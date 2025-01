USA: Joe Biden sagt Treffen mit Papst Franziskus ab

Präsident Biden bei einem Besuch in New Orleans

Joe Biden hat seine Reise nach Europa wegen der anhaltenden Waldbrände in Kalifornien abgesagt. Damit kommt auch das geplante Treffen zwischen Papst Franziskus und dem scheidenden amerikanischen Präsidenten nicht zustande.

Der seit längerem geplante Besuch Joe Bidens in Rom wurde am Mittwochabend abgesagt. Aufgrund der starken Waldbrände, die seit längerem im südlichen Bundesstaat Kalifornien wüten, müsse der Präsident die Verantwortung für sein Land wahrnehmen, hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses.

„„Als der Präsident heute Abend aus Los Angeles zurückkehrte, nachdem er sich mit Feuerwehr-Personal aus Kalifornien getroffen hatte, rief der Präsident den Katastrophenfall aus und sagte seinen Staatsbesuch im Vatikan und in Italien ab, um sich besser auf seine Verantwortung für die amerikanische Bevölkerung fokussieren zu können.““

Sechs großflächige Waldbrände und Buschfeuer toben gerade in Kalifornien. Durch starke Winde verbreiten sich die Feuer rasant und können kaum unter Kontrolle gehalten werden. 70.0000 Haushalte mussten bereits evakuiert werden, fünf Menschen starben. Am Mittwoch erreichte das Feuer auch die berühmten Hollywood Hills. Der scheidende US-Präsident Biden rief den Katastrophenfall für die betroffene Region aus.

Glaubenshäuser zerstört

Bei den Bränden wurden auch mehrere Glaubenshäuser zerstört, darunter auch eine katholische Kirche und eine Schule. „Bitte beten Sie weiter für alle, die unter den Waldbränden in Südkalifornien leiden", bat Erzbischof Jose H. Gomez auf der Website des örtlichen Angelus Magazin. „Mein Herz schlägt für unsere Nachbarn, die ihre Häuser und ihre Lebensgrundlage verloren haben. Beten wir für sie und beten wir für unsere Feuerwehrleute und Ersthelfer", so Gomez weiter. Viele katholische Gemeinden haben außerdem angekündigt, Flüchtige aufzunehmen und ihnen zu helfen.

Gespräche über Weltfrieden

Biden sollte ursprünglich vom 9. bis zum 12. Januar nach Italien reisen. Für seine Visite im Vatikan war geplant, mit Papst Franziskus über langfristigen Frieden in der Welt und das Engagement des Papstes für die Schwächsten und Verwundbarsten zu sprechen. Schon im Dezember hatte das Kirchenoberhaupt mit dem Präsidenten telefoniert. Vorgesehen war zudem eine Begegnung mit Italiens Präsident Sergio Mattarella und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Absagen wegen Katastrophen gab es in der Amtszeit Bidens viele, zuvor musste er aufgrund eines Hurrikans im Oktober einen Staatsbesuch in Deutschland und Angola verschieben.

(cnn/angelus news - ms)