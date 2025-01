In einer Krankenstation in Goma, einer von Rebellen belagerten Stadt im Osten des Kongo (AFP or licensors)

Kongo: Kirchen legen „Pakt für Frieden“ vor

„Sozialpakt für Frieden und Zusammenleben in der Demokratischen Republik Kongo und in der Region der Großen Seen“: So heißt das Abkommen, das katholische, protestantische und evangelikale Kirchen des Kongo jetzt vorgelegt haben.

Von katholischer Seite hat die Bischofskonferenz den Pakt unterschrieben; ihr Partner ist der Verband „Kirche Christi im Kongo“, ein Zusammenschluss von 64 protestantischen und evangelikalen Konfessionen. Friedenskonferenz geplant Zur Umsetzung des Sozialpakts werden beide Seiten gemeinsame Kommissionen für Frieden und sozialen Zusammenhalt bilden, die eine nationale Charta für Frieden und Harmonie formulieren wollen. Schließlich soll eine „Internationale Konferenz für Frieden, gemeinsame Entwicklung und Koexistenz in der Region der Großen Seen“ einberufen werden. (fides – sk)

