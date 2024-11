Wahlplakat von Trump-Anhängern (AFP or licensors)

USA: Bischöfe stehen an der Seite von Immigranten

Nach dem Sieg Donald Trumps bei den Wahlen in den Vereinigten Staaten bleibt Migration eines der umstrittensten Themen. Drei US-Bischöfe haben in einer Stellungnahme an diesem Donnerstag ihre Solidarität mit Immigranten bekundet.

Die drei unterzeichnenden Bischöfe sind der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Timothy Broglio, sowie Mark Seitz von El Paso, Texas, und Jaime Soto von Sacramento, Kalifornien. Während des Wahlkampfes hatte Trump besonders mit jenen Themen wie Grenzsicherheit und illegalen Immigranten Stimmen werben können. Dabei versprach er auch die Massenabschiebung von illegalen Einwanderern. Nun, da Trump zügig seine Versprechen wahr machen will, fordern die Bischöfe ein System, das gerechte Verfahren zur Staatsbürgerschaft anbietet und Familien hilft, zusammenzubleiben. Außerdem bestehe die Not, angesichts der vielen Migration aufgrund von Konflikten und Naturkatastrophen ein effektives Asylsystem zu entwickeln. Gleichzeitig brauche es aber auch sichere und geschützte Grenzen, um Gefahren wie Verbrecherbanden und Drogenhandel einzudämmen. Im Namen von den „geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren", wie sie ein Gedicht zitieren, baten die drei Bischöfe die neue Regierung um eine gerechte und humane Behandlung der Immigranten. (ucanews – fl)