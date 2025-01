Das ASEAN-Treffen in Malaysia (ANSA)

Myanmar: Erst Waffenruhe, dann Wahl

Die südostasiatischen Außenminister fordern Myanmars Regime dazu auf, einem Waffenstillstand in seinem Bürgerkrieg Vorrang vor Neuwahlen einzuräumen. Das erklärten sie bei einem Treffen in Malaysia am Sonntag.

Lesen Sie auch 15/01/2025 Papst: Gebet um Frieden und für Erdrutsch-Opfer in Myanmar „Krieg ist immer eine Niederlage“, erinnerte der Papst an diesem Mittwoch mit Blick auf Kriege in der Welt. Und er rief bei der Generalaudienz zum Gebet für Opfer eines Erdrutsches ... Das Militär in Myanmar hat im Februar 2021 die Macht übernommen. Dabei argumentierte es mit Behauptungen über einen angeblich massiven Wahlbetrug bei den Wahlen 2020, die von der „Nationalen Liga für Demokratie“ der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi mit überwältigender Mehrheit gewonnen wurden. Das Regime geht seitdem blutig gegen Andersdenkende vor, und während Kämpfe weite Teile des Landes verwüsten, verschiebt es den Zeitpunkt von angekündigten Wahlen immer wieder. „Wir wissen, dass sie Wahlen abhalten wollen. Aber wir haben ihnen gesagt, dass die Wahlen im Moment keine Priorität haben“, sagte der malaysische Außenminister Mohamad Hasan vor Reportern nach dem Treffen der ASEAN-Außenminister auf der malaysischen Insel Langkawi. „Die Priorität liegt jetzt auf einem Waffenstillstand und darauf, dass sich alle zurückhalten. Das ist ganz einfach“, so Mohamad. Lesen Sie auch 15/01/2025 Myanmar: „Erschreckende Krisen“ „Das Volk der Kachin ist mit Krisen konfrontiert, die in ihrem Ausmaß und ihrer Komplexität erschreckend sind.“ Das sagte Kardinal Charles Maung Bo, Erzbischof von Yangon, am 12. ... Diplomatische Bemühungen um eine Beendigung des Kriegs in Myanmar Malaysia hat in diesem Jahr den rotierenden Vorsitz der zehn Mitglieder zählenden Vereinigung südostasiatischer Nationen inne, die von Kritikern lange Zeit als zahnlose Gesprächsrunde verspottet wurde. Myanmar wurde am Sonntag von einem hohen Beamten im Außenministerium vertreten, nachdem der regionale Block Mitglieder des Regimes von seinen Sitzungen ausgeschlossen hatte. Die ASEAN hat bislang die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Kriegs in Myanmar angeführt. Der Staatenbund hat jedoch Mühe, einen Fünf-Punkte-Friedensplan umzusetzen, auf den sich alle Führer des Blocks einschließlich des Regimes von Myanmar im April 2021 geeinigt hatten. Lesen Sie auch 06/01/2025 Myanmar: Militärregierung will 6.000 Gefangene begnadigen In Myanmar sollen in den kommenden Tagen insgesamt 5.864 Gefangene freigelassen werden. Ob darunter auch politische Gefangene sind, ist unklar. Erste Häftlinge konnten schon am ... Die Vereinigten Staaten haben erklärt, dass jegliche Wahlen unter dem Militärregime eine „Täuschung“ wären. Der Generalsekretär der ASEAN, Kao Kim Hourn, erklärte, dass einige der Außenminister am Sonntag auch die Freilassung von Frau Aung San Suu Kyi gefordert hätten. Die prominente Persönlichkeit aus dem Demokratenlager ist seit dem Putsch von 2021 inhaftiert. (ucanews – sk)

