Uganda: Präsident lobt Kirche für Jugendarbeit

Der ugandische Präsident Yoweri Kaguta Museveni hat die katholische Kirche des Landes dafür gelobt, dass sie die Jugend befähige, „Wohlstand zu schaffen“.

Lesen Sie auch 12/11/2024 Uganda: Brandstiftung in Kirche Die Kirche von Mapeera Kigungu, die an der Stelle erbaut wurde, an der die ersten evangelisierenden Missionare des Landes landeten, wurde in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt ...

Dies stehe im Einklang mit den Bemühungen seiner Regierung, die sozioökonomischen Herausforderungen in dem ostafrikanischen Land zu bewältigen, sagte er am Montag in einer Rede zum Abschluss einer Nationalen Katholischen Jugendkonferenz.

Es sei ein „Fehler" gewesen, dass die Kirchen in der Vergangenheit „nur über Spiritualität gesprochen“ hätten, so der Präsident in seiner Rede in der Diözese Hoima. Dies hat sich laut Museveni geändert: so nehme er einen Wandel der Kirche „auch zu sozio-ökonomischen Themen" wahr. Er zeigte sich erfreut darüber, „dass die katholische Kirche das durchsetzt, was die Regierung schon versucht, indem sie sie (die Jugendlichen, Anm. d. Red.) zu Wohlstandsschaffenden macht“, wie der Präsident formulierte.

Um sicherzustellen, dass junge Menschen Teil der Initiativen für eine nachhaltige Entwicklung seien, müssten Programme durchgeführt werden, die sich mit „Ideologie, Spiritualität und sozioökonomischem Engagement“ befassen, fuhr er fort. Die ugandische Jugend forderte er dazu auf, nicht „für den Bauch zu arbeiten“, sondern sich in der „Geldwirtschaft“ zu beteiligen. Er warnte die Jugendlichen vor „Identitätspolitik“, die Behinderung für die nationale Entwicklung sei. Im Weiteren betonte er, dass Patriotismus, Panafrikanismus, sozio-ökonomischer Wandel und Demokratie die Säulen des Fortschritts seien.

Die Konferenz dauerte vom 10. bis zum 15. November und brachte mehr als 15.000 Jugendliche aus den katholischen Diözesen zusammen. Bischof Vincent Kirabo sagte, sie „schafft eine lebendige Plattform für Jugendliche zwischen zwölf und 35 Jahren, um Perspektiven zu teilen, Ideen auszutauschen und moderne Herausforderungen zu bewältigen“.

(aciafrica – fl)