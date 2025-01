Asien: Büro für Synodalität

Der Zusammenschluss der asiatischen Bischofskonferenzen will die Synodalität stärken. Dazu wurde ein neues Büro eingerichtet, das Gemeinden unterstützen soll.

Die katholischen Bischöfe in Asien planen, ein Büro für den synodalen Prozess einzurichten. Es soll die Ziele der zweijährigen Synode zur weltweiten Synodalität umsetzen, die im Oktober 2024 im Vatikan stattfand. Die Synode hatte zum Ziel, Gläubige stärker an kirchlichen Angelegenheiten zu beteiligen. Das geplante Büro soll den synodale Prozess „in unseren asiatischen Diözesen und Konferenzen“ unterstützen, erklärte Kardinal Filipe Neri Ferrão von Goa, Präsident der asiatischen Bischofskonferenzen (FABC).

Zu den Aufgaben des Büros soll auch die Fortbildung von Bischöfen und Kirchenführer zum Thema Synodalität gehören. Es soll sie mit den notwendigen Werkzeugen für den synodalen Prozess ausstatten, heißt es in einem Brief an die Mitgliedsbischöfe der Vereinigung. Das neue Büro ist als „eigener Raum“ für die Synodalität geplant und soll Menschen in Asien einen Ort für zum Austauschen von „best practices, Erfahrungen und Ressourcen“ im synodalen Prozess bieten. Dies ließ die philippinische Bischofskonferenz am 14. Januar in einem Pressestatement verlauten.

Synode zum weltweiten synodalen Prozess

Bei der Weltsynode in Rom, die im Oktober 2024 zu Ende ging, wurde beschlossen, die „synodale Kirche“ zu fördern, in der alle Getauften - Laien, Geistliche und Ordensleute - stärker in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Dies soll durch Dialog und Zuhören geschehen.

Der Kardinal betonte, wie wichtig es sei, Bischöfe, Priester und Laienführer für den synodalen Prozess zu schulen. Besonders müsse man den Dialog zwischen den Diözesen fördern, sowie regionale Konferenzen, Treffen und Workshops organisieren. Das Büro plant außerdem, Fallstudien, „best practices“ und Forschungsergebnisse zur Umsetzung der Synode in ganz Asien zu untersuchen und zu dokumentieren.

Kardinal Ferrão unterstrich, das Büro werde dazu beitragen, Kontakte zu anderen kontinentalen Bischofskonferenzen zu knüpfen, um von deren Erfahrungen beim synodalen Prozess zu lernen. Ferrão vertrat die asiatischen Bischöfe bei der Abschlusssitzung der Synode zur Synodalität im Vatikan.

(ucanews - ms)