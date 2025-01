China: Katholiken helfen Erdbebenopfern in Tibet

Schäden des Erdbebens in Tibet (AFP or licensors)

Katholiken in der Volksrepublik China haben den Opfern des Erdbebens in Tibet Spenden zukommen lassen.

Sie stellten einen Katastrophenfonds von insgesamt 110.000 Yuan (ca 15.000 Euro) zur Verfügung, der den Opfern des Erdbebens in der Himalaya-Region zugutekommen soll, wie Ucanews berichtet. In den Fonds seien Spenden aus verschiedenen Gemeinden aus ganz China eingeflossen. Das Geld, das über die katholische Wohltätigkeitsorganisation in China „Jinde Charity“ gesammelt wurde, soll unter anderem den Wiederaufbau von Häusern unterstützen.

Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hatte am 7. Januar den Landkreis Dingri in der Stadt Shigatse erschüttert und mehrere Dörfer verwüstet. Dabei starben mindestens 126 Menschen, hunderte Personen wurden verletzt.

(ucanews – pr)