Nuntius in Jordanien: Neue Kirche in Al-Maghtas als Ort der Erneuerung

Die Einweihung der neuen lateinischen Kirche der Taufe Jesu in Al-Maghtas hat einen bedeutsamen Moment für Christen weltweit markiert. Am 10. Januar wird Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin die Kirche segnen, die an einem Ort steht, der tief in der biblischen Geschichte verwurzelt ist. Dazu äußert sich nun der Nuntius in Jordanien, Erzbischof Giovanni Pietro Dal Toso.

Lesen Sie auch 17/12/2024 Papst ernennt neuen Weihbischof für Jordanien Papst Franziskus hat einen neuen Weihbischof für Jordanien ernannt, wie der Vatikan am Dienstag mitteilte. Es handelt sich um den Vizerektor der Universität Bethlehem, Iyad Twal, ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Am kommenden Freitag, dem 10. Januar, wird in Al-Maghtas, dem „Bethanien jenseits des Jordan“, ein Meilenstein in der Geschichte der christlichen Wallfahrt gefeiert: Die neue lateinische Kirche der Taufe Jesu wird durch Kardinal Pietro Parolin als päpstlichen Legaten eingeweiht. Tausende Pilger aus Jordanien und der ganzen Welt werden erwartet, um diesen Moment der spirituellen Erneuerung zu feiern.

Ein geschichtsträchtiger Ort

Die Bedeutung von Al-Maghtas geht auf die Bibel zurück: Hier, am Ostufer des Jordan, soll Johannes der Täufer Jesus getauft haben. Der Ort, der im Johannesevangelium erwähnt wird, wurde erst Mitte der 1990er Jahre wiederentdeckt. Pater Michele Piccirillo, ein renommierter franziskanischer Archäologe, identifizierte das Gelände, das zuvor militärisch genutzt wurde, als das historische Bethanien.

Mehrere Beweise untermauern die Authentizität dieses Ortes: die Überreste byzantinischer Kirchen, frühe Pilgerberichte wie die der Egeria im 4. Jahrhundert, die Mosaikkarte von Madaba und biblische Hinweise wie der „Berg des Elias“, von dem aus der Prophet in den Himmel aufgefahren sein soll.

Die neue Kirche

Das jordanische Königshaus habe Al-Maghtas in besonderer Weise gefördert, erinnert in einem Beitrag für Vatican News der Nuntius in Jordanien, Erzbischof Giovanni Pietro Dal Toso. Das Königshaus habe den verschiedenen christlichen Konfessionen Grundstücke zur Verfügung gestellt, fügte Dal Toso an. Das lateinische Patriarchat von Jerusalem habe ein Areal erhalten, auf dem Papst Benedikt XVI. im Jahr 2009 den Grundstein für die neue Kirche legte. Der Bau dauerte mehrere Jahre und wurde durch die großzügige Unterstützung des jordanischen Katholiken Nadim Mouasher ermöglicht, der damit das Andenken an seinen verstorbenen Sohn ehrte.

Die Kirche, die Platz für mehr als 1.000 Menschen bieten soll, werde vom Institut des Fleischgewordenen Wortes betreut, erläuterte Nuntius Dal Toso weiter. Dies Gemeinschaft werde vor Ort kontemplative Gemeinschaften betreuen. Der Altar trage die Inschrift „Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt“ und erinnere so an die Worte Johannes des Täufers, so Dal Toso.

Ein Ort der Begegnung und Erneuerung

Die neue Kirche soll nicht nur ein spirituelles Zentrum für Jordanien sein, sondern auch ein Symbol der Einheit und Hoffnung für die gesamte Weltkirche. Pilger, die nach Al-Maghtas kommen, haben die Möglichkeit, sich ihrer eigenen Taufe zu erinnern und ihre Zugehörigkeit zu Christus zu erneuern.

„Es ist ein Ort, an dem die Gnade spürbar wird und die Pilger dem Gott begegnen können, der in Christus die Sünden der Welt hinweggenommen hat“, betonte Erzbischof Giovanni Pietro Dal Toso, der Apostolische Nuntius in Jordanien.

Jubiläumsjahr der Wallfahrt

Die Einweihung fällt mit dem 25. Jubiläum der Wallfahrt nach Al-Maghtas zusammen, das die Bedeutung dieses Ortes erneut unterstreicht. Wie bereits Johannes Paul II. und Papst Franziskus die Taufstelle Jesu besuchten, wird auch die neue Kirche Millionen Gläubige anziehen und zu einem Ort der Begegnung mit dem Glauben und der Gemeinschaft werden.

Mit der Einweihung der neuen lateinischen Kirche in Al-Maghtas werde nicht nur ein Stück Geschichte gewürdigt, sondern auch ein Weg in die Zukunft eröffnet – ein Weg der Erneuerung, der Hoffnung und der geistlichen Einheit, so Dal Toso abschließend.

(vatican news)