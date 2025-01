USA: Kardinal erinnert an Menschenwürde

Der neue Erzbischof von Washington, Kardinal Robert McElroy, sieht mögliche Pläne für Massenabschiebungen als unvereinbar mit der katholischen Lehre.

Zwar lehre die katholische Kirche, dass ein Land das Recht habe, seine Grenzen zu kontrollieren, doch müsse man „ein Gespür für die Würde eines jeden Menschen“ haben, sagte der Kardinal dem Internetportal „Crux“.



McElroy, bisher Bischof von San Diego, wurde am Montag von Papst Franziskus zum neuen Leiter der Erzdiözese in der US-Hauptstadt ernannt. Der 70-Jährige gehört zu den Verbündeten von Papst Franziskus und fordert Raum für sexuelle Minderheiten und Migranten. Den künftigen neuen Präsidenten Donald Trump kritisierte er bereits in dessen erster Amtszeit für seine Regierungspolitik.

Gebet für die neue Regierung

Abgesehen von der Sorge um die Einwanderungspläne müsse man derzeit abwarten, was sich in der Regierung herauskristallisiere, so McElroy. Deshalb rufe er alle Katholiken auf, für den wiedergewählten Präsidenten und die Amtsträger im ganzen Land zu beten. „Ich bete dafür, dass die Regierung von Präsident Trump und alle Gesetzgeber und Gouverneure auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene im ganzen Land zusammenarbeiten, um unser Land wirklich besser zu machen“, so der Kardinal. Die Amtsübergabe von Präsident Joe Biden an Trump erfolgt am 20. Jänner.

Was die Erzdiözese der US-amerikanischen Hauptstadt angeht, räumte der Kardinal ein, dass es dort Versagen bezüglich sexuellen Missbrauchs durch Geistliche gegeben habe. Dies bezeichnete er als „massiven Verrat“, der eine moralische und finanzielle Abrechnung zur Folge habe. Des Weiteren verwies McElroy auf die Notwendigkeit einer Kultur der Begegnung, wie sie der Papst fordert. Für die ersten Wochen nach der Amtsübergabe plant er deshalb ein Treffen mit den Priestern und Mitarbeitern der Erzdiözese.

Der Gottesdienst zur Amtseinführung McElroys soll am 11. März in der Basilika des Nationalheiligtums der Unbefleckten Empfängnis in Washington stattfinden.

(kap – pr)