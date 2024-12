Südsudan: Kardinal hoffnungsvoll auf Frieden

Kardinal Stephen Ameyu hat seinen Optimismus bezüglich der „Tumaini Friedensinitiative“ ausgedrückt. Gegenüber Journalisten hat er am Freitag gesagt, dass diese in einem „umfassenden Frieden“ enden werde.

Die „Tumaini Friedensinitiative“ hatte sich im Mai zum Ziel gesetzt, den Konflikt zwischen der Regierung und den Oppositionsgruppen zu beenden. „Ich denke, die Tumaini-Initiative wird viele unserer Fragen beantworten“, sagte Kardinal Stephen Ameyu in einer Pressekonferenz.

Ameyu räumte ein, dass es einige Skepsis gegenüber der Initiative gebe, warnte gleichzeitig vor Hoffnungslosigkeit. „Hoffnungslosigkeit hat für Christen keinen Platz. Wir werden nicht ewig in Krieg, Chaos oder Schwierigkeiten leben. Es gibt einen Tag Gottes, an dem er uns befreien und uns Frieden geben wird“, so der Kardinal der Diözese Juba.

Ameyu hob auch die Rolle der Kirche als Vermittlerin hervor. Die Kirche sei da, um Menschen beim Zusammenkommen zu helfen. Er rief dazu auf, sich wieder auf die Werte Hoffnung, Einheit und Versöhnung zu besinnen und fügte hinzu: „Wir sind Brüder und Schwestern. Wenn wir im Angesicht des Konflikts Einigkeit zeigen, kann der Südsudan einem dauerhaften Frieden näher kommen.“

(aciafrica - fl)