Estland: Europäisches Taizé-Treffen zum Jahreswechsel in Tallinn

Das 47. Europäische Jugendtreffen von Taizé findet vom 28. Dezember bis 1. Jänner in Tallinn statt. Motto ist „Hoffnung teilen“.

In der Hauptstadt Estlands werden ab Samstag rund dreitausend junge Menschen aus mehr als 40 Ländern erwartet, die gemeinsam beten, diskutieren und den Christinnen und Christen vor Ort begegnen. Sie kommen, um „Freude und Licht in einem anderen Land zu teilen“, so Philippe Jean-Charles Jourdan, der Bischof von Tallinn, in einem aktuellen Schreiben. Der Ortsbischof ermutigte die Gläubigen zudem, die Jugendlichen aufzunehmen. Auch aus Österreich werden Jugendgruppen nach Tallinn reisen, etwa die Katholische Hochschulgemeinde Graz.

Mehrfach betonte Bischof Jourdan, wie wichtig es sei, „Hoffnung zu teilen“. Die Weihnachtszeit als eine Zeit der Hoffnung und der Fürsorge ermögliche es, dazu beizutragen, dass „Hoffnung und Frieden in Estland und in der ganzen Welt verbreitet werden“.

Eingeladen sind junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren, die bei Gastfamilien wohnen. Das Treffen in Tallinn solle dazu beitragen, „den Willen junger Europäer zum Ausdruck zu bringen, den Kontinent als ein gemeinsames Haus wieder aufzubauen und eine Zukunft des Friedens zu schaffen“, heißt es auf der Website der ökumenischen Bewegung zur Wahl des Ortes.

Ökumenische Bewegung

Taizé ist ein Symbol der ökumenischen Bewegung. Der Ort im südlichen Burgund ist Sitz einer christlichen Gemeinschaft und wurde zum Treffpunkt für Jugendliche aus aller Welt. Gründer der Brüdergemeinschaft war ab 1944 der Schweizer Calvinist Frère Roger (1915-2005). Der Bruderschaft gehören aktuell rund 90 Männer aus etwa 30 Ländern an, die aus protestantischen Kirchen und der katholischen Kirche stammen. Von ihnen lebt etwa ein Viertel in kleinen Gemeinschaften in Asien, Afrika und Südamerika.

2005 rückte Frère Alois an die Stelle des durch ein Messerattentat getöteten protestantischen Gründers und Priors, Frere Roger; dieser hatte seine Nachfolge lange zuvor festgelegt. Seit 2023 leitet der englische Anglikaner Frere Matthew die ökumenische Gemeinschaft von Taizé.

Nach seiner Gründung wurde Taizé zum Treffpunkt für Jugendliche aus aller Welt. 1966 versammelten sich in Taizé rund 1.400 Teilnehmer aus 30 Ländern zum ersten Jugendtreffen. Das erste Europäische Jugendtreffen fand zum Jahreswechsel 1978/1979 in Paris statt.

Am 30. Dezember 2023 gab Frere Matthew in Ljubljana bekannt, dass das nächste Europäische Jugendtreffen Ende 2024 in der Hauptstadt von Estland stattfindet.

