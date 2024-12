Proteste gegen die angekündigten Massendeportationen Trumps (ANSA)

USA: Bischöfe gegen Trump Abschiebungspläne

Bischöfe haben den künftigen US-Präsidenten Donald Trump dazu aufgefordert, seine geplante Massendeportation von illegalen Einwanderern zu überdenken. Trotz aller Probleme, die es in der Einwanderungspolitik gebe, dürfe die Menschenwürde nicht vergessen werden, wie sie in einem offenen Brief schreiben.

Trump hatte während des Wahlkampfs unter anderem mit einer harten Einwanderungspolitik geworben. Die drei Bischöfe des US-Bundesstaates New Mexico schreiben in ihrem Appell, das Einwanderungssystem sei zwar „gebrochen und reformbedürftig", die Vernachlässigung von Menschenrechten könne aber nicht Teil einer Lösung sein. Viele der Migranten seien Opfer von Schmuggel, Menschenhandel und Drogenkartellen. Dazu komme, dass einige Immigranten sich in den Gemeinden eingelebt hätten und keine Bedrohung darstellten. Die Bischöfe fordern Trump dazu auf, statt der geplanten Massendeportation „zu überparteilichen Verhandlungen zurückzukehren, um das US-Einwanderungssystem zu reparieren".