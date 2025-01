Bei der Generlaudienz (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst: Gebet um Frieden und für Erdrutsch-Opfer in Myanmar

„Krieg ist immer eine Niederlage“, erinnerte der Papst an diesem Mittwoch mit Blick auf Kriege in der Welt. Und er rief bei der Generalaudienz zum Gebet für Opfer eines Erdrutsches in Myanmar auf.

Lesen Sie auch 15/01/2025 Wortlaut: Papst Franziskus bei seiner Generalaudienz Hier finden Sie die Ansprache, die Papst Franziskus bei seiner Generalaudienz an diesem Mittwoch gehalten hat, in einer Arbeitsübersetzung von Radio Vatikan. Bei einem Erdrutsch waren diese Woche in einem Bergbaugebiet im Kachin-Staat Menschen gestorben und ihrer Lebensgrundlage beraubt worden, Häuser wurden zerstört, viele Personen werden noch vermisst. Darauf ging Franziskus in seinen italienischsprachigen Grußworten bei der Generalaudienz ein. „Ich stehe den von dieser Katastrophe betroffenen Menschen nahe und bete für diejenigen, die ihr Leben verloren haben, und für ihre Familien. Möge es diesen Brüdern und Schwestern von uns bei dieser schweren Katastrophe nicht an Unterstützung und Solidarität der internationalen Gemeinschaft fehlen.“ Friedensappell für Ukraine, Nahost, Myanmar Der Bürgerkrieg in Myanmar geht unterdessen weiter. Der Papst rief erneut zu Frieden für das asiatische Land und andere Konfliktherde in der Welt auf: „Vergessen wir nicht die gequälte Ukraine, Myanmar, Palästina, Israel und so viele Länder, die sich im Krieg befinden. Lasst uns für den Frieden beten. Krieg ist immer eine Niederlage. Und lasst uns bitte auch für die Bekehrung der Herzen der Waffenhersteller beten, denn mit ihren Produkten helfen sie zu töten…“ Würdigung von Zirkus-Künstlern Franziskus dankte außerdem herzlich einem Zirkus, der an diesem Mittwoch bei der Generalaudienz zu Gast war. Bereits bei der vorangehenden Generalaudienz hatte es eine solche bunte Darbietung gegeben.



„Die Arbeit des Zirkus ist menschliche Arbeit, sie ist ein Kunstwerk, ein Werk von großer Anstrengung“, würdigte der Papst die Akrobaten und Clowns und rief zu Applaus für sie auf. (vatican news – pr)

