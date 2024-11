Uganda: Brandstiftung in Kirche

Die Kirche von Mapeera Kigungu, die an der Stelle erbaut wurde, an der die ersten evangelisierenden Missionare des Landes landeten, wurde in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt noch, vermutet aber eine Verknüpfung mit dem Streit um das umliegende Land.

Die historische katholische Kirche von Mapeera Kigungu wurde leicht beschädigt, nachdem Unbekannte das Innere in Brand setzten. Die Tat ereignete sich am 7. November, als einige Unbekannte um 22 Uhr in das Innere der Kirche eindrangen und die linke Seite des Altarraums in Brand setzten. Die Flammen zerstörten wertvolle religiöse Gegenstände, darunter Priestergewänder, Altarkelche, Tischtücher und Messweinflaschen. Der Schaden wird auf über zehn Millionen Schilling, umgerechnet mehr als 2.500 Euro, geschätzt.

Die Flammen wurden von einigen Gläubigen bemerkt, die Alarm schlugen, so dass sie gelöscht werden konnten, bevor sie größeren Schaden anrichteten.

Die Polizei ermittelt auch mit Hilfe von Überwachungskameraaufnahmen aus der Umgebung und forensischen Einheiten. Die Ermittler vermuten, dass die Person, die das Feuer gelegt hat, durch ein rückwärtiges Fenster in die Kirche eingestiegen ist. Der oder die Täter des Vandalismus könnten mit einem Streit um das Land um die Gemeinde herum in Verbindung stehen, das der Kirche gehört und das derzeit von einigen Unternehmen genutzt wird.

Bedeutung der Kirche

Die Kirche von Mapeera Kigungu wurde an der Stelle am Viktoriasee erbaut, an der die ersten katholischen Missionare des Landes, Pater Siméon Lourdel und Bruder Amans Delmas von der Kongregation der Missionare von Afrika, im Jahr 1879 an Land gingen.

Aus diesem Grund sind die ugandischen Katholiken sehr mit dieser Kirche verbunden, zu der jedes Jahr am 17. Februar zahlreiche Gläubige pilgern, um der Landung der beiden Missionare und dem Beginn der Evangelisierung des Landes zu gedenken.

Die Kirche hat sich im Laufe der Zeit verändert, von einem Lehm- und Schilfrohrbau, den Bischof Joseph Georges Edouard Michaud (Apostolischer Vikar von Uganda von 1933 bis 1945) errichten ließ, zu einem Gebäude aus Backstein und Ziegeln.

Aufgrund des steigenden Wasserspiegels des Viktoriasees besteht die Gefahr, dass die Kirche überflutet wird.

(fides - fl)