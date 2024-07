Tagle: El Congreso Eucarístico en EEUU fue una experiencia bendecida

El enviado especial del Papa Francisco reflexiona sobre el X Congreso Eucarístico Nacional de Estados Unidos y comparte el mensaje que el Santo Padre tenía para los participantes.

Christopher Wells - Vatican News

El Congreso Eucarístico Nacional en los Estados Unidos fue «una experiencia bendecida para mí», dijo el cardenal Luis Antonio Tagle a Radio Vaticana a su regreso del evento, al que asistió como representante personal del Papa Francisco, conocido como «legado pontificio».

El Pro-Prefecto de la Sección para la Primera Evangelización para el Dicasterio para la Evangelización dijo: «Era palpable que la gente estaba respondiendo a una llamada de Dios que envió a su Hijo Jesús en la carne y cuya presencia permanece entre nosotros en la Eucaristía». Y añadió: «Esto ha hecho que el Espíritu Santo toque sus corazones a través de la voz de sus pastores, de sus órdenes religiosas, de sus movimientos o grupos de laicos, para que vengan a responder a la llamada y a expresar ahora su fe en la Presencia de Jesús entre nosotros».

X Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos. (@National Eucharistic Revival)

Recuperar el sentido del estupor

Señalando que era costumbre que el Papa encargara a su legado una carta personal, el cardenal Tagle afirmó: «Estaba muy claro que, en primer lugar, el Santo Padre quería animar a la gente a recuperar el sentido de la maravilla, del asombro ante los dones, los dones espirituales que la Eucaristía nos trae, de nuevo, el sentido del estupor».

Continuó diciendo que «el Santo Padre añadió inmediatamente que habiendo recibido el don, deberían impartir a otros la belleza de ese don - la dimensión misionera de nuestra devoción eucarística para que nuestra devoción eucarística no acabe siendo una relación cerrada entre Jesús y yo, y me olvide del mundo y me olvide de los demás.» En cambio, explicó el Cardenal, «si has recibido el don, entonces debemos ir en misión proclamando la buena noticia que hemos visto, que hemos gustado, que hemos recibido».

Lea la entrevista completa

Eminencia Cardenal Tagle, gracias por acompañarnos esta tarde. Acaba de regresar de Estados Unidos, donde ha sido legado pontificio, representante del Papa en el Congreso Eucarístico Nacional. ¿Puede hablarnos de su experiencia en este evento?

Para mí es una experiencia bendecida, una bendición. Y agradezco al Santo Padre que me haya enviado como su representante al Congreso Eucarístico Nacional. Me ha permitido, en primer lugar, experimentar una vez más una Iglesia en el sentido original de la palabra, una reunión de personas, pero no sólo una reunión porque querían ir de fiesta o sólo porque tienen un interés común, sino una reunión que es realmente una respuesta a una llamada.

Y era palpable que la gente estaba respondiendo a una llamada de Dios que envió a su Hijo Jesús en la carne y cuya presencia permanece entre nosotros en la Eucaristía. Y esto ha hecho que el Espíritu Santo toque sus corazones a través de la voz de sus pastores, de sus órdenes religiosas, de sus movimientos o grupos, para venir a responder a la llamada y expresar ahora su fe en la presencia de Jesús entre nosotros.

Así que para mí es una experiencia maravillosa ver a la Iglesia reunirse en el nombre de Jesús, en oración, con el deseo de aprender más sobre la Palabra de Dios a través de los discursos, de los eventos catequéticos y, sobre todo, mediante los testimonios de personas que han sido transformadas por su vida eucarística y su espiritualidad. Lo considero una bendición para mí.

X Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos. (@National Eucharistic Revival)

Y de nuevo, usted fue el representante del Papa Francisco en el Congreso Eucarístico Nacional. ¿Puede compartir con nosotros cuál fue el mensaje que llevó del Santo Padre a los fieles estadounidenses?

El Santo Padre me escribió una carta - y es costumbre que el Santo Padre escriba una carta a la persona que envía, como delegado, a cualquier evento, y en este caso, al Congreso Eucarístico Nacional-. Y aparte de la carta, tuve ocasión de hablar con él antes de mi viaje.

Pero en la carta quedaba muy claro que, en primer lugar, el Santo Padre quería animar a la gente a recuperar el sentido del estupor, del asombro ante los dones espirituales que nos trae la Eucaristía, de nuevo, el sentido del estupor. Por eso he subrayado en mi homilía el sentido de la visión renovada de la recepción de los dones, el sentido del asombro por haber sido destinatarios de este tremendo don, que no es cualquier cosa, sino la presencia de Jesús, que ha cumplido su misión de amor viniendo como uno de nosotros, excepto en el pecado. Su misión se cumple al ser un don en la carne. Y ahora nos da Su carne como alimento como prenda de vida eterna.

Así que el Santo Padre quiere que las personas, no sólo las que asistieron, sino todas, especialmente las de Estados Unidos, recuperen ese sentido de asombro y gratitud por el don recibido.

Pero el Santo Padre añadió inmediatamente que, habiendo recibido el don, deberían transmitir a los demás la belleza de ese don: la dimensión misionera de nuestra devoción eucarística, para que no acabe siendo una relación cerrada entre Jesús y yo, y me olvide del mundo y de los demás. No. Si has recibido el don, entonces debemos ir en misión proclamando la Buena Noticia que hemos visto, que hemos gustado, que hemos recibido.

