China: Hilfe für Erdbeben-Opfer

Mehr als 120 Tote, fast 200 Verletzte, 50.000 Vertriebene, Zehntausende von zerstörten oder beschädigten Häusern: Dies ist die vorläufige Bilanz des Erdbebens der Stärke 6,8 in der autonomen Provinz Tibet am Dienstag.

Angesichts der Naturkatastrophe, die auch Papst Franziskus in seiner Ansprache vor Diplomaten an diesem Donnerstag erwähnte, beteiligen sich auch Katholiken aktiv an den Solidaritätsinitiativen, die zur Unterstützung der betroffenen Bevölkerung ins Leben gerufen wurden.

Kollekten für die Menschen in den Erdbebengebieten

Das Bistum Peking hat zu großzügiger Hilfe aufgerufen und verweist in einer Erklärung auf das Heilige Jahr. Es gehe darum, den Menschen in den betroffenen Gebieten „die Wärme und Kraft der christlichen Hoffnung im Jubiläumsjahr“ zu vermitteln. In den Pfarreien sollen Kollekten für die Menschen in den Erdbebengebieten gehalten werden.

Auch die Diözese Shanthou hat einen Appell an alle katholischen Gemeinden gerichtet, in dem sie dazu aufruft, Spenden für die Erdbebenopfer in Tibet zu sammeln. In Shanghai geben die Behörden an, dass unter den ersten eingegangenen Spenden eine Summe von 500.000 Yuan gewesen sei, die von der Diözese Schanghai zur Unterstützung der von der Katastrophe betroffenen Menschen zur Verfügung gestellt worden sei.

(fides – sk)