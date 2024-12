Das 47. Europäische Jugendtreffen von Taizé findet noch bis zum 1. Januar in Tallinn statt - 2025 dann in Paris

Taizé-Jugendtreffen 2025 - Von Tallinn nach Paris

In Paris und der Region Île-de-France findet das nächste Europäische Jugendtreffen von Taizé vom 28. Dezember 2025 bis zum 1. Januar 2026 statt. Das gab der Prior der Gemeinschaft von Taizé, Frère Matthew, am Montagabend in der estnischen Hauptstadt Tallinn bekannt, Veranstaltungsort der diesjährigen Zusammenkunft.

Laut Mitteilung hatten sich der Einladung des Erzbischofs von Paris, Laurent Ulrich, und der katholische Bischöfe des Großraums von Paris evangelische und orthodoxe Kirchenvertreter auf regionaler und nationaler Ebene angeschlossen. Auch die drei Vorsitzenden des Rates der christlichen Kirchen von Frankreich, Bischof Éric de Moulins-Beaufort, Pastor Christian Krieger und Metropolit Dimitrios, unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung. Sie betonten, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Paris zu erwarten.