US-Präsident verleiht Papst höchste US-Medaille

Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat Papst Franziskus die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten verliehen: die Freiheitsmedaille des Präsidenten mit Auszeichnung.

„Papst Franziskus, Ihre Bescheidenheit und Ihre Gnade sind unbeschreiblich, und Ihre Liebe für alle ist unvergleichlich“, schrieb Biden auf der Plattform X.

„Als Papst des Volkes“ sei Franziskus „ein Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, das in der ganzen Welt hell leuchtet.“ Biden gab die Auszeichnung im Beisein des Päpstlichen Nuntius in den USA, Kardinal Christophe Pierre, bekannt, wie ein dazugestelltes Foto zeigt. In einer Mitteilung des Weißen Hauses werden zudem Franziskus' Engagement für die Armen, sein Engagement für Frieden und den Schutz des Planeten sowie der Dialog mit den Religionen gewürdigt.

Biden übermittelt dem Papst die Nachricht in einem eigenen Telefonat am Samstagabend. Ursprünglich wollte der Präsident das Kirchenoberhaupt am Freitag noch im Vatikan besucht haben. Wegen der verheerenden Brände rund um Los Angeles verzichtete er aber auf die Reise.

Franziskus ist nicht der erste Papst, der die höchste zivile Auszeichnung der USA erhält. Präsident George W. Bush verlieh die Freiheitsmedaille des Präsidenten an Papst Johannes Paul II., als er diesen 2004 im Vatikan besuchte.

(vatican news/kap – pr)