Zypern: Patriarch Pizzaballa eröffnet neuen Theologiekurs für Laien

Der Jerusalemer Kardinal ist nicht nur im Heiligen Land aktiv. Er betreut auch Projekte in verschiedenen Ländern und Regionen, beispielsweise auf Zypern. Dort eröffnete er den ersten Theologiekurs, der sich an Laien richtet.

Lesen Sie auch 12/12/2024 Heiliges Land: Christen laut Kardinal wichtig für Verständnis Nur eineinhalb Prozent der Bevölkerung des Heiligen Landes sind christlich. Kardinal Pizzaballa ist gerade deswegen überzeugt: Die Minderheit hat eine wichtige Zukunftsaufgabe.

Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, hat bei einem Besuch auf Zypern eine neue christliche Bildungsinitiative gestartet. Er eröffnete in der Hauptstadt Nikosia einen ersten Theologiekurs, der auf drei Jahre angelegt ist und insbesondere Laien eine grundlegende theologische Ausbildung bieten soll. An der Auftakt-Vorlesung nahmen nach Angaben des Lateinischen Patriarchats am Dienstag 45 Studenten aus verschiedenen Städten teil, weitere zehn waren virtuell beteiligt.

Pizzaballa hatte am Wochenende seinen Antrittsbesuch auf Zypern als Kardinal absolviert. Der aus Norditalien stammende Geistliche war am 30. September 2023, wenige Tage vor Ausbruch des Gaza-Kriegs, von Papst Franziskus ins Kardinalskollegium aufgenommen worden. Als Lateinischer Patriarch ist er für die römisch-katholischen Christen in Israel, im Palästinensischen Autonomiegebiet, in Jordanien und auf Zypern verantwortlich. Für die vier Bereiche ist jeweils ein Patariarchalvikar im Bischofsrang zuständig, vergleichbar mit einem Weihbischof.

(domradio/kna – fl)