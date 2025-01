,Die Grablegung Christi' von Caravaggio, zwischen Anfang 1602 und Ende 1604 entstanden (© Musei Vaticani)

Heiliges Jahr: Große Caravaggio-Schau in Rom

Nicht nur mit seinen Hell-Dunkel-Konstrasten nimmt der Maler Caravaggio die Betrachter gefangen. In seinen Gemälden verknüpft er das Heilige mit dem Menschlichen. All das ist bald bei einer großen Schau in Rom zu sehen.

Lesen Sie auch 22/01/2025 Für Sie: Die Postkarte des Heiligen Jahres Es war ein emotional dichter Moment, als Papst Franziskus vom Rollstuhl aus am Heiligen Abend 2024 die Heilige Pforte im Petersdom öffnete. Diese Szene, die den Beginn des Heiligen ... „Caravaggio pur“ heißt es ab 7. März in Rom. Bis 6. Juli sind mindestens 20 Gemälde des Barockmeisters Michelangelo Merisi (1571-1610) im Palazzo Barberini zu sehen, wie der Direktor der Nationalgalerie für Antike Kunst, Thomas Clement Salomon, am Mittwoch ankündigte. Möglicherweise kämen noch weitere bedeutende Leihgaben hinzu. Anlass der Ausstellung „Caravaggio 2025“ in Zusammenarbeit mit der Galleria Borghese ist das Heilige Jahr der katholischen Kirche, zu dem bis Januar 2026 rund 30 Millionen Menschen erwartet werden. Unter anderen ist das Porträt von Maffeo Barberini (1568-1644), des späteren Papstes Urban VIII., zu sehen, das kürzlich der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt wurde. Auch wird das ebenfalls in Privatbesitz befindliche Gemälde „Ecce Homo“ gezeigt. Das verloren geglaubte Ölgemälde wird derzeit im Prado in Madrid ausgestellt. Die Galleria Borghese ist mit „Der kranke Bacchus“, „David mit dem Haupt des Goliath“ sowie „Johannes der Täufer“ vertreten, sagte Direktorin Francesca Cappelletti. Diese Gemälde habe der Maler wohl bei seiner letzten Flucht mit sich geführt. Umstrittener Barockstar Caravaggio, geboren im gleichnamigen Dorf bei Mailand, wurde in seiner Heimat ausgebildet, kam aber bald nach Rom. Dort wurde er dank seiner genialen Hell-Dunkel-Mal-Technik und seiner lebensnahen Porträtkunst bald ein Star; allerdings war er aufgrund seines aufbrausenden Temperaments umstritten. Viele Gerüchte ranken sich um sein Leben und Sterben. Im Streit erschlug er einen päpstlichen Offizier, wurde verbannt und für vogelfrei erklärt. Um dem Henker zu entkommen, floh er zunächst nach Neapel, später nach Sizilien und Malta. Auf dem Rückweg nach Rom, wo er eine Begnadigung erhoffte, starb er mit 38 Jahren. (kna – pr)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.