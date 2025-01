Jordanien: König Abdullah II. empfing Kardinal Parolin

Der jordanische König Abdullah II. hat Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin empfangen. Während des Treffens betonten beide Seiten die Notwendigkeit, den israelischen Krieg im Gazastreifen zu beenden und die humanitäre Hilfe zu verstärken.

Am vergangenen Freitag empfing der König von Jordanien, Abdullah II., den Kardinalstaatssekretär des Vatikans, Pietro Parolin. Laut Mitteilung des jordanischen Königshauses wurden während des Treffens „die engen Beziehungen zwischen Jordanien und dem Vatikan angesprochen“. Kardinal Parolin dankte dem König für seine anhaltende Unterstützung und Schirmherrschaft der christlichen Präsenz in Jordanien.

Ein zentrales Thema des Gesprächs war der israelische Krieg im Gazastreifen. Beide betonten die dringende Notwendigkeit, die anhaltenden Feindseligkeiten zu beenden und die humanitäre Hilfe für die betroffenen Menschen zu verstärken. Abdullah II. lobte das Engagement von Papst Franziskus, das Leid der Menschen im Gazastreifen zu lindern, und wies auf die fortgesetzten israelischen Angriffe auf islamische und christliche heilige Stätten in Jerusalem hin.

Auch Kardinal Pizzaballa anwesend

Unter den Anwesenden des Treffens befanden sich der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, und Prinz Ghazi bin Muhammad, der Hauptberater des haschemitischen Herrschers für religiöse und kulturelle Angelegenheiten.

Am gleichen Tag leitete Kardinal Parolin die Messe zur Weihe der neuen Kirche der Taufe Jesu am Jordan (Al-Maghtas), einer Kirche, die auf einem von König Abdullah II. gespendeten Grundstück erbaut wurde. In seiner Predigt betonte Parolin, dass seine Anwesenheit in Jordanien „ein greifbares Zeichen der Nähe der gesamten Kirche zu den christlichen Gemeinschaften des Nahen Ostens“ sei. Er rief zudem zu einem Ende der Feindseligkeiten auf, forderte die Freilassung von Gefangenen und Geiseln und die Achtung des humanitären Rechts. Parolin appellierte an die Führer der Nationen, „sich davon überzeugen zu lassen, nach Frieden und Zusammenleben zwischen den Völkern zu streben. Gewalt darf nicht unsere Zukunft bestimmen.“

(sir - mg)