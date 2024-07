Arzobispo Gudziak: Respetemos la dignidad de cada persona

Tras el intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump, el arzobispo Borys Gudziak -arzobispo metropolitano de la archieparquía católica ucraniana de Filadelfia y presidente del Comité de Justicia Interna y Desarrollo Humano de la USCCB- habla con Radio Vaticano sobre el modo en que los cristianos pueden responder a las crecientes amenazas de violencia política e ideológica.

Christopher Wells - Vatican News

Hace una semana, Estados Unidos, y el mundo entero, quedaron conmocionados por el intento de asesinato del candidato presidencial Donald Trump. El atentado contra el expresidente provocó la condena universal, junto con llamamientos a abstenerse de la retórica violenta que con demasiada frecuencia forma parte de la política moderna.

Las advertencias sobre la violencia por motivos políticos e ideológicos no son nuevas, y a principios de este verano -apenas un mes antes del ataque a Trump- los obispos estadounidenses emitieron otra declaración en la que instaban a los católicos a promover el diálogo y la paz en un mundo cada vez más polarizado.

"Cada vez más, dicen los obispos estadounidenses, se ha vuelto abundantemente claro que el comportamiento violento -tanto físico como verbal- ahora es visto por muchos como un medio aceptable para llevar a cabo disputas políticas o ideológicas".

Sin embargo, añaden, "los estadounidenses pueden hacerlo mejor". En lugar de recurrir a la violencia para resolver cuestiones políticas, los obispos sugieren dialogar y votar protestas pacíficas, peticiones, demandas y desobediencia civil ante la injusticia.

En evidencia 18/07/2024 Nuncio de EEUU pide un verdadero renacimiento en el Congreso Eucarístico Al inaugurarse el Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis este miércoles 17 de julio, el Cardenal Christophe Pierre invita a los fieles a rezar por una mayor unidad en la ...

Los cristianos deben afirmar la dignidad humana de cada persona

El arzobispo Borys Gudziak, que preside el comité de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) y quien elaboró la declaración de los obispos, sostuvo a Radio Vaticana que los cristianos tienen que volver a sus raíces para afrontar la crisis. "La situación es muy mala", afirmó, "y puede que no seamos capaces de cambiarla instantáneamente, pero eso no significa que no debamos retomar y refrescar nuestra postura cristiana".

Aseguró que los cristianos deben tener claro "que hay que afirmar la dignidad de toda persona, toda persona, hecha a imagen y semejanza de Dios".

Al mismo tiempo, no debemos permitirnos, en primer lugar, sugerir con nuestras palabras o acciones "que alguien es desechable de cualquier forma", continuó el Arzobispo. "Aunque no estemos de acuerdo con la gente, debemos ser respetuosos y escuchar la experiencia de los demás".

Por eso, señaló el arzobispo Gudziak, "necesitamos tener caridad. Necesitamos claridad. Necesitamos poner nombre a algunos de estos problemas y ser creativos. Y todo ello, siguiendo a nuestro Señor".

En evidencia 16/07/2024 El presidente del Episcopado de EEUU: Superar las divisiones El arzobispo Timothy Broglio califica el intento de asesinato del ex presidente de EE.UU., Donald Trump, de horrible "llamada a la acción" e insiste en que los estadounidenses ...

Lea la entrevista completa con el arzobispo Borys Gudziak

Arzobispo Borys Gudziak, gracias por acompañarnos esta mañana. La semana pasada, Estados Unidos se vio conmocionado por el intento de asesinato de uno de los candidatos presidenciales. ¿Puede decirnos cuál fue su reacción al conocer la noticia de ese violento atentado?

Dolor y tristeza.

Fue, por supuesto, sobrecogedor. Lo oí en medio de nuestro sínodo en Ucrania, pocos días después del ataque al hospital infantil de Kyiv, el ataque ruso que mató a tantos niños y médicos, y siendo consciente de lo que está pasando en el mundo en la retórica en Estados Unidos. Hay dolor, hay una gran tristeza.

Pero, en cierto modo, no es totalmente chocante, dada la violencia y la vehemencia en nuestra cultura, en la música y en las películas. Es, por supuesto, algo devastador, y es un signo de cosas que nosotros, como Conferencia Episcopal, hemos estado señalando durante años, y sobre las que hace muy poco advertimos al público en general, y a los católicos, a los católicos estadounidenses.

Y, de hecho, fue hace apenas unas semanas, en junio, cuando usted firmó el mensaje de la USCCB sobre la forma en que los cristianos pueden responder los cristianos a las crecientes amenazas de violencia política e ideológica. Eso parece muy oportuno tras el atentado de la semana pasada...

