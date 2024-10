Vatikan: Weltsynoden-Beschlüsse auf Deutsch

Das Abschlussdokument der katholischen Weltsynode ist in deutscher Arbeitsübersetzung verfügbar.

Das zuständige Synodensekretariat veröffentlichte das Dokument am Donnerstag auf der Website der Synode. Bislang liegt die einzige offizielle Fassung des finalen Dokuments auf Italienisch vor.



Am Samstag hatten die Weltsynodenteilnehmer über die 155 Abschnitte des finalen Dokuments abgestimmt. Es folgte die umgehende Freigabe durch Papst Franziskus. Damit endete die finale Phase des mehrjährigen Beratungsprozesses der Weltsynode. Vorausgegangen waren Konferenzen auf lokaler, kontinentaler und globaler Ebene sowie weltweite Befragungen in den Ortskirchen.

(vatican news - pr)