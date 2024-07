La Iglesia en México fortalece la atención espiritual en los hospitales

El obispo auxiliar de México, Monseñor Francisco Javier Acero, visitó el Hospital General La Villa. Esta iniciativa tuvo como propósito contagiar la alegría del Evangelio, con alabanzas y abrazos, al cuerpo médico y a los familiares de los enfermos.

Vatican News

El cuerpo médico y los enfermos del Hospital General La Villa, ubicado en la Ciudad de México, vivieron una bendecida jornada el pasado viernes 19 de julio luego de que las autoridades del centro sanitario permitieran que Jesús Eucaristía se hiciera presente "en medio del agitado ritmo que se vive en este hospital calificado como 'rojo' por la atención que se brinda a los accidentados". Así lo explica la Arquidiócesis Primada de México en sus redes sociales, precisando que la iniciativa partió de la Pastoral de la Salud, que contó con la presencia del obispo auxiliar, monseñor Javier Acero.

Las actividades se dividieron en varios momentos, que incluyeron una procesión, una visita de los jóvenes a las salas de espera para ofrecer una palabra de aliento o un abrazo a los familiares de las personas internadas, entre otros.

Tras administrar el sacramento de la Unción de Enfermos y agradecer a los agentes sanitarios por su servicio, el obispo Acero se dirigió al auditorio, donde le fue presentado el modelo de atención para la salud del Gobierno de México, centrado en las personas, familias y comunidades, con una fuerte participación comunitaria. Acero agradeció el puente que se está construyendo entre la Iglesia católica y el sector Salud y llamó a todos los que colaboran en este ámbito a la "profesionalización de la humanidad" y a ser "custodios de la vida". El prelado resaltó los progresos de la ciencia para la atención de las enfermedades y pidió no olvidar que detrás de cada caso siempre hay una persona.

"En un hospital, eso de ‘a mí no me toca’, es imposible; lo mismo querer salir a las 3 de la tarde. Cuando uno es profesional de la humanidad no hay tiempo, no hay horas, hay personas, y tras la persona hay una historia, una familia. Lo primero es la humanidad. Cuenten con la Iglesia para ser profesionales de la humanidad”, aseguró.

El obispo auxiliar deseó que la Iglesia y el Gobierno puedan seguir trabajando en alcanzar acuerdos en favor del bien común.