Creo que, si damos un paso atrás y observamos ciertas tendencias, tanto a nivel mundial como nacional, podemos ver que ante nuestros ojos, en nuestros oídos, hay un repique constante de disparos de violencia. Los niños ven innumerables muertes cuando ven vídeos. Y hay un sentido en el que nos hemos insensibilizado. Estamos hiperestimulados. No reaccionamos de la misma manera ante las cosas sangrientas, violentas, obscenas y vulgares porque nos bombardean con diferentes aspectos de ello. Y como es virtual o en vídeo o en sonido, se pasa por alto. Pero nos afecta.

Ahora, el hecho de que un chico de veinte años fuera capaz de realizar este ataque es una señal de que este potencial para la violencia política está presente, y está presente en circunstancias más o menos cotidianas de Estados Unidos. Es algo extremo, pero no proviene necesariamente de los extremos. Es una especie de América media, y eso es realmente aterrador.

Y de hecho, no es sólo la televisión. No son sólo los vídeos o la cultura. También lo vemos en los líderes políticos y en la retórica que escuchamos, especialmente en una temporada de elecciones presidenciales muy acalorada.

Así es. Y es por eso que nosotros como cristianos necesitamos dar un paso atrás, no sólo en el análisis de la cultura, sino dar un paso atrás a nuestros fundamentos. La situación es muy mala y puede que no seamos capaces de cambiarla instantáneamente, pero eso no significa que no debamos retomar y renovar nuestra postura cristiana.

Deberíamos ser muy claros a la hora de afirmar la dignidad de toda persona, toda persona hecha a imagen y semejanza de Dios, [y] no permitirnos, en primer lugar, hablar e insinuar que alguien es descartable de cualquier forma, aunque no estemos de acuerdo con la gente, [necesitamos] ser respetuosos y escuchar la experiencia de los demás.

Necesitamos caridad. Necesitamos claridad. Tenemos que nombrar algunos de estos problemas y ser creativos.

Todo esto siguiendo a nuestro Señor. Nuestro Señor se enfrentó a la denuncia, al vilipendio, a la blasfemia, a la negación completa de Su bondad y a acusaciones de naturaleza falsa, y finalmente a una gran violencia, y se puede decir ejecución, asesinato. Y Él nos mostró -no sólo nos enseñó, sino que nos mostró- amar, amar a través de todo ello.

Eso no significa que, ya sabes, desfinanciemos a la policía o que no defendamos a gente inocente. Pero significa que vivimos, hablamos, escribimos y actuamos desde una posición de caridad con claridad y creatividad.

Podemos salir de este marco. Existe el peligro de sentir que estamos como condenados, que estamos aislados en esta matriz de lenguaje violento, pensamiento violento y acción violenta. Pero eso no es cierto. Necesitamos dar un salto espiritual, un hipervínculo fuera de esto. Y esto puede ser una voz clamando en el desierto, y puede que no seamos necesariamente escuchados, pero seguiremos clamando.

Y de hecho, usted lo insinuó, y lo dijo en la carta que publicó para la USCCB, que buscar la paz no significa ignorar la injusticia, y que la sociedad debe poner fin a los actos injustos y debe trabajar por la justicia como fundamento de la paz. ¿Tiene algunas ideas, palabras sabias, sobre la manera en que podemos perseguir esa búsqueda de la paz, de la justicia, sin recurrir a palabras violentas ni a acciones violentas?

Nos ponemos violentos, en primer lugar, cuando tenemos miedo. Cuando nos sentimos amenazados y en peligro. Algo viene de fuera. Por eso es muy importante ser fuertes interiormente. Saber quiénes somos. Que somos los hijos amados de Dios. Que estamos con Jesús en el río Jordán y oímos las palabras del Padre: "Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien me complazco", y sentir la confirmación del Espíritu Santo de esta identificación. Si sabemos quiénes somos, entonces los ataques exteriores no penetran en nuestro corazón, en nuestra alma, y no tenemos miedo, y no reaccionamos con agresividad.

Así que tenemos que rezar. Hay ciertas cosas que no podemos hacer de forma natural. Es natural ser agresivo en un entorno agresivo. Es natural reaccionar con lenguaje violento ante un lenguaje violento. Sólo con la gracia del Señor podemos vencer estas pasiones, estas tentaciones, estas inclinaciones de lo que en última instancia puede ser diabólico. Cuando somos fuertes en el Señor, no importa lo fuertes que seamos físicamente, si tenemos mucho dinero, si controlamos los medios de comunicación, tenemos paz en el corazón e irradiamos esa paz. La gente puede sentirla.

Creo que lo sentimos en la Madre Teresa. Aquí en Indianápolis, la Madre Olga nos lo transmitió ayer mientras testificaba en el estrado. Estas son personas de oración y personas de paz. Y si podemos ser personas de oración, personas unidas al Señor, personas que están alegres interiormente porque sabemos que Dios nos ama, podemos amar a los demás, incluso a los que nos odian.

Gracias, Arzobispo. Los obispos hablan de una respuesta cristiana a las crecientes amenazas de violencia política. Usted ha hablado un poco sobre cómo los cristianos individuales pueden responder a eso. ¿Hay medidas que pueda tomar la Iglesia? ¿Hay cosas que la Iglesia pueda hacer como institución y que los obispos quieran hacer para contribuir a la búsqueda de la paz y el diálogo?

Tenemos que ser fieles a nuestra llamada. El testimonio de la Iglesia se debilita cada vez que traicionamos nuestra llamada. La crisis en torno a los abusos sexuales hizo que nuestro testimonio fuera mucho, mucho menos convincente. No podemos ser violentos de ninguna manera. Tenemos que ser respetuosos. Si llamamos al diálogo, tenemos que ser personas de diálogo. Si pedimos apertura de corazón, no podemos ser ideólogos. Eso es, digamos, eliminar las limitaciones de nuestro testimonio.

Fomentar nuestro testimonio es siempre al estilo de Jesús. Es un estilo de sanar, de tocar con cariño. De bendecir, que significa decir cosas buenas, no de manera falsa o aduladora, sino resaltando la dignidad divina que Dios da a todo ser humano.

Y luego las obras de misericordia. Cada vez que hacemos una buena obra, cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que tendemos la mano a los pobres, a los que sufren, a los marginados, inyectamos en el mundo una nota de gracia, un signo de amor, una corriente de esperanza.

Y es a través de ese testimonio, donde, ya sabes, no alguien en la cúspide de la pirámide, no sólo el Papa o sólo los obispos, sino todo el cuerpo de Cristo, todo el Pueblo de Dios actúa como agente de paz, de verdad, de justicia.

Y esa presencia positiva y ese testimonio positivo contradicen, contrarrestan y, a veces, pueden incluso, de forma amorosa, aplastar la violencia. No es una vocación fácil. No es, ya sabes, polvo Nescafé, agua caliente y gratificación instantánea. Es el camino de la Cruz. Es el camino de Jesús, y es el único camino para nosotros.

Muchas gracias, Arzobispo. Sé que tiene un día muy ocupado por delante. ¿Tiene algún mensaje en particular para los estadounidenses, para los católicos, para otros cristianos, para los hombres y mujeres de buena voluntad, ahora que nos acercamos a las elecciones de noviembre?

Creo que la llamada a la oración y a la conciencia tiene que ver con nuestra responsabilidad social y global.

No sé si el mundo está peor que en siglos y épocas pasadas. Tampoco sé si está mejor. Pero ahora tenemos más información y nuestras noticias son mayoritariamente negativas. Y están llenas de violencia y conflictos, noticias de injusticia y muerte.

Tenemos que ser, como nos pidió el Papa Juan Pablo II, portadores de vida. Tenemos que estar profundamente arraigados en Cristo. Particularmente el Papa Benedicto realmente, a través de su cristología, nos llevaría en nuestros tiempos a una comprensión cada vez más profunda de la presencia de Dios entre nosotros. Y necesitamos estar cerca de los pobres y ser alegres, como el Papa Francisco no sólo nos está enseñando, sino que nos está dando ejemplo.

Me inspira la energía del Papa. No es un hombre joven. Tiene muchos achaques. Tiene el trabajo más difícil del mundo. Y, sin embargo, sonríe. Y se lo he dicho personalmente, y me lo digo a mí mismo, estamos llamados a ser cristianos de alegría en la verdadera alegría, no estimulada, no la alegría de la embriaguez, sino la alegría del Espíritu Santo es tan atractiva, particularmente en tiempos de tristeza y melancolía. Y cuando las personas se sienten perdidas, aisladas, desconcertadas, cuando ven a cristianos alegres, pacíficos, se preguntan: ¿de dónde viene eso? Ese es el testimonio cristiano al que nos llama el Señor, especialmente hoy.

El Arzobispo Borys Gudziak es el Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis Católica Ucraniana de Filadelfia, y el Presidente del Comité de Justicia Interna y Desarrollo Humano de la USCCB.

La transcripción de la entrevista al Arzobispo Gudziak ha sido editada para mayor claridad.

Escuche y comparta el informe de Radio Vaticana