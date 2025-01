Israel/Gaza: Waffenstillstand mit Verzögerung begonnen

Bilder erinnern an die israelischen Geiseln, die von der Hamas in den Gaza-Streifen verschleppt wurden

Mit knapp drei Stunden Verspätung ist am Sonntag gegen 11:15 Uhr der vereinbarte Waffenstillstand im Gazastreifen in Kraft getreten. Israel habe von der Hamas die Liste der drei Geiseln erhalten, „die heute gemäß dem Rahmenabkommen freigelassen werden sollen", teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit.

Die Familien der Geiseln seien entsprechend informiert worden. Öffentlichkeit und Medien werden dazu aufgerufen, die Privatsphäre der Familien zu wahren und keine Details der Liste zu veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Geiseln am Nachmittag zurück nach Israel kommen. Israel wird im Gegenzug 90 palästinensische Gefangene freilassen.

Der Waffenstillstand hatte laut einem Abkommen zwischen Israel und der Hamas eigentlich am Sonntagmorgen um 8:30 Uhr beginnen sollen. Die Hamas sei bis am Morgen jdoch nicht ihrer Verpflichtung nachgekommen, Israel die Namen der zurückkehrenden weiblichen Geiseln mitzuteilen, erklärte Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag früh. Solange diese Verpflichtung nicht erfüllt sei, werde der Waffenstillstand nicht in Kraft treten. Die Hamas machte Medienberichten zufolge technische Probleme für die Verzögerung verantwortlich.

(kna - sst)