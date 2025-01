USA: Mit vereinten Kräften gegen das Feuer

Malibu am Donnerstag (2025 Getty Images)

Verheerende Waldbrände wüten in Kalifornien. Auch katholische Hilfswerke springen den Betroffenen bei.

Das offizielle Hilfswerk der katholischen Kirche in den USA, „Catholic Charities“, nimmt ab sofort Spenden für die „Los Angeles Wildfire Relief Initiative“ entgegen. Wie üblich gingen hundert Prozent der gesammelten Gelder „direkt an unsere lokalen Organisationen in den betroffenen Gebieten“, versicherte CCUSA. Mindestens fünf Menschen sind gestorben, mehr als 137.000 Menschen wurden inmitten von mindestens fünf genannten Waldbränden evakuiert.

Tausende von Häusern und anderen Bauten - darunter eine Reihe von Kirchen, Synagogen und anderen Gotteshäusern - wurden zerstört. Mindestens 300.000 Häuser sind weiterhin ohne Strom.

Auch viele Kirchen und Synagogen zerstört

Die Erzdiözese Los Angeles hat als Reaktion auf die Brände ebenfalls einen speziellen Hilfsfonds eingerichtet. „In Zeiten der Prüfung ruft uns unser Glaube dazu auf, in Solidarität zusammenzukommen, um denjenigen, die kämpfen, Hoffnung und Heilung zu geben“, so die Erzdiözese auf der Website des Fonds.

Der Erzbischof von Los Angeles, José H. Gomez, rief zum Gebet für alle Betroffenen auf: „Mein Herz schlägt für unsere Nachbarn, die ihre Häuser und ihre Lebensgrundlage verloren haben. Lasst uns für sie beten und lasst uns für unsere Feuerwehrleute und Ersthelfer beten.“ Die Kirchengemeinden der Erzdiözese haben ihre Türen für die von den Waldbränden Vertriebenen geöffnet.

(ucanews – sk)