangre” o “guerra fratricida”, que han provocado el rechazo de la comunidad internacional, mientras que la oposición ha apostado por hacer presencia en cada rincón del país, con masivas concentraciones, muchas de ellas espontáneas y sorteando obstáculos. No habrá una consistente y representativa observación internacional, así como una reducida presencia de medios de comunicación no oficialistas. Mañana, jueves 25 de julio, cierran las campañas y, en el silencio electoral, los venezolanos tendrán que discernir su voto entre tensiones y expectativas.