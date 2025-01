Südkorea: Bischof redet Abgeordneten ins Gewissen

Der Erzbischof von Seoul, Peter Chung Soon-taick, hat Abgeordnete dazu aufgerufen, sich dringend wieder auf die Suche nach dem Gemeinwohl zurückzubesinnen. Südkorea wird seit Anfang Dezember von einer schweren politischen Krise heimgesucht.

„Inmitten der politischen Unruhen stehen die kleinen Unternehmen in den Hinterhöfen still, und unsere Bürger erleben große Not“, so Chung Soon-taick bei einer Messfeier in der Kapelle des Parlaments in Seoul. Es sei dringend, sich endlich wieder um die wirklichen Probleme Südkoreas zu kümmern.

Dazu müsse man über parteipolitische Interessen hinausgehen und sich auf eine langfristige Politik konzentrieren, die dem Gemeinwohl diene. „Unabhängig davon, welche Partei an der Regierung oder in der Opposition ist, müssen wir die politische Stabilität durch demokratische Verfahren schnell wiederherstellen.“

Demo in Seoul

Treffen mit Parlamentschef

An der Messfeier nahmen 26 katholische Abgeordnete von verschiedenen Parteien teil. Der Erzbischof traf sich hinterher noch im Präsidialamt mit dem Sprecher der Nationalversammlung, Woo Won-shik. Woo hat die Parlamentssitzungen geleitet, bei denen es im Dezember zweimal nacheinander zur Amtsenthebung eines Staatspräsidenten kam.

