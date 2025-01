Italien: Bischöfe planen Missbrauchsstudie

Italiens Bischöfe planen eine Pilotstudie über sexuellen Missbrauch durch Geistliche in den Jahren 2001 bis 2021.

Dazu wurde in den vergangenen Monaten eine Testphase mit Beteiligung einiger Diözesen durchgeführt, wie die Italienische Bischofskonferenz zum Abschluss ihrer Vollversammlung am Mittwoch in Rom mitteilte. Am Montag hatte die Diözese Bozen-Brixen als erste der über 200 italienischen Bistümer eine Studie zum sexuellen Missbrauch durch Priester vorgelegt. Auf nationaler Ebene gibt es nun offenbar ähnliche Pläne.

Für die wissenschaftliche Untersuchung der Studie seien das „Istituto degli Innocenti“ in Florenz und das „Zentrum für Opferforschung und Sicherheit“ in Bologna zuständig. Sie seien als unabhängige Institutionen anerkannt. Die Initiative basiere auf den kirchlichen Leitlinien zum Umgang mit Missbrauch von 2019 und dem Aktionsplan von 2022. Diese sehen auch eine Stärkung der Netzwerke vor Ort, die Einrichtung von Anlaufstellen für Betroffene sowie die Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen vor. Ebenso erneuerten die Bischöfe ihre Verpflichtung, alle Schritte für die Sicherheit von Minderjährigen und schutzbedürftigen Erwachsenen zu unternehmen.

(kna/cei – pr)