Por tanto, me limité a subrayar esos dos aspectos importantes del mensaje que me dirigió el Papa, y que pensé que quería que transmitiera a todos los presentes en el Congreso.

X Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos. (@National Eucharistic Revival)

Y, en efecto, la idea de ir en misión y compartir el don que hemos recibido forma parte del actual renacimiento eucarístico nacional. Ese fue el contexto general del Congreso Eucarístico, y sigue en marcha. ¿Qué frutos -dada su experiencia de estos últimos días y de los últimos años- espera ver en la Iglesia de Estados Unidos como consecuencia del Congreso y del renacimiento eucarístico?

Por supuesto, confiamos en el don de Dios, el Espíritu Santo que mueve los corazones de la gente, y confiamos en el poder de la presencia de Jesús en la Eucaristía para producir esos frutos.

Pero puedo, con esperanza, decir también que después de escuchar a las personas que habían participado -incluso en el aeropuerto, me encontré con algunos de ellos que también volaban desde Indianápolis- ya veo los comienzos del crecimiento de los frutos sembrados durante el Congreso.

En primer lugar, vi la alegría de ser bendecido por el Señor. Y esa alegría espero que sea contagiada por la gente. Porque creo que el Santo Padre subrayó que la Evangelii gaudium, la alegría del Evangelio, sí, nuestra vida como cristianos, nuestra práctica eucarística no consisten sólo en obligaciones que se nos imponen, sino que son dones para nosotros que debemos recibir con gratitud y con alegría.

Y vi mucha alegría, mucha alegría, y espero que eso sea un fruto para que la gente vea que seguir a Jesús es un asunto alegre. Lo es. Sí, tendrá sus desafíos. Llevaremos la Cruz, pero la llevaremos con alegría. No con corazones solitarios y arrepentidos, sino con alegría.

Y en segundo lugar, el fruto es también animar a la gente a que se reúna, a que se reúna para la Misa. Porque he oído que, desde la pandemia de Covid, ha disminuido la asistencia a misa, la asistencia física a misa. Espero que este gran encuentro anime a la gente a volver a la iglesia en sus parroquias y a experimentar la totalidad de la Eucaristía, que Jesús nos reúne como Su Cuerpo. Escuchamos la palabra de Jesús en la Liturgia de la Palabra, recogemos los dones de la tierra, los frutos del trabajo humano, que se convertirán en el cuerpo de Cristo. Y después de recibirlo, vamos a la misión, pero antes de poder ir, debemos estar reunidos.

Y espero que este Congreso haya animado a los espectadores, a los que siguen el Congreso, a salir y volver a la iglesia, estar con la comunidad, experimentar ser Cuerpo de Cristo y juntos también ir a la misión.

X Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos. (@National Eucharistic Revival)

Una última pregunta para usted. Usted es el pro-prefecto de la sección del dicasterio para la evangelización que se ocupa de la primera evangelización y de las nuevas Iglesias particulares. ¿Cómo puede contribuir a la primera evangelización una devoción eucarística renovada, no sólo en Estados Unidos, sino quizá en toda la Iglesia?

Existe lo que usted llama una conexión íntima entre la Eucaristía y la evangelización. En primer lugar, cuando vamos a la experiencia de la Iglesia primitiva tras la Resurrección y Ascensión del Señor, vemos que las primeras comunidades cristianas se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, para partir juntos el pan, y compartían sus bienes, sus propiedades para compartirlas en común, especialmente con los pobres. Y según los Hechos de los Apóstoles, esa reunión en la Palabra de Dios, la reunión de la Fracción del Pan, la reunión en la caridad, que es muy eucarística, llamó la atención de mucha gente, y muchos se convirtieron a la fe católica.

Así que la reunión eucarística es en sí misma una proclamación en acción de la Buena Nueva de lo que Jesús puede hacer a una comunidad, de la nueva vida, la nueva vida que Jesús trae a una comunidad que se reúne en la Eucaristía.

Así que esperamos, esperamos que, y tengo que atestiguar que en muchas partes del mundo donde los cristianos son una pequeña minoría, los cristianos están ansiosos. Recorren kilómetros y kilómetros, incluso días, para unirse a la comunidad en la celebración de la Eucaristía. Y en esa reunión, se renuevan y dan testimonio a los no cristianos de la buena nueva. A veces sucede que es la asamblea eucarística la que despierta en los no cristianos la curiosidad que yo llamo santa curiosidad. Preguntan: "¿Por qué? ¿Dónde se reúnen cada domingo y por qué comparten los cantos? ¿Por qué comparten incluso la comida?". Nos abren las puertas para que proclamemos lo que hemos visto, oído y tocado a Jesús en la Eucaristía.



Cardenal Tagle, muchas gracias de nuevo por dedicarnos su tiempo. Sé que ha tenido un largo viaje. ¿Hay algo más que le gustaría compartir mientras concluimos nuestra entrevista?

Bueno, sólo espero que la gente que fue, desde distintas partes de Estados Unidos -porque hubo peregrinaciones hasta Indianápolis- ahora la expectativa es desde Indianápolis, ¿habrá un movimiento de regreso a las distintas partes del país? Ahí es donde tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo, que nos guiará para llevar a Jesús a donde Él quiera que vayamos.