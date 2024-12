Kongo: Regierung verklagt Apple

Die Regierung von Kinshasa hat in Frankreich und Belgien eine Klage gegen Apple eingereicht. Darin beschuldigt sie das Unternehmen, für die Herstellung seiner Produkte Komponenten zu verwenden, die aus im Kongo illegal abgebauten Mineralien stammen.

Der amerikanische Konzern wies diese Anschuldigung zurück und erklärte in einer Stellungnahme, dass er „die Anschuldigungen entschieden bestreitet“. „Wir bei Apple setzen uns sehr für eine verantwortungsvolle Beschaffung ein und verlangen von unseren Zulieferern die höchsten Industriestandards“, so Apple.

Im Mittelpunkt des Streits stehen die Mineralien Tantal, Wolfram und Zinn, die zur Herstellung von Bauteilen für Alltagsgegenstände wie Smartphones, Tablets und Computer oder zur Herstellung von High-Tech-Systemen einschließlich Waffensystemen verwendet werden.

Ruanda indirekt im Fadenkreuz

Die von den Behörden in Kinshasa gegen den multinationalen Konzern eingereichte Klage bringt Ruanda indirekt ins Fadenkreuz. Es wird vom Kongo beschuldigt, die Bodenschätze im Osten des Landes illegal zu plündern und die Ausfuhr von Mineralien zu begünstigen, die in illegalen Minen gewonnen werden. Diese Minen werden häufig von bewaffneten Gruppen kontrolliert. Ohne die logistische Verbindung durch Ruanda, so Kinshasa, hätten es die illegal aus der Demokratischen Republik Kongo gewonnenen Mineralien schwerer, auf die internationalen Märkte zu gelangen.

Ruanda, das selbst nur über wenige Bodenschätze verfügt, wird von der Europäischen Union umworben, mit der es eine Vereinbarung über „nachhaltige Wertschöpfungsketten“ für strategische Mineralien unterzeichnet hat. Die Vereinbarung wird von Verbänden, die sich für den Frieden im Kongo einsetzen, scharf kritisiert.

Auch für grüne Energie wichtig

Die Frage der Versorgungsketten für wichtige Materialien für die moderne Industrie, einschließlich „grüner“ Energie, ist für alle Weltmächte und globalen Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Rechte der Menschen, bei denen diese Ressourcen abgebaut werden, ins Hintertreffen geraten.

(fides - sk)

