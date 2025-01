Papst: Feuerpause zwischen Hamas und Israel einhalten

LKWs mit Hilfsgütern warten am Grenzübergang zwischen Ägypten und Gaza am 19.1.2025 (ANSA)

Papst Franziskus hat allen für die Feuerpause in Gaza gedankt, die diesen Sonntag begann, und alle Beteiligten gemahnt, die Waffenruhe und die getroffenen Vereinbarungen einzuhalten. Das katholische Kirchenoberhaupt äußerte sich diesen Sonntag (19.1.2025) bei seinem Mittagsgebet im Vatikan.

„Liebe Brüder und Schwestern, in den vergangegnen Tagen ist angekündigt worden, dass heute eine Feuerpause in Gaza beginnen soll. Ich danke allen Verhandlern. Das ist eine schöne Arbeit: Verhandeln, damit es Frieden gibt. Danke allen Verhandlern. Ich danke auch allen Parteien, die an diesem wichtigen Ergebnis beteiligt waren. Ich wünsche mir, dass alles, so wie ausgehandelt, sofort respektiert wird von allen Seiten, damit alle Geiseln endlich nach Hause können und ihre Lieben umarmen. Ich bete sehr viel für sie und ihre Familien. Ich hoffe auch, dass die humanitären Hilfsgüter noch schneller und in großer Anzahl die Bevölkerung in Gaza erreichen, die sie dringend brauchen. Sowohl die Israelis als auch die Palästinenser brauchen klare Zeichen der Hoffnung. Ich hoffe, dass die politischen Autoritäten beider Völker - mit der Hilfe der internationalen Gemeinschaft - die richtige Lösung für beide Staaten finden mögen. Mögen alle: ,Ja‘ sagen zu Dialog, Versöhnung und Frieden. Lasst uns dafür beten“, so Papst Franziskus wörtlich. De Heilige Stuhl macht sich schon lange für eine Zwei-Staaten-Lösung stark.

Dank für Gefangenen-Freilassung auf Kuba

Papst Franziskus dankte auch der kubanischen Regierung, die jüngst anlässlich des Heiligen Jahrs 2025 die Freilassung von Gefangenen angekündigt hatte. Die Regierung hatte sich dabei auch ausdrücklich auf den Papst bezogen, der zum Heiligen Jahr alle zu Begnadigungen und Strafnachlässen aufrief. „Es handelt sich um eine große Geste der Hoffnung, die eine der Intentionen dieses Heiligen Jahrs konkretisiert. Ich wünsche mir, dass es in den kommenden Monaten in den verschiedenen Teilen der Welt ähnliche Initiativen gibt, die das Vertrauen in den Weg der Menschen und Völker stärken“, sagte das katholische Kirchenoberhaupt.

Gebetswoche für die Einheit der Christen - und Gebete für Frieden

Papst Franziskus ging auch auf die Gebetswoche für die Einheit der Christen ein, die am Samstag begann (in der nördlichen Hemisphäre findet sie jährlich zwischen dem 18. und 25. Januar statt, in der südlichen Hemisphäre zwischen Himmelfahrt und Pfingsten): „In diesen Tagen des Gebets für die Einheit der Christen, lasst uns nicht aufhören, Gott um das wertvolle Geschenk der vollständigen Einheit unter allen Jüngern des Herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die gemarterte Ukraine, für Palästina, Israel, Myanmar und alle Völker, die aufgrund von Kriegen leiden“.